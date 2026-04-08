O preço do petróleo está a cair acentuadamente depois de os EUA terem cancelado o ataque planeado contra o Irão e, através de uma mediação que envolveu o Paquistão, terem acordado um cessar-fogo de duas semanas com Teerão. O petróleo Brent (OIL) registou uma queda superior a 10 %, situando-se agora em cerca de 94 dólares por barril, embora tenha aberto a sessão a um nível ainda mais baixo, próximo dos 91 dólares.

Estreito de Ormuz volta a operar e reduz risco de choque de oferta

Parte do tráfego de petroleiros pelo Estreito de Ormuz está a retomar, o que deverá aliviar as restrições de abastecimento a curto prazo e permitir que a Europa e a Ásia reconstituam parcialmente os seus stocks. Trump indicou que os EUA já tinham concordado com partes da proposta de paz de 10 pontos do Irão durante negociações anteriores, antes dos ataques dos EUA e de Israel a Teerão.

Segundo o presidente dos EUA, os objetivos militares da operação foram alcançados, e o quadro proposto poderá servir de ponto de partida para um acordo mais abrangente.

No entanto, é provável que os grandes trabalhos de reparação das infraestruturas petrolíferas no Golfo Pérsico permaneçam suspensos até que se chegue a um acordo de paz completo — e não apenas a um cessar-fogo temporário. De acordo com a Rystad Energy, uma reconstrução completa das infraestruturas da região poderá demorar anos e custar mais de 25 mil milhões de dólares.

Negociações EUA–Irão mantêm incerteza sobre o preço do petróleo

Se um acordo abrangente vier a ser finalmente alcançado, os preços do petróleo poderão sofrer pressão no sentido de voltarem aos níveis pré-conflito, em torno dos 71 dólares por barril. Por enquanto, no entanto, este cenário permanece incerto.

Nas próximas semanas, é provável que o mercado permaneça num estado de suspensão — preso entre o risco de um novo conflito, que poderia desencadear outro pico de preços, e a possibilidade de uma queda mais acentuada.

Mesmo em condições de paz, a reparação dos danos na infraestrutura de refinação levará provavelmente vários meses, com a recuperação total a prolongar-se por muito mais tempo. Os mercados irão agora concentrar-se nos sinais das delegações dos EUA e do Irão, particularmente em questões-chave como o enriquecimento de urânio — Teerão insiste em continuá-lo para fins civis — e o controlo do trânsito pelo Estreito de Ormuz.

Taxas potenciais de cerca de 2 milhões de dólares por petroleiro poderiam gerar até 40 mil milhões de dólares anualmente para o Irão, o que — combinado com o alívio das sanções — reforçaria significativamente a sua posição na região. Este é um cenário que Washington e os seus aliados poderão não estar dispostos a aceitar. Cerca de 20 000 embarcações passam pelo estreito todos os anos.