Principais conclusões A data ex-dividendo é o primeiro dia em que novos compradores deixam de ter direito ao dividendo anunciado pela empresa.

Na data ex-dividendo, o preço de referência da ação é ajustado para refletir o valor distribuído aos acionistas.

O exemplo da Navigator mostra como o pagamento de dividendos afeta o preço das ações, sem representar necessariamente uma perda para os acionistas.

É comum os investidores repararem que as ações de uma empresa abrem em queda no dia em que entram em data ex-dividendo. No entanto, esta desvalorização não significa, necessariamente, que a empresa tenha divulgado maus resultados ou que o mercado tenha perdido confiança na ação. Na maioria dos casos, trata-se de um ajuste técnico da cotação, que pode ser explicado através do exemplo da Navigator. O que é a data ex-dividendo? A data ex-dividendo corresponde ao primeiro dia em que uma ação passa a negociar sem o direito ao dividendo anunciado pela empresa daquele ano/trimestre/semestre. Os investidores que comprarem ações a partir dessa data deixam de receber esse pagamento, enquanto quem já era acionista até ao dia útil anterior mantém esse direito. O exemplo da Navigator No dia 29 de junho de 2026, a Navigator entrou em data ex-dividendo. Quem acompanhou a abertura dessa sessão bolsista reparou que as ações da empresa iniciaram o dia em queda. No entanto, esta desvalorização não resultou de uma deterioração dos fundamentos da empresa nem de notícias negativas, mas sim da entrada em data ex-dividendo. O que isto significa? A partir dessa sessão, as ações deixam de conferir o direito ao dividendo anunciado pela empresa. Na prática: Os investidores que detinham ações da Navigator no fecho da sessão de sexta-feira mantêm o direito a receber um dividendo bruto de 0,11248 euros por ação, cujo pagamento está previsto para 1 de julho.

Quem adquirir ações a partir de hoje já não terá direito a esse pagamento. Porque é que a cotação cai na data ex-dividendo? Os dividendos são distribuídos a partir dos lucros acumulados da empresa. Como esse montante deixa de fazer parte dos ativos da empresa, o valor económico da sociedade diminui na mesma proporção. Na prática, o preço de referência da ação é ajustado em baixa pelo valor bruto do dividendo, refletindo o facto de os novos compradores já não terem direito a esse pagamento. Por exemplo, se uma ação tivesse encerrado a sessão anterior nos 3,50 euros, seria expectável que abrisse a negociar perto dos 3,39 euros, descontando o dividendo de 0,11248 euros por ação. A partir desse momento, a evolução do preço volta a depender exclusivamente da dinâmica normal entre compradores e vendedores. Plataforma de investimentos da XTB Então os acionistas perdem dinheiro? Não pelo o ex-dividendo! Para os investidores que já detinham ações antes da data ex-dividendo, esta descida da cotação não representa, por si só, uma perda de património. Embora o valor das ações seja ajustado em baixa, os acionistas recebem o dividendo em dinheiro, pelo que, em teoria, o valor total do investimento mantém-se inalterado contabilisticamente. No entanto, a cotação pode acabar por cair mais, ou menos, do que o valor do dividendo. Quando isso acontece, a diferença resulta da evolução normal do mercado, influenciada pela oferta e procura, pelo sentimento dos investidores ou por outros fatores económicos, e não diretamente pelo pagamento do dividendo. A data ex-dividendo é um evento recorrente nas empresas cotadas que distribuem dividendos e, por si só, não deve ser interpretada como um sinal negativo para a empresa ou para as suas ações.

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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