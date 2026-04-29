O Índice do Dólar (USDIDX) regista ganhos pela segunda sessão consecutiva, subindo mais 0,15% uma hora antes da decisão final da Reserva Federal sob a liderança de Jerome Powell. A moeda norte-americana domina hoje praticamente todo o mercado cambial, com resistência observada apenas por parte do dólar canadiano (USDCAD), ligado ao petróleo, e da coroa norueguesa (USDNOK), que se mantêm estáveis neste momento. Mercado foge do risco O mercado passou para uma postura de defesa total e o apetite pelo risco caiu drasticamente na sequência de novos relatos relativos ao conflito no Médio Oriente. Numa entrevista à agência Axios, Donald Trump anunciou que não levantaria o bloqueio do Estreito de Ormuz até que fosse alcançado um acordo que incluísse o programa nuclear do Irão. O Presidente dos EUA terá rejeitado uma proposta de acordo iraniana e sugerido a possibilidade de retomar as hostilidades. O regresso dos contratos de petróleo Brent (OIL: +6,4%) acima do nível psicológico de 110 dólares por barril está a afetar mais fortemente as moedas dos mercados emergentes (por exemplo, o rand sul-africano, USDZAR: +1,8%; o forint húngaro, USDHUF: +1%). As quedas estão também a afetar as moedas do G10. As perdas são lideradas pelas moedas das Antípodas (AUDUSD: -0,75%, NZDUSD: -0,85%), ignorando, entre outras coisas, o aumento da inflação australiana de 3,6% para 4,1%. EURUSD, CHFUSD e GBPUSD estão a recuar cerca de 0,25%. Índice de Dólar (D1) Fonte: xStation5 A forte sincronização entre os preços do petróleo e o dólar confirma o estatuto do dólar como o principal porto seguro, ao mesmo tempo que aponta para o risco de uma correção no USDIDX caso se verifique uma descida nos preços do petróleo. O iene testa o limiar da dor Entre os clássicos ativos de refúgio, o iene japonês sofreu hoje o maior impacto (USDJPY: +0,5%). O iene enfraqueceu, ultrapassando a barreira psicológica de 160 por dólar, na sequência da reunião de abril do Banco do Japão, na qual o governador Kazuo Ueda se absteve de dar sinais claros quanto ao calendário do próximo aumento das taxas de juro pelo banco central. Embora o mercado de swaps esteja a precificar uma probabilidade de 66% de um aumento em junho, a ausência de comunicações mais restritivas por parte do Banco do Japão incentivou os investidores a venderem ainda mais a moeda. Os decisores políticos japoneses, liderados pela Ministra das Finanças Satsuki Katayama, permanecem em alerta máximo, advertindo que responderão a «movimentos especulativos» em torno da taxa de câmbio. O JPMorgan estima que a intervenção cambial poderá concretizar-se antes de se atingir o nível de 162 por dólar, especialmente se o governo decidir aproveitar o período de férias em curso no Japão. Fonte: XTB Research O aumento da «divergência» nos spreads das taxas de rendibilidade das obrigações entre os EUA e o Japão, que se verifica há quase um ano, justifica em parte as preocupações do governo de Tóquio quanto à natureza especulativa da pressão ascendente sobre USDJPY. Por outro lado, o Japão, estando próximo do conflito, com elevada exposição ao risco de escassez de petróleo e um crescimento económico frágil, não sustenta fundamentalmente o iene, especialmente tendo em conta a falta de uma comunicação decisiva por parte do Banco do Japão. O iene é a única moeda do G10 a ter registado uma desvalorização face ao dólar este mês. Fonte: XTB Research

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