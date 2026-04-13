Após 16 anos de governo de Viktor Orbán, a Hungria acorda para uma nova realidade. O Partido Tisza, liderado por Péter Magyar, conquistou uma vitória histórica que não só põe fim à era da «democracia iliberal», mas, graças a uma provável maioria constitucional qualificada (2/3 dos assentos), confere ao novo líder um mandato para uma reforma estatal completa. O forint é atualmente uma das moedas mais fortes no mercado global durante a abertura de segunda-feira, apesar das tensões acentuadas no Médio Oriente. Entretanto, Bruxelas olha para Budapeste com esperança, o que poderá sinalizar um potencial adicional para a valorização dos ativos locais. Um Mandato para uma Grande Mudança O resultado eleitoral é um terramoto político, embora amplamente antecipado pelos observadores. Péter Magyar conseguiu mobilizar a nação para rejeitar o anterior establishment antieuropeu. Embora a contagem dos votos ainda esteja em curso, tudo indica que o seu partido Tisza irá conquistar dois terços dos assentos no parlamento. Tal ferramenta oferece a oportunidade de «desbloquear» muitas instituições que foram controladas pelo partido de Orbán durante anos. No seu discurso de vitória, Magyar já apelou à demissão de altos funcionários, incluindo o Procurador-Geral e juízes do Tribunal Constitucional, prometendo um regresso aos padrões democráticos plenos e ao Estado de direito. Forint: Será este apenas o início de uma recuperação mais ampla? A moeda húngara reagiu instantaneamente, valorizando-se significativamente face tanto ao dólar americano como ao euro. O par USD/HUF está a cair quase 2%, e o forint é atualmente uma das moedas mais fortes dos últimos 12 meses, não só face ao dólar, mas também ao euro. O forint tem-se mostrado significativamente mais forte face ao dólar americano, em comparação com outras moedas da região, como o zloty polaco ou a coroa checa. Fonte: Bloomberg Finance LP. Apesar desta valorização tão significativa ao longo do último ano, vale a pena referir que, historicamente, o forint foi uma das moedas mais fracas da região, o que deixa margem para potenciais ganhos adicionais. No seu último relatório, o Morgan Stanley indica que a procura por obrigações nacionais deverá aumentar acentuadamente, o que poderá estimular uma procura adicional pela moeda. O banco também vê potencial para um menor aperto da política monetária devido à força do forint, o que permitiria uma recuperação económica mais robusta. Perspetiva a 5 anos: Olhando para trás, o forint passou por anos de profunda desvalorização causada por conflitos com a UE, fragilidades do mercado energético e políticas económicas não convencionais. Um regresso à estabilidade poderá significar uma valorização adicional de 5/7% a médio prazo.

Olhando para trás, o forint passou por anos de profunda desvalorização causada por conflitos com a UE, fragilidades do mercado energético e políticas económicas não convencionais. Um regresso à estabilidade poderá significar uma valorização adicional de a médio prazo. Prémio de risco: O colapso do governo de Orbán reduz drasticamente o chamado prémio de risco político. Espera-se que a curva de rendimentos desça 100/150 pontos base, atraindo capital estrangeiro que há anos evitava Budapeste. Economia: Desbloquear milhares de milhões da UE A chave para o crescimento futuro reside no desbloqueio dos fundos da UE. O Morgan Stanley estima que o acesso ao Mecanismo de Recuperação e Resiliência (KPO) e aos fundos de coesão poderá aumentar o potencial de crescimento do PIB da Hungria em 1/1,5 pontos percentuais. O que significa isto para os impostos? Embora a nova administração herde uma economia com alguma carga fiscal, o afluxo de euros proveniente de Bruxelas confere à Hungria uma margem de manobra significativa: Fim dos «impostos sobre lucros extraordinários»: É possível retirar as taxas setoriais impostas por Orbán aos bancos, ao retalho e ao setor energético, o que melhoraria o clima de investimento.

É possível retirar as taxas setoriais impostas por Orbán aos bancos, ao retalho e ao setor energético, o que melhoraria o clima de investimento. Investimento em detrimento do consumo: Os fundos da UE serão provavelmente direcionados para a modernização das infraestruturas e a transição energética, o que é mais favorável ao crescimento do que as transferências sociais pré-eleitorais do Fidesz. Mudança geopolítica: Ucrânia e Rússia A vitória do Partido Tisza representa uma mudança fundamental na política externa. Fim do veto à Ucrânia: Magyar anunciou o regresso à «família europeia». Isto significa um potencial fim do bloqueio à ajuda militar e financeira a Kiev (incluindo o crucial pacote de 90 mil milhões de euros ). A Hungria deixa de ser o «cavalo de Tróia» da Rússia nas estruturas da UE e da OTAN.

Magyar anunciou o regresso à «família europeia». Isto significa um potencial fim do bloqueio à ajuda militar e financeira a Kiev (incluindo o crucial pacote de ). A Hungria deixa de ser o «cavalo de Tróia» da Rússia nas estruturas da UE e da OTAN. Matérias-primas russas: Aqui, a mudança será mais evolutiva do que revolucionária. Apesar de um rumo pró-europeu, Magyar apresentou um calendário realista (que se estende até à próxima década) para a independência do país do petróleo e do gás russos. A Hungria está atualmente demasiado dependente de infraestruturas (gasoduto TurkStream, refinarias da MOL adaptadas ao crude dos Urais) para cortar laços da noite para o dia, mas a direção rumo à diversificação é agora irreversível. Resumo A Hungria está a entrar numa nova era. Para os investidores, isto constitui um sinal para regressarem a um mercado que tem estado «subponderado» há anos. Para a região, é uma oportunidade para reforçar o Grupo de Visegrado e a coesão de toda a União Europeia. Se Péter Magyar utilizar a sua maioria constitucional para restabelecer rapidamente as relações com Bruxelas, o forint e a bolsa de valores húngara poderão tornar-se líderes de crescimento na Europa Central nos próximos anos. Fonte: xStation5 O EURHUF está a cair para o nível de 366, o seu valor mais baixo desde abril de 2022. Uma eventual valorização adicional de 5% do forint proporcionaria uma oportunidade para testar os 350, um nível que não se observava desde setembro de 2021. Uma descida abaixo dos 360 representaria também uma quebra da linha de tendência ascendente de 15 anos.

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