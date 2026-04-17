🚩Petróleo desce 7% após Trump dar a entender que haverá negociações com o Irão este fim de semana

Os preços do petróleo (OIL) estão a cair mais de 7%, para cerca de 90 dólares por barril, depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter sugerido que as negociações entre Washington e Teerão poderão ser retomadas este fim de semana. O cessar-fogo entre Israel e o Líbano parece estar a manter-se, dando aos mercados algum espaço para um otimismo cauteloso. O atual cessar-fogo entre os EUA e o Irão está previsto expirar a 21 de abril.

O Brent caminha para uma queda semanal, enquanto o WTI registou uma descida de quase 10% desde o início da semana. Washington e Teerão estão «muito perto» de chegar a um acordo, segundo Trump, que acrescentou que o Irão concordou em não desenvolver armas nucleares durante mais de 20 anos. Limitar as ambições nucleares do Irão tem sido apontado por Trump como uma das principais razões subjacentes ao conflito. O fator-chave continua a ser o Estreito de Ormuz — atualmente parcialmente bloqueado (cerca de 20% do abastecimento global de petróleo). Qualquer perspetiva credível de reabertura implica o regresso de volumes significativos ao mercado, exercendo pressão descendente sobre os preços.

O mercado continua altamente dicotômico:

progresso nas negociações = pressão descendente

ruptura ou escalada = forte recuperação

Os preços atuais (~90–100 dólares) refletem um equilíbrio entre:

esperanças de desaceleração

interrupções contínuas no abastecimento

O abastecimento físico continua limitado: os fluxos através de Ormuz ainda estão muito abaixo dos níveis normais, e o bloqueio dos EUA continua a limitar as exportações iranianas. Mesmo que o estreito reabra, a recuperação do abastecimento será gradual — o mercado não se reequilibrará imediatamente, o que poderá manter os preços relativamente elevados. A procura começa a agir como uma força contrária: tanto a AIE como a OPEP sinalizam uma procura global mais fraca nos próximos meses, o que acrescenta pressão estrutural sobre os preços.

É provável que a volatilidade se mantenha elevada, uma vez que os mercados estão a reagir mais às notícias geopolíticas do que aos fundamentos de curto prazo. O risco a longo prazo persiste: a recuperação da produção interrompida poderá demorar até dois anos, e o controlo sobre o Estreito de Ormuz continua por resolver.

PETRÓLEO (tempo D1)

Ontem, o petróleo aproximou-se dos 100 dólares e encontrou forte resistência, recuando depois para abaixo da EMA50 (linha laranja), o que poderá indicar um impulso de baixa prolongado. Se as negociações conduzirem a uma redução das divergências entre Teerão e Washington, os preços poderão ficar sob pressão em direção à zona dos 80 dólares, onde são visíveis várias reações de preço importantes, e potencialmente em direção aos 70–75 dólares, níveis pré-guerra. A correção em relação aos máximos locais já ultrapassa os 20%. Se as negociações fracassarem e o Irão mantiver a sua posição nuclear e o controlo sobre o Estreito de Ormuz, o Brent poderá regressar acima dos 100 dólares por barril.

Fonte: xStation5