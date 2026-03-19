Esta manhã as ações estão a recuar 3,5%, apesar dos resultados positivos apresentados pela Jerónimo Martins relativos a 2025. A empresa apresentou um aumento de vendas para €35,99 mil milhões, correspondendo a um crescimento de cerca de 7,6%, enquanto o lucro líquido atingiu €646 milhões, mais 7,9% do que no ano anterior. Principais métricas financeiras (2025) Receita (Net Sales): €35,99 mil milhões (+7,6% face a 2024)

Lucro líquido: €646 milhões (+7,9% face a 2024)

Lucro líquido Q4: €163 milhões (vs. €159 milhões no Q4 2024)

Crescimento de vendas (Pingo Doce Q4): +5%

Dividendo proposto: €0,65 por ação

Capex previsto (2026): ~€1,2 mil milhões Do ponto de vista da rentabilidade, a estabilidade das margens é particularmente relevante num período marcado por pressão inflacionista nos custos de produção e distribuição, bem como por uma crescente sensibilidade dos consumidores ao preço. A capacidade da empresa em preservar margens, sem sacrificar crescimento, indica um posicionamento competitivo forte, sustentado por escala, eficiência logística e poder negocial junto de fornecedores. Report oficial da Jerónimo Martins Áreas de negócio por geografia A análise por geografias evidencia que a Polónia continua a ser o principal motor do grupo. A cadeia Biedronka mantém níveis de rentabilidade elevados, com uma margem de 7,9% no quarto trimestre, refletindo uma operação altamente eficiente e madura. Este mercado representa o núcleo do modelo de negócio da Jerónimo Martins, combinando volume, eficiência e uma proposta de valor bem ajustada ao consumidor local. No entanto, esta centralidade implica também um risco estrutural: a elevada dependência de um único mercado para a geração de resultados. Em contraste, a operação na Colômbia, através da insígnia Ara, assume-se cada vez mais como o principal ponto de crescimento. O aumento de 24% nas vendas no quarto trimestre demonstra uma forte dinâmica de expansão, ainda numa fase de investimento e ganho de escala. Embora esta operação não tenha ainda o mesmo nível de rentabilidade da Polónia, o seu potencial de crescimento é significativo, podendo alterar o perfil do grupo a médio prazo. Este tipo de expansão em mercados emergentes traz, contudo, riscos adicionais, nomeadamente ao nível cambial, político e competitivo, exigindo uma execução rigorosa. Em Portugal O desempenho do Pingo Doce foi o que registou um crescimento mais moderado, com um crescimento de apenas 5% no quarto trimestre, refletindo um mercado mais maduro e saturado. A operação nacional continua a desempenhar um papel importante na geração de cash flow estável, mas com limitada capacidade de expansão. O contexto competitivo doméstico, aliado à elevada sensibilidade ao preço, restringe o potencial de crescimento estrutural deste segmento. Ótica dos Investidores No que respeita à política de remuneração aos acionistas, a proposta de dividendo de €0,65 por ação. A empresa também anunciou ainda um plano de investimento de cerca de €1,2 mil milhões para 2026, direcionado sobretudo para a expansão na Polónia, Colômbia e entrada ou reforço na Eslováquia. Apesar dos resultados positivos apresentados, as ações da empresa têm sido arrastadas pelo sentimento de risk-off geral dos mercados. xStation 5 ​​​​​​​

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