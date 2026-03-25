A OpenAI, um dos principais representantes e símbolos da revolução da IA, disponibilizou ao público em geral o seu modelo de geração de vídeo, o Sora, há cerca de seis meses. O modelo, como muitos poderiam ter pensado, foi revolucionário: mesmo os observadores mais atentos eram frequentemente «enganados» pelo material que este gerava. Muitos viram nisso o início de um período difícil, se não mesmo o fim, para o cinema «convencional» e para muitas indústrias dos meios de comunicação social. Ontem, no entanto, a OpenAI anunciou que a era da popular aplicação chegou ao fim. O que correu mal e quem poderá lucrar com isso? Porque decidiu a OpenAI encerrar a Sora? Os detalhes e as razões exatas e reais por trás da decisão da OpenAI não são conhecidos. A opinião predominante entre jornalistas e muitos analistas do setor de LLM parece ser que o modelo era simplesmente pouco rentável e/ou não suficientemente eficaz, e que a empresa se encontra num ponto em que o poder de computação e os recursos financeiros/humanos são muito mais necessários noutras áreas. Os recursos financeiros em questão parecem também estar cada vez mais limitados. A OpenAI é uma empresa privada, pelo que não é possível uma análise fiável das suas finanças; no entanto, a Reuters relata que a empresa está a oferecer às empresas de crédito privadas um retorno sobre o capital de 17,5%. Uma taxa de retorno tão elevada sugere que a empresa poderá estar atualmente a enfrentar sérias dificuldades em atrair capital, o qual, vale a pena recordar, continua a ser consumido a um ritmo alarmante. Fonte: Bloomberg Finance Lp. Que empresas podem beneficiar com o fim da Sora? O encerramento da Sora sinaliza, obviamente, problemas para as empresas focadas em IA, mas quem poderá beneficiar desta mudança de sentimento? Poderão ser as empresas mais «penalizadas» nas avaliações por uma revolução que ainda não chegou, ou as empresas capazes de identificar as fraquezas da tecnologia. Se o capital e os consumidores se afastarem da IA de vídeo, os maiores beneficiários poderão ser os grandes intervenientes tradicionais que tinham mais a perder. Os melhores exemplos aqui são a Disney, a Netflix e a Paramount. A Disney, enquanto conglomerado global, não quis arriscar ficar de fora da revolução, mesmo que não estivesse totalmente convencida da mesma. A Disney assinou um acordo de cooperação com a OpenAI, concedendo-lhe uma licença sobre a sua propriedade intelectual. Ao encerrar o Sora, no entanto, a OpenAI está indiretamente a admitir que a cooperação com a Disney acabou por ser improdutiva. O caso da Disney mostra que, mesmo com um dos ativos mais importantes das editoras convencionais a seu favor — a propriedade intelectual adquirida legalmente —, uma iniciativa de IA de vídeo pode fracassar. Isto poderá sustentar as avaliações de empresas como a Netflix ou a Paramount. A IA ameaçou os modelos «premium» das plataformas de streaming em várias frentes, mas o fim do Sora significa que a «barreira de entrada» dos grandes distribuidores e produtores continua a ser intransponível para engenheiros e programadores. Fonte: xStation5.

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