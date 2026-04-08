O ouro subiu quase 2% hoje, recuperando-se na sequência do cessar-fogo no Médio Oriente para cerca de 4 800 dólares, enquanto a prata ultrapassou os 77 dólares por onça, registando um ganho de quase 6%. A perspetiva de preços do petróleo mais baixos e a reabertura do Estreito de Ormuz parecem estar a atenuar os riscos de inflação e, por extensão, as perspetivas de um maior aperto monetário por parte dos bancos centrais. O novo impulso do mercado pesou hoje sobre o dólar, provocando uma recuperação de quase 0,8% no EURUSD, enquanto a moeda norte-americana mais fraca está a proporcionar um apoio adicional aos fluxos de capital para os metais preciosos. Uma situação mais calma nos mercados energéticos está também a suscitar esperanças de uma procura industrial mais estável pela prata, o que deverá apoiar os fundamentos subjacentes à recuperação, desde que o cessar-fogo de duas semanas entre os EUA, Israel e o Irão evolua para uma paz duradoura no Médio Oriente e resulte, em última instância, num acordo de paz definitivo. Por enquanto, esse cenário é possível, mas está longe de ser certo. O Irão continua a manter objetivos bastante maximalistas nas negociações, incluindo o controlo total sobre o Estreito de Ormuz, o direito de prosseguir com um programa nuclear civil e o levantamento das sanções. OURO (D1) O ouro recuou após atingir os 4.850 $ (a MME de 50 dias, linha laranja), e uma quebra acima desse nível parece agora ser o principal desafio para os otimistas. Vale a pena notar que o preço reagiu recentemente de forma positiva, voltando a situar-se acima da MME de 200 dias (linha vermelha) e dando início a um novo impulso ascendente. Num cenário de queda, a zona em torno dos 4.350 dólares poderá revelar-se um nível de suporte muito importante; desde a recente mínima local, o ouro já registou uma recuperação de quase 20%. Fonte: xStation5 PRATA (D1) A prata está a ser negociada hoje ao seu nível mais alto desde 18 de março, mas continua muito abaixo dos níveis registados ainda no final de janeiro, quando atingiu um preço de quase 120 dólares por onça. Tal como acontece com o ouro, a zona em torno dos 65 dólares parece ser atualmente um importante nível de suporte para a prata. Fonte: xStation5

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