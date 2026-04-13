Os metais preciosos voltam a registar perdas 📉 OURO e PRATA sob pressão devido à procura do dólar 🟡

Os futuros dos metais preciosos entraram na nova semana com uma queda acentuada, revertendo a maior parte dos ganhos modestos da semana passada. O OURO está a registar hoje uma queda de cerca de 1,1%, enquanto a PRATA regista uma perda de cerca de 3%. O caos em torno do cessar-fogo no Médio Oriente está, mais uma vez, a abalar o ânimo dos investidores, impulsionando a procura do dólar americano como moeda de refúgio. No início da sessão de hoje, o ouro desceu 3% para cerca de 4.630 dólares por onça, depois de o principal negociador dos EUA, o vice-presidente JD Vance, ter anunciado o colapso das negociações com o Irão. Na sequência do colapso, Donald Trump anunciou um bloqueio marítimo do Estreito de Ormuz, com efeito a partir das 16:00 CET, e prometeu a «eliminação imediata dos navios iranianos» que tentassem violar o bloqueio. O OURO encontrou apoio na Média Móvel Exponencial de 100 dias (EMA100; roxo escuro), mas a resistência na EMA30 (roxo claro) continua a impedir uma verdadeira quebra da tendência de baixa. Fonte: xStation5 O fracasso das negociações acaba com as esperanças de um regresso ao status quo

A parte iraniana acusou os EUA de uma postura «maximalista» nas negociações, sendo que o principal ponto de discórdia continua a ser a questão do enriquecimento de urânio. Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, tinham sido feitos progressos significativos, mas os EUA teriam continuado a alterar as suas condições, o que acabou por levar ao fracasso das negociações. A renovada escalada das hostilidades fez com que os preços do petróleo Brent disparassem para acima dos 100 dólares (atualmente +7,5% a 101 dólares). O mercado registou um breve momento de alívio em reação a uma notícia do New York Post que sugeria que o Irão estava a considerar suspender o seu programa nuclear; no entanto, os autores esclareceram posteriormente a notícia, afirmando que se baseava na proposta de Vance e não em novos desenvolvimentos. Os contratos de ouro e prata recuperaram parte das perdas registadas no início da sessão, mas o novo pico de incerteza geopolítica desencadeou uma fuga clássica para o dólar. O risco de um encerramento prolongado do Estreito de Ormuz aumenta simetricamente o risco de pressão sustentada sobre os preços, o que, por sua vez, poderá forçar a Reserva Federal a tomar medidas mais restritivas. No entanto, manter as taxas de juro em níveis relativamente elevados reduz a atratividade das matérias-primas em comparação com ativos como as obrigações, especialmente com as valorizações atuais. O regresso da recuperação do petróleo coincide com o regresso da procura pelo dólar. No entanto, os ganhos limitados registados hoje no USDIDX sugerem uma incerteza significativa quanto ao futuro do conflito, na sequência do fracasso das negociações. Fonte: xStation5

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