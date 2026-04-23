Alemanha (PMI Composto): O índice registou uma queda acentuada de 51,9 para 48,3 , assinalando uma contração inesperada da atividade no setor privado pela primeira vez desde maio de 2025.

O índice registou uma queda acentuada de 51,9 para , assinalando uma contração inesperada da atividade no setor privado pela primeira vez desde maio de 2025. Alemanha (PMI de Serviços): O indicador desceu drasticamente para 46,9 , o seu nível mais baixo desde 2022, impulsionado pela crescente incerteza em torno do conflito com o Irão.

O indicador desceu drasticamente para , o seu nível mais baixo desde 2022, impulsionado pela crescente incerteza em torno do conflito com o Irão. França (PMI Composto): A atividade caiu para 47,6 (em comparação com 48,8), o valor mais baixo dos últimos 14 meses, representando o quarto mês consecutivo abaixo do limiar de expansão de 50,0.

A atividade caiu para (em comparação com 48,8), o valor mais baixo dos últimos 14 meses, representando o quarto mês consecutivo abaixo do limiar de expansão de 50,0. França (PMI de Serviços): O setor de serviços afundou para 46,5 , uma vez que o conflito tornou os consumidores significativamente mais cautelosos com as suas despesas.

O setor de serviços afundou para , uma vez que o conflito tornou os consumidores significativamente mais cautelosos com as suas despesas. Surpresa na Indústria Transformadora: Apesar da queda nos serviços, a indústria transformadora em ambos os países manteve-se em território de crescimento, com a França a atingir um máximo de quase quatro anos de 52,8. No entanto, os analistas alertam que isto pode ser temporário, impulsionado por clientes que compram antecipadamente para se protegerem contra a escassez e os aumentos de preços. Conflito no Médio Oriente travou a recuperação da zona euro Os dados mais recentes do PMI indicam que a recuperação económica da zona euro foi abruptamente interrompida pela guerra no Médio Oriente. O conflito com o Irão revelou-se o principal fator desestabilizador, afetando de forma particularmente grave o setor dos serviços, devido a uma combinação de incerteza acrescida e ao aumento dos custos da energia e dos transportes. Na Alemanha, a maior economia da Europa, o setor dos serviços registou a sua maior queda em mais de três anos. Embora a indústria transformadora se mantenha resiliente por enquanto, os economistas da S&P Global alertam que o agravamento do sentimento empresarial e a intensificação das pressões sobre os preços, a taxa de aumento mais rápida em três anos, poderão em breve conduzir a uma fragilidade do mercado de trabalho. O governo de Berlim introduziu 1,6 mil milhões de euros em medidas de alívio dos preços dos combustíveis para amortecer o impacto, mas o clima geral permanece pessimista. A situação em França reflete esta tendência, com a fragilidade do setor dos serviços a arrastar a atividade económica para o seu nível mais baixo em mais de um ano. As empresas enfrentam os níveis mais elevados de incerteza desde 2022, e a inflação francesa regressou aos 2%, depois de anteriormente ter ficado aquém das metas do banco central. Para o Banco Central Europeu, os dados representam um desafio complexo. Embora a atividade económica esteja a vacilar, o aumento acentuado da inflação dos custos dos fatores de produção complica o caminho a seguir. Apesar de se esperar que os decisores políticos mantenham as taxas inalteradas este mês, a pressão ascendente persistente sobre os preços poderá, eventualmente, obrigar o BCE a considerar novos aumentos das taxas de juro. EURUSD prolonga quedas Na sequência dos dados europeus fracos e do risco geopolítico persistente, o EURUSD prolongou a sua trajetória descendente, sob pressão adicional do aumento das taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA. O par está atualmente a testar o nível de 1,1700, marcando a sua onda de baixa mais significativa desde o final de março. Tecnicamente, o par rompeu a sua linha de tendência ascendente, refletindo o foco do mercado nos riscos do Médio Oriente e uma preferência pelo dólar americano como porto seguro. O suporte principal situa-se agora perto do nível de retração de Fibonacci de 38,2% da principal onda de queda observada no início do ano. Se os preços da energia se mantiverem elevados e o conflito persistir, espera-se que o domínio do dólar continue. EURUSD (D1) Fonte: xStation5

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