De acordo com as últimas notícias da imprensa, o Irão anunciou que os navios que desejarem passar pelo Estreito de Ormuz terão de obter a sua autorização. Na prática, isto significa uma tentativa de assumir o controlo de uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Ao mesmo tempo, declarações das forças armadas iranianas alertam que qualquer embarcação que tente atravessar o estreito sem autorização poderá ser atacada, o que levou muitos operadores de navios a evitar correr um risco tão elevado. Como resultado, esta rota marítima estratégica está agora praticamente paralisada. O tráfego marítimo diminuiu drasticamente e muitos navios permanecem em ambos os lados do estreito, aguardando o desenrolar dos acontecimentos. A situação é ainda mais complicada pelo facto de, antes do conflito atual, cerca de um quinto dos embarques globais de petróleo e gás passarem pelo Estreito de Ormuz, tornando-o um dos pontos-chave da economia global. Isto tem enormes implicações para os mercados energéticos. Qualquer perturbação na navegação nesta área afeta imediatamente os preços globais das matérias-primas e os custos de transporte. Mesmo um bloqueio parcial de uma rota comercial tão vital pode desencadear um efeito dominó em toda a economia mundial, uma vez que grande parte das exportações de petróleo dos países do Golfo Pérsico tem de passar por esta estreita passagem. Além disso, relatos sugerem que o Irão pode implantar minas navais no estreito para dificultar ainda mais o transporte marítimo e aumentar a pressão sobre os países envolvidos no conflito. A própria possibilidade de tais táticas ressalta a gravidade da situação e o quão pouco seria necessário para provocar uma escalada ainda maior das tensões na região. Ao mesmo tempo, os países envolvidos no conflito têm perspectivas diferentes sobre o seu curso futuro. O governo dos EUA sinaliza que não está interessado em uma escalada militar ilimitada. Em declarações, o presidente Donald Trump sugeriu que as possibilidades de novos bombardeamentos de alvos adicionais no Irão são cada vez mais limitadas e que é preferível buscar maneiras de encerrar a fase atual do conflito. Israel, por outro lado, adota uma abordagem diferente, declarando que as operações contra o Irão podem continuar mesmo sem o envolvimento direto dos Estados Unidos. De acordo com as autoridades israelenses, os ataques aéreos contra alvos ligados à infraestrutura militar do Irão podem continuar enquanto forem considerados necessários para a segurança do país. Como resultado, o conflito no Médio Oriente não parece estar a caminhar para uma resolução rápida. Pelo contrário, as ações militares em curso, as tensões no mar e as diferenças na abordagem de vários países sugerem que a situação poderá permanecer instável por muito tempo. Uma única decisão relativa a uma localização estratégica como o Estreito de Ormuz poderá ter consequências não só a nível regional, mas também global, afetando a segurança marítima e a estabilidade de toda a economia mundial.

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