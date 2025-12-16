O crescimento da inteligência artificial tem levado muitos investidores a querer investir na OpenAI, mesmo não estando cotada em bolsa. Saiba como obter exposição ao setor com ações, ETFs e outras estratégias que permitem acompanhar de perto uma das maiores transformações tecnológicas da atualidade.

O que significa investir “indiretamente” na OpenAI?

A OpenAI, criadora do ChatGPT, é uma das empresas mais influentes na revolução da inteligência artificial (IA).

No entanto, atualmente, não é possível investir diretamente na OpenAI, já que esta não está cotada em bolsa. Porém, isso não significa que os investidores fiquem de fora das oportunidades associadas a esta tecnologia.

Na XTB, é possível investir, poupar e negociar uma vasta gama de instrumentos financeiros que oferecem exposição à IA, ainda que indiretamente, incluindo ações de empresas parceiras da OpenAI, ETFs temáticos de IA e outras alternativas ligadas à inovação tecnológica.

Investir “indiretamente” significa, neste contexto, procurar empresas cotadas que colaborem com a OpenAI ou que beneficiem do avanço da IA generativa, como é o caso da Microsoft, da Nvidia e de outras gigantes tecnológicas. Trata-se, assim, de uma forma de estar posicionado num setor em expansão, sem depender exclusivamente de uma empresa privada.

Ao compreender como investir na OpenAI de forma indireta, o investidor pode identificar oportunidades no setor de IA, mantendo uma abordagem informada e estratégica.

Porque é que não existem ações da OpenAI em bolsa?

Apesar de todo o mediatismo em torno da OpenAI, sobretudo desde o lançamento do ChatGPT, a empresa continua a ser privada, o que significa que não tem ações disponíveis para compra em bolsa.

A OpenAI opera com uma estrutura híbrida, composta por duas entidades: uma organização sem fins lucrativos (OpenAI LP) e uma subsidiária com fins lucrativos limitada por um teto de retorno para investidores (capped-profit).

Esta estrutura invulgar foi concebida para permitir a angariação de capital sem comprometer os objetivos éticos da organização no que diz respeito ao desenvolvimento seguro da inteligência artificial geral (Artificial General Intelligence - AGI).

Além disso, como a OpenAI não realizou uma Oferta Pública Inicial (Initial Public Offering - IPO), os investidores individuais não têm, atualmente, acesso direto a participações na empresa através de plataformas de negociação como a XTB.

Este fator distingue a OpenAI de outras empresas tecnológicas com capital aberto, como a Nvidia, a Alphabet (Google), a Amazon e a Microsoft, que têm forte presença no mercado e estão disponíveis para negociação em plataformas como a XTB.

No entanto, esta ausência de cotação em bolsa não é sinónimo de falta de oportunidades. Muitos investidores procuram investir na OpenAI de forma indireta, explorando ações de inovação, empresas ligadas à OpenAI ou ETFs de inteligência artificial.

Ao diversificar desta forma, é possível ter exposição à IA mesmo sem acesso direto ao capital da OpenAI.

Empresas cotadas com ligação estratégica à OpenAI

Uma vez que não é possível investir diretamente na OpenAI, a melhor alternativa é identificar empresas cotadas em bolsa que tenham parcerias estratégicas com a organização. Neste sentido, a Microsoft lidera com destaque.

Microsoft (MSFT)

A Microsoft é, até à data, a principal investidora e parceira estratégica da OpenAI. Desde 2019, investiu mais de 10 mil milhões de dólares na empresa e tem direitos exclusivos de licenciamento do GPT para integração no seu ecossistema. Isto inclui:

A incorporação do GPT-5 no Bing e no Copilot do Microsoft 365;

A utilização da tecnologia da OpenAI nos serviços Azure AI;

O fornecimento da infraestrutura cloud para treinar modelos avançados de IA.

Para quem procura investir na OpenAI, a Microsoft é a forma mais direta de ter exposição à IA generativa, com potencial de valorização à medida que a adoção empresarial cresce.

Nvidia (NVDA)

Outro nome incontornável é a Nvidia, líder no desenvolvimento de semicondutores avançados utilizados para treinar modelos de IA como o ChatGPT.

Embora não tenha uma parceria formal exclusiva com a OpenAI, é uma das empresas mais beneficiadas pelo crescimento da IA, sobretudo em áreas como computação de alto desempenho, centros de dados e modelos de fundação.

Investir na Nvidia é, para muitos, uma estratégia sólida para capitalizar no crescimento da inteligência artificial em geral.

Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), Meta (META)

Outras gigantes tecnológicas também têm investimentos e iniciativas paralelas à OpenAI, com projetos próprios de IA generativa, nomeadamente:

A Google, com o Gemini (ex-Bard);

A Amazon, com o modelo Titan e parcerias com start-ups de IA;

A Meta, com modelos como o LLaMA;

Estas empresas estão na vanguarda da inovação e integram muitos ETFs de inteligência artificial, o que as torna relevantes para quem pretende investir em IA com maior diversificação.

Start-ups com potencial futuro

Empresas como a Anthropic, a Mistral AI, a Cohere e a Inflection AI têm atraído investimentos significativos de capital de risco e poderão, no futuro, tornar-se candidatas a IPOs.

Embora ainda não estejam acessíveis a negociação na XTB, é possível acompanhar a evolução do setor diretamente na plataforma através das notícias de mercado e delinear estratégias de investimento a médio e longo prazo.

Ao conhecer estas ligações estratégicas, o investidor pode construir um portefólio mais informado, apostando em ações de empresas ligadas à OpenAI e com forte exposição à revolução tecnológica em curso.

Tecnologias fundamentais por detrás do ChatGPT

O sucesso da OpenAI com o ChatGPT não se deve apenas à sua interface conversacional, mas também ao conjunto de tecnologias de ponta que revolucionaram a forma como interagimos com a informação e com a própria inteligência artificial.

1. Modelos de fundação

No centro do ChatGPT estão os chamados modelos de fundação, como o GPT-4 e, mais recentemente, o GPT-5.

Estes modelos de linguagem de grande escala foram treinados com vastos conjuntos de dados e são capazes de compreender, gerar e contextualizar texto com um nível de sofisticação sem precedentes.

A capacidade de adaptação a múltiplas tarefas, de escrever código a interpretar documentos legais, faz deles a espinha dorsal da IA generativa moderna.

2. Infraestruturas de computação avançada

O treino e o funcionamento destes modelos requerem semicondutores altamente especializados, como os fornecidos pela Nvidia, especialmente as GPUs de alto desempenho.

Estes componentes são indispensáveis para processar volumes massivos de dados em tempo real e permitir a evolução contínua da IA. É por isso que empresas como a Nvidia são consideradas pilares nas ações de inteligência artificial e atraem cada vez mais interesse de investidores.

3. Computação em nuvem e escalabilidade

Todas as operações do ChatGPT estão alicerçadas em infraestruturas cloud, sendo a Microsoft Azure a principal plataforma utilizada pela OpenAI.

Esta parceria estratégica garante a escalabilidade necessária para disponibilizar a IA generativa a milhões de utilizadores simultaneamente, algo que só é possível graças a uma integração profunda entre software, hardware e serviços cloud.

4. Aprendizagem por reforço com feedback humano (RLHF)

Entre as técnicas que se tornaram tecnologias-chave no desenvolvimento da IA generativa, destaca-se a aprendizagem por reforço com feedback humano (Reinforcement Learning from Human Feedback - RLHF).

Este processo de treino envolve a intervenção humana para ajustar as respostas geradas por IA com base em critérios como utilidade, segurança e contexto.

Esta abordagem permite tornar os modelos mais alinhados com a comunicação humana e mais eficazes em cenários práticos.

5. APIs e integrações empresariais

A OpenAI disponibiliza a sua tecnologia através de APIs comerciais, utilizadas por milhares de empresas para integrarem a IA nos seus produtos e serviços.

De assistentes virtuais a motores de recomendação, estas integrações estão a tornar-se uma norma nos fluxos de trabalho empresariais.

Ao investirem em tecnologia, muitos investidores procuram empresas que já estão a explorar estas aplicações para aumentarem a produtividade e a inovação.

ETFs focados em inteligência artificial

Para os investidores que procuram exposição à IA sem dependerem de uma única empresa, os ETFs de inteligência artificial representam uma opção diversificada e acessível.

Estes fundos reúnem um conjunto de ações de empresas atuantes em diferentes vertentes do setor, de fabricantes de semicondutores a fornecedores de software e serviços cloud.

O que são ETFs de inteligência artificial?

Um ETF (Exchange-Traded Fund) é um fundo negociado em bolsa que replica o desempenho de um índice ou de um conjunto temático de ativos.

No caso dos ETFs focados em IA, o objetivo é acompanhar empresas diretamente envolvidas no desenvolvimento, na aplicação ou no fornecimento de tecnologias ligadas à inteligência artificial.

Estes ETFs permitem investir em IA de forma simples e diversificada, reduzindo o risco associado à compra individual de ações. São, por isso, uma alternativa especialmente interessante para quem tem um perfil de investimento de médio a longo prazo.

Exemplos de ETFs internacionais com foco em IA

De notar que os ETFs mencionados abaixo são apenas para fins educativos e não constituem qualquer recomendação de investimento.

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ): investe em empresas globais envolvidas em robótica e IA, incluindo fabricantes de hardware e software;

investe em empresas globais envolvidas em robótica e IA, incluindo fabricantes de hardware e software; iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO): mais diversificado, abrange áreas como cloud computing, semicondutores, análise de dados e machine learning;

mais diversificado, abrange áreas como cloud computing, semicondutores, análise de dados e machine learning; WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF: disponível em plataformas europeias, inclui empresas cotadas na Europa, nos EUA e na Ásia com exposição à IA;

disponível em plataformas europeias, inclui empresas cotadas na Europa, nos EUA e na Ásia com exposição à IA; L&G Artificial Intelligence UCITS ETF: outro exemplo europeu, com foco em empresas de software, cibersegurança e big data aplicados à IA.

Na plataforma da XTB, é possível encontrar vários ETFs temáticos que cobrem setores tecnológicos, incluindo os que dão acesso indireto a ações de inteligência artificial, como as da Nvidia, da Microsoft, da AMD, da Amazon e da Alphabet.

Vantagens dos ETFs de IA

Diversificação temática e geográfica;

Exposição a empresas emergentes e líderes consolidados;

Custos de gestão geralmente inferiores aos dos fundos tradicionais;

Acesso facilitado através da conta XTB, sem comissões até 100.000 EUR/mês*.

* Ver condições atualizadas na plataforma da XTB.

Ao integrar ETFs de IA no seu portefólio, o investidor ganha exposição a uma das áreas com maior potencial de crescimento nos próximos anos.

Riscos ao investir no setor de IA

Embora a inteligência artificial represente uma das áreas mais promissoras da atualidade, é fundamental compreender que investir em IA envolve riscos como em qualquer outro setor tecnológico de rápido crescimento.

Volatilidade e especulação

Muitas das ações de inteligência artificial registaram valorizações acentuadas nos últimos anos, impulsionadas por grandes avanços tecnológicos e pelo entusiasmo do mercado.

No entanto, esta aceleração pode provocar correções abruptas, sobretudo quando as expectativas ultrapassam os resultados reais das empresas. Neste contexto, a volatilidade tende a ser mais elevada nas fases iniciais do desenvolvimento de novas tecnologias.

Modelos de negócio ainda em evolução

Apesar do potencial, muitas empresas ligadas à IA ainda não comprovaram a viabilidade a longo prazo dos seus modelos de negócio.

Algumas ainda dependem fortemente de capital de risco e não apresentam lucros sustentáveis, o que aumenta o risco de falência, fusão ou desaparecimento de determinados players, sobretudo no segmento de start-ups.

Risco de concentração

Tanto em ações individuais como em ETFs temáticos, pode haver uma concentração excessiva em poucas empresas, como a Nvidia, a Microsoft ou a Alphabet, o que expõe o investidor a riscos específicos relacionados com o desempenho dessas entidades.

Esta falta de diversificação torna o portefólio mais vulnerável a oscilações bruscas.

Incerteza regulatória e ética

A velocidade a que a IA está a evoluir tem suscitado questões regulatórias e éticas a nível global.

Questões como privacidade de dados, uso indevido de modelos de IA, propriedade intelectual e até automatização de empregos podem gerar entraves legislativos ou reputacionais, com impacto direto nas empresas do setor.

Dificuldade na avaliação

Muitas ações de inovação ligadas à IA estão cotadas com múltiplos elevados (ex.: P/E ratios altos), o que reflete uma expectativa de crescimento futuro.

A avaliação do valor real destas empresas pode ser desafiante, sobretudo quando os lucros são escassos ou inexistentes.

Em suma, estar consciente destes riscos é essencial para investir de forma informada. Na XTB, é possível encontrar conteúdos educativos, análises de mercado e ferramentas que ajudam a avaliar o setor da tecnologia e a construir um portefólio equilibrado.

IA generativa: impacto no mercado financeiro

(Igor Omilaev/Unsplash)

A chegada da IA generativa, com modelos como o ChatGPT, marcou um ponto de viragem não apenas na tecnologia, mas também nos mercados financeiros.

O seu impacto já é visível tanto nas estratégias das empresas cotadas como nos comportamentos dos investidores.

Valorização das empresas ligadas à IA

Nos últimos anos, assistimos a uma forte valorização das ações de empresas ligadas à OpenAI ou que integram tecnologias semelhantes nos seus produtos.

Exemplos como a Nvidia, a Microsoft e outras empresas do setor tecnológico viram os seus títulos subir significativamente, refletindo o entusiasmo do mercado em torno do potencial da inteligência artificial.

Novos produtos financeiros e serviços automatizados

A IA generativa está também a transformar o próprio setor financeiro. Plataformas de investimento como a xStation 5 da XTB começam a integrar funcionalidades baseadas em IA para:

Apoiar a análise de mercado;

Automatizar relatórios e previsões;

Melhorar a experiência do utilizador nas plataformas de negociação.

Estas mudanças apontam para um futuro em que investir, poupar e negociar será cada vez mais simples graças ao uso de ferramentas inteligentes, uma tendência que deverá ganhar ainda mais força nos próximos anos.

Transformação operacional nas empresas cotadas

A adoção da IA generativa em setores como a banca, os seguros, a consultoria e a indústria está a levar à automatização de tarefas repetitivas e à melhoria da eficiência operacional.

Esta evolução pode ter impacto direto nos resultados financeiros das empresas e, por conseguinte, na valorização das respetivas ações, um fator relevante para quem procura investir em tecnologia.

Novas tendências de investimento

O avanço da IA generativa tem moldado as tendências de investimento em tecnologia, levando os investidores a focar-se em setores e empresas com elevado potencial de integração desta tecnologia, como a saúde digital, o marketing automatizado e o apoio jurídico com recurso à IA.

Em conclusão, a IA generativa está a tornar-se um fator determinante no desempenho das empresas cotadas e, por isso, deve ser acompanhada de perto por quem procura exposição à IA no seu portefólio de investimento.

Como construir um portefólio com exposição à IA

Construir um portefólio com exposição à IA não implica apostar tudo numa só empresa ou produto. Pelo contrário, exige uma abordagem estratégica, informada e equilibrada que combine diferentes tipos de ativos ligados ao setor da inteligência artificial.

1. Combine ações individuais com ETFs temáticos

Uma das formas mais diretas de investir em IA é através da compra de ações de empresas tecnológicas com papel relevante no desenvolvimento ou na integração de inteligência artificial, como a Microsoft, a Nvidia, a Alphabet ou a Amazon.

No entanto, para reduzir o risco e aumentar a diversificação, é aconselhável complementar essa estratégia com ETFs de inteligência artificial, que oferecem acesso a dezenas de empresas do setor num único produto.

Na plataforma da XTB, é possível aceder a ambos os tipos de instrumentos e acompanhar a sua evolução com gráficos avançados, análises técnicas e notícias em tempo real.

2. Escolha empresas com modelos de negócio sustentáveis

Nem todas as empresas de IA apresentam o mesmo grau de maturidade. Ao selecionar ativos, vale a pena dar preferência a empresas com:

Receitas crescentes associadas à IA;

Produtos ou serviços com adoção comprovada;

Integração real da IA nos seus processos operacionais;

Vantagens competitivas duradouras.

Esta análise fundamental ajuda a evitar investimentos excessivamente especulativos ou dependentes de tendências passageiras.

3. Defina o seu horizonte temporal e o seu perfil de risco

A inteligência artificial é um setor com enorme potencial de crescimento, mas também com volatilidade significativa. Por isso, é importante:

Definir um objetivo claro (curto, médio ou longo prazo);

Avaliar o nível de risco aceitável;

Evitar decisões impulsivas baseadas na euforia de mercado.

A construção de um portefólio de longo prazo pode beneficiar de uma abordagem gradual, com reforços periódicos de posição e reavaliação regular da alocação de ativos.

4. Acompanhe as tendências e mantenha-se informado

O setor da IA evolui rapidamente, pelo que manter-se informado é crucial para ajustar o portefólio sempre que necessário. Na xStation 5, os investidores têm acesso a:

Notícias de mercado em tempo real;

Análises de ações e ETFs tecnológicos;

Calendário económico e relatórios de resultados.

Estas ferramentas são úteis para monitorizar as tendências de investimento em tecnologia e tomar decisões mais fundamentadas.

Ter exposição à IA não é apenas uma aposta no futuro da tecnologia. É também uma forma de posicionar o portefólio em áreas com forte potencial de inovação, disrupção e valorização. A chave está no equilíbrio entre ambição e prudência.

Considerações finais

A inteligência artificial está a moldar o futuro de vários setores, e os mercados financeiros não são exceção.

Embora não seja possível investir diretamente na OpenAI, existem múltiplas formas de obter exposição à IA através de ações, ETFs de inteligência artificial e outras estratégias que permitem acompanhar a evolução desta tecnologia transformadora.

Com a XTB, poderá investir, poupar e negociar de forma prática e informada, com acesso a uma vasta gama de instrumentos financeiros ligados à inovação tecnológica. Mais do que seguir uma tendência, trata-se de posicionar o seu portefólio num setor com forte potencial de crescimento e impacto a longo prazo.

Ao ponderar como investir em tecnologia, importa lembrar que o entusiasmo deve ser acompanhado de análise e responsabilidade. A IA oferece oportunidades, mas também riscos, e é precisamente esse equilíbrio que deve guiar cada decisão de investimento.