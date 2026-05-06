A Corticeira Amorim apresentou resultados mistos no primeiro trimestre de 2026, com as receitas a recuarem 8% devido à menor procura e ao impacto cambial. Ainda assim, a empresa conseguiu proteger a rentabilidade através de um forte controlo de custos, melhorando a margem EBITDA e reduzindo significativamente a dívida líquida. Principais métricas do trimestre Receitas / vendas: €211,0m, uma queda de 8,0% em termos homólogos.

EBITDA: €36,6m, menos 6,9% face ao período homólogo.

Margem EBITDA: 17,3%, acima dos 17,1% do ano anterior.

Margem bruta: 54,9%, ligeiramente acima dos 54,8% homólogos.

Resultado líquido: €15,4m, menos 6,5% em termos homólogos.

Custos operacionais: -7,8% em termos homólogos.

Dívida líquida: €42,5m, face a €75,9m no final de 2025. Desempenho por segmento de negócio Amorim Florestal (-9,4%, €53,6M)

Amorim Cork (-8,7%, €175,6M)

Amorim Cork Solutions (-5,8%, €36,6M) O que explicam os números: eficiência compensa queda da procura A resiliência resultou da redução dos custos operacionais (-7,8%, incluindo eletricidade e manutenção) e da descida dos preços das matérias-primas, permitindo manter a margem bruta estável em 54,9%. Apesar de um mix desfavorável e da desalavancagem operacional, a margem EBITDA aumentou, o que indica uma boa gestão operacional. O balanço melhorou muito: dívida/EBITDA L4Q a 0,3x (era 1,0x), graças a capex contido (€5,6M) e redução do NWC (€5,7M). Os resultados trimestrais da empresa mostram que as vendas foram pressionadas pela diminuição da procura e pelo impacto cambial, mas a empresa protegeu as margens através de controlo de custos e redução das despesas operacionais, o que explica por que razão o EBITDA caiu menos do que as receitas e a margem até melhorou. Por outro lado, os pontos mais positivos são a estabilidade da margem bruta, a melhoria da margem EBITDA e a forte redução da dívida líquida. O principal ponto negativo é o fato de ter existido uma queda das receitas que mostra que a visibilidade da procura continua limitada. Reação em bolsa: ações estabilizam após resultados Apesar dos resultados apresentados pela empresa não terem sido brilhantes, a reação em bolsa acabou por ser bastante positiva, com as ações a subirem mais de 1% e a estenderem os ganhos registados na sessão anterior de 5%. xStation 5 ​​​​​​

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