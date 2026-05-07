A líder da indústria de defesa europeia publicou a versão final dos seus resultados antes da abertura do mercado na quinta-feira. Esta situação demonstra quão volátil pode ser o sentimento do mercado em relação à empresa e, de facto, a todo o setor. Os resultados preliminares divulgados no início desta semana apresentavam valores praticamente idênticos aos do relatório final, mas o mercado reagiu de forma muito diferente a estas divulgações semelhantes. À tarde, as ações da empresa alemã registavam uma queda entre 2% e 3%. Indicadores financeiros: A receita de vendas aumentou para 1,94 mil milhões de euros, representando um aumento de 7,7% em relação ao ano anterior.

O lucro operacional subiu para 224 milhões de euros (+17% em relação ao ano anterior), mas ainda abaixo do consenso de 262 milhões de euros.

O fluxo de caixa livre (FCF) também ficou acima das expectativas, subindo para 285 milhões de euros contra as expectativas de 181 milhões de euros.

A margem operacional aumentou para 11,6%, em comparação com 10,6% no ano anterior.

O EPS situou-se nos 2,42 euros, contra expectativas de cerca de 2,70 euros.

A carteira de encomendas aumentou 30%, atingindo um valor recorde de 73 mil milhões de euros. Apesar do forte crescimento, especialmente em termos de rentabilidade, os investidores reagiram negativamente às vendas que ficaram claramente abaixo das expectativas. A empresa desapontou, de facto, em toda a amplitude das suas operações. O consenso do mercado tinha assumido receitas de vendas superiores a 2,1 - 2,2 mil milhões de euros. Orientação da empresa: Embora a empresa tenha registado vendas e lucro operacional abaixo das expectativas, a administração tranquilizou os investidores durante a teleconferência, afirmando que a meta anual de crescimento das vendas de 40 a 45 % continua válida. Outros destaques: Os investidores poderão acolher com agrado o aumento progressivo da produção até atingir a plena capacidade na fábrica de munições em Múrcia.

Atualmente, o mercado parece depositar esperanças significativas a curto prazo num aumento das entregas de camiões e na expansão significativa da empresa no segmento marítimo.

A administração explicou o fraco desempenho das vendas e das operações principalmente pela elevada base de comparação e pelas características do ciclo de vendas.

Destaca-se também uma série de transações internas. Dois membros-chave do conselho de administração, incluindo o CEO, adquiriram ações com um valor combinado de quase 1 milhão de euros. Conclusão: Historicamente, os primeiros trimestres do exercício financeiro têm sido os mais fracos para a Rheinmetall. Isto não reflete uma falta de procura, mas sim o calendário dos contratos de defesa. Uma carteira de encomendas recorde, a par de margens crescentes, é um forte sinal de melhoria da eficiência e de perspetivas sólidas — o crescimento das vendas abaixo das expectativas bastante elevadas é apenas um indicador isolado de um abrandamento temporário. As transações de pessoas com acesso a informação privilegiada destacam isto claramente. Ao analisar o abuso de informação privilegiada, vale a pena recordar que existem muitas razões para vender, mas apenas uma razão para comprar ações. RHM.DE (D1) Fonte: xStation5 No gráfico, o preço das ações mantém-se na parte inferior de um intervalo de consolidação de longo prazo. Historicamente, o preço encontra-se próximo de zonas e níveis (especialmente o RSI) onde ocorreram recuperações e o preço regressou ao limite superior do intervalo. Do ponto de vista técnico, será fundamental acompanhar de perto a EMA100 e a EMA200.

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