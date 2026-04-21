A sessão de terça-feira será em parte marcada por uma concentração de divulgações de resultados da maioria das maiores empresas do setor da defesa, com os relatórios dos líderes da indústria norte-americana a dominarem o panorama. Hoje, a Northrop Grumman, a RTX e a francesa Thales publicarão os seus resultados. Na quinta-feira, a época de divulgação de resultados será complementada pela Safran, pela SAAB, pela Dassault e pela Lockheed Martin. Thales (HO.FR) A gigante francesa do setor divulgou resultados mistos no primeiro trimestre, o que levou a uma queda de mais de 4% no preço das ações da empresa. Encomendas: No geral, as encomendas aumentaram 23%, com um crescimento orgânico de 27%. O crescimento concentrou-se principalmente nos mercados desenvolvidos: 31% contra 10% nos mercados emergentes.

Todo o aumento nas encomendas provém do segmento de «defesa», que cresceu 71%. Os segmentos «cibernético» e «aeroespacial» registaram ligeiras quedas.

As vendas subiram para 5,31 mil milhões de euros, um aumento de 7,2%. A administração reafirmou as suas metas: Rácio book-to-bill acima de 1,

Crescimento orgânico das vendas de 6–7%,

Margem EBITDA de, pelo menos, 12,6%. O apoio à avaliação poderá provir de grandes contratos para equipamento orbital, bem como para sistemas de defesa aérea e antimísseis — categorias de equipamento de que a Europa poderá necessitar urgentemente, num contexto de crescente incerteza quanto aos compromissos dos EUA para com a NATO. RTX (RTX.US) A RTX Corp. divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2026, que o mercado considerou meramente razoáveis. As vendas subiram para 22,1 mil milhões de dólares (+9% em termos homólogos).

A carteira de encomendas aumentou para 271 mil milhões de dólares (+25%).

O EPS ajustado subiu 21% para 1,78 dólares, contra expectativas de cerca de 1,5 dólares. Analisando a empresa por segmento: O crescimento das vendas e da rentabilidade foi muito semelhante em todas as unidades de negócio. A Raytheon, a Pratt & Whitney e a Collins Aerospace registaram um crescimento orgânico das vendas de 10%, e o crescimento do lucro ajustado ultrapassou os 20%

Exceto na Collins, onde a rentabilidade aumentou apenas 6%. A empresa atribui isto a uma elevada exposição ao segmento civil e à pressão sobre os preços resultante das tarifas. A administração elevou a sua previsão de vendas para o ano fiscal de 2026 para 92,5–93,5 mil milhões de dólares, com um EPS ajustado esperado de 6,7–6,9 dólares e um FCF de 8,25–8,75 mil milhões de dólares. A empresa parece estar a beneficiar de várias tendências estruturais no mercado de equipamento militar e está bem posicionada para tirar partido delas. Isto cria um potencial de valorização significativo e, nas condições atuais, as metas anuais parecem moderadas e exequíveis. Northrop Grumman (NOC.US) A empresa divulgou resultados mistos, mas o sentimento geral dos investidores após a divulgação é moderadamente negativo. As ações registaram uma queda de cerca de 2% nas negociações após o fecho do mercado. As vendas revelaram-se fracas: O crescimento global foi de apenas 4%, para 9,8 mil milhões de dólares.

Apesar disso, a empresa manteve a sua previsão de vendas para o ano inteiro de, pelo menos, 43,5 mil milhões de dólares.

A rentabilidade foi muito melhor: a margem média aumentou de 6% para 10,8%. Para além das previsões financeiras, a Administração destaca: O alinhamento do portfólio da empresa com os novos planos do Departamento de Defesa dos EUA,

A aceleração da produção da aeronave B-21

A aceleração da implementação do programa Sentinel. Entre os itens notáveis do relatório contam-se as elevadas «eliminações intersegmentais», que aumentaram significativamente, e 280 milhões de dólares em despesas (não custos) na rubrica «Outros». O primeiro pode ser explicado pelo referido ajuste de carteira, embora a magnitude da alteração possa suscitar preocupações. O último valor permanece pouco claro e poderá estar relacionado com reavaliações, penalizações contratuais, projetos confidenciais ou benefícios dos colaboradores. Em última análise, durante a teleconferência, a Northrop parece estar a pedir aos investidores o benefício da dúvida — os quais, a julgar pela reação do mercado, parecem dispostos a concedê-lo apenas de forma limitada.

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