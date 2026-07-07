Preço do Café Regista Maior Subida Diária Desde 2000

Há exatamente um ano, na sequência da queda dos preços do café Arábica para valores inferiores a 300 cêntimos por libra, pudemos debater o fim dos preços elevados no mercado do café. Embora os preços nas lojas e nos cafés se mantivessem elevados, as perspetivas relativas à evolução dos fundamentos globais deram aos consumidores a esperança de que a situação melhorasse. Em outubro passado, observámos outro pico próximo dos 440 cêntimos por libra, mas, desde então, o preço desceu para 250 cêntimos por libra na viragem de maio para junho, antecipando colheitas recorde no Brasil. Agora, porém, as condições meteorológicas estão mais uma vez a ditar a dinâmica do mercado, impulsionando os preços do café até aos 350 cêntimos por libra, atingindo quase os níveis mais elevados deste ano. A 6 de julho, o preço do café registou o seu maior aumento diário desde 2000, atingindo mais de 15%. Estaremos perante mais uma onda de preços elevados no mercado do café e de outras matérias-primas agrícolas?

A montanha-russa meteorológica e o espectro do «Super El Niño»

O principal responsável por toda esta confusão é, como sempre, o clima, que pode distribuir as cartas nos mercados agrícolas de forma implacável. Na região brasileira de Minas Gerais, responsável pela maior parte da produção mundial de arábica, surgiram primeiro fortes chuvas em junho. Na semana que terminou a 28 de junho, a precipitação foi quase 2000% superior à média histórica, o que impediu completamente a entrada de maquinaria nos campos e deteriorou gravemente a qualidade dos grãos, atrasando as colheitas para 52% (em comparação com 60% no ano anterior e 55% face à média de cinco anos). Como se isso não bastasse, verificou-se uma reviravolta drástica na direção oposta imediatamente a seguir, com uma ausência total de precipitação (exatamente 0 mm) no início de julho. As culturas de café não toleram bem as variações climáticas, razão pela qual uma reviravolta de 180 graus como esta pode alterar drasticamente as perspetivas de colheita para esta e para a próxima época.

O efeito nos preços nas bolsas foi imediato e clássico:

Durante a sessão de 6 de julho, os contratos de Arábica para setembro registaram um salto espetacular de quase 18% num único dia, encerrando a sessão com um aumento de 15% e ultrapassando a barreira dos 350 cêntimos por libra pela primeira vez desde janeiro. Foi a maior variação de preço num único dia desde 2000.

A variedade de café mais barata e mais forte, o Robusta, não ficou atrás, subindo 8% e ultrapassando o nível de 4100 USD por tonelada.

Vale a pena salientar que o fenómeno climático El Niño afeta o clima no Brasil de forma mista, mas tem um significado inequívoco para a produção de café no Sudeste Asiático. Secas severas provocam uma queda clara na produção de Robusta.

Em resposta às perspetivas meteorológicas em mudança, os fundos de investimento começaram a apressar-se a cobrir posições curtas, reagindo à confirmação oficial da anomalia climática do El Niño no Pacífico. Atualmente, os meteorologistas atribuem uma probabilidade de 67% à chegada de uma versão devastadora do «Super El Niño», que ameaça a floração adequada dos cafeeiros.

Fertilizantes, custos de mão-de-obra e armazéns vazios

Os distribuidores e proprietários de cafés não querem assumir estes aumentos por conta própria, é preciso encarar a verdade, uma vez que os fundamentos do mercado são implacáveis para os consumidores:

Os stocks de Arábica certificada monitorizados pela bolsa ICE diminuíram para o seu nível mais baixo em mais de dois anos. Existe simplesmente uma escassez de mercadorias físicas no mercado. Embora os dados do USDA mostrem um excedente ao longo de vários anos, os stocks globais estão em constante diminuição.

No Vietname (um importante produtor de Robusta), os agricultores enfrentam uma seca precoce e uma pressão drástica sobre os custos anuais. Os preços dos fertilizantes e dos combustíveis registaram um aumento de 30% em relação ao ano anterior, e os custos com a mão-de-obra subiram mais 33%.

Análises históricas dos últimos anos revelam que agosto é frequentemente um dos melhores meses do ano para os preços do café, e o potencial de crescimento, com base na média de cinco anos, pode persistir até ao final do ano.

Todo o menu está a ficar mais caro, o que significa que não se trata apenas do café

Para completar este quadro do mercado, vale a pena analisar outras matérias-primas agrícolas, pois o café não é um caso isolado de preços elevados. Os amantes de doces também devem preparar as suas carteiras. O cacau, que após uma subida estrondosa nos preços em 2024 sofreu uma queda acentuada no início de abril de 2026 para o nível de 3000 USD por tonelada (causada por uma destruição maciça da procura e pela alteração das receitas por parte dos fabricantes), disparou subitamente na viragem de junho para julho, atingindo os níveis mais elevados desde janeiro. Exatamente durante a mesma sessão agitada de 6 de julho, o contrato de cacau para setembro em Nova Iorque subiu cerca de 13–14%, atingindo um pico de seis meses ao nível de 5700 USD por tonelada. A razão? Quase idêntica: chuvas excessivas na África Ocidental, que inundaram as vias de transporte e provocaram epidemias de doenças nas árvores, além de terem tido um impacto negativo no cacau ainda não vendido, que agora poderá não estar apto para quaisquer entregas.

Parece que, após uma breve pausa na primavera, os consumidores devem preparar-se para o regresso dos preços elevados. A combinação de anomalias meteorológicas imprevisíveis associadas ao El Niño, a pressão incessante sobre os custos de produção (fertilizantes, combustíveis e mão-de-obra dispendiosos) e a redução drástica dos stocks significa que o nosso momento diário de prazer com uma chávena da nossa bebida favorita poderá, num futuro próximo, tornar-se um bem de luxo. É hora de nos habituarmos à ideia de que teremos de pagar muito mais pelo nosso despertar matinal nos próximos meses.

O gráfico apresenta a evolução semanal dos preços do café.