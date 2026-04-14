O otimismo das pequenas empresas norte-americanas enfraqueceu significativamente em março, sinalizando uma deterioração dos fundamentos subjacentes do ciclo económico. O principal fator por detrás deste declínio foi uma acentuada deterioração da perceção da rentabilidade e das expectativas quanto às condições futuras de atividade. Ao mesmo tempo, o aumento da incerteza e as pressões sobre os custos, em particular as relacionadas com a energia, estão a influenciar cada vez mais as decisões de investimento e de fixação de preços. O relatório da NFIB reveste-se de particular relevância, uma vez que as pequenas empresas incluídas na sua amostra empregam cerca de 40 % da força de trabalho dos EUA. Resumo dos dados da NFIB relativos a março Índice de Otimismo da NFIB: desceu 3 pontos para 95,8 (abaixo da média histórica de 98), contra uma previsão de 97,9 e um valor anterior de 98,8

desceu 3 pontos para 95,8 (abaixo da média histórica de 98), contra uma previsão de 97,9 e um valor anterior de 98,8 Índice de Incerteza: subiu para 92 (bem acima da média histórica de 68)

subiu para 92 (bem acima da média histórica de 68) Rentabilidade das empresas: a deterioração mais acentuada, o saldo caiu 11 pontos para -25%

a deterioração mais acentuada, o saldo caiu 11 pontos para -25% Expectativas empresariais: terceiro declínio consecutivo, para 11% (o valor mais baixo desde outubro de 2024)

terceiro declínio consecutivo, para 11% (o valor mais baixo desde outubro de 2024) Mercado de trabalho: Índice de Emprego: caiu para 101,6 (ainda acima das médias históricas) As pressões salariais estão a diminuir (menos empresas a aumentar ou a planear aumentos salariais)

Investimento e atividade: Planos de despesas de capital: 16% das empresas (o valor mais baixo desde 2009) Vendas: o saldo caiu para -5% (pondo fim a uma tendência de melhoria de quatro meses) Existências: diminuição nos planos de investimento (também -5%)

Custos e preços: Aumento dos preços do petróleo → pressão sobre as margens e repercussão dos custos Os preços reais estão a subir (25 %), mas os aumentos previstos estão a diminuir → sinal de enfraquecimento da procura

Cadeias de abastecimento: 62 % das empresas relatam perturbações (aumento em relação ao mês anterior) As perturbações são predominantemente moderadas e leves

Avaliação das condições de negócio: Diminuição das classificações «boas», aumento das «razoáveis» → deterioração da qualidade do crescimento

Os dados da NFIB indicam que a economia está a entrar numa fase de arrefecimento impulsionada pelos custos. O enfraquecimento do investimento e das expectativas aponta para riscos de desaceleração do crescimento nos próximos trimestres, em consonância com a recente descida nas estimativas do PIB dos EUA. O mercado de trabalho mantém-se relativamente estável por enquanto, mas os indicadores avançados já estão a deteriorar-se. USDIDX (D1) Fonte: xStation5

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