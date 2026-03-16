Os índices bolsistas norte-americanos estão a recuperar da queda registada na semana passada, embora uma verdadeira recuperação continue a estar ameaçada pelos novos desenvolvimentos no Irão (US500: +0,4%, US2000: +0,6%).

O Brent sobe mais 1%, aproximando-se dos 105 dólares, na sequência do ataque à Ilha de Kharg (que gere 90% das exportações do Irão). A nível mundial, foram libertados aproximadamente 400 milhões de barris de reservas (a procura diária global ronda os 100 milhões). Trump está a pressionar a NATO e a China para que apoiem o «patrulhamento» do Estreito de Ormuz, ameaçando Xi Jinping com o cancelamento da cimeira de abril. Além disso, um ataque com drones a tanques de combustível no Dubai forçou a suspensão de voos. Trump enfatizou ainda mais um «futuro muito sombrio» caso a NATO não apoie os EUA nas suas ações relativas ao Irão.

O embaixador do Irão em Riade apelou a uma «revisão séria» das relações regionais, criticando a dependência de potências externas durante a guerra com os EUA e Israel. Foram registados mais de 2 000 ataques na região desde 28 de fevereiro, embora Teerão negue ter atacado as infraestruturas petrolíferas sauditas. Riade declara que o seu território não será utilizado para fins de agressão, apesar da crescente frustração entre os Estados do Golfo envolvidos no conflito.

Os mercados bolsistas asiáticos começaram, em geral, a nova semana em baixa, pressionados pelos preços do petróleo que mantiveram-se acima dos 100 dólares , embora os compradores tenham mitigado a queda no final do período de negociação. O Nikkei 225 perdeu cerca de 0,1% (depois de atingir -1,2% na sua cotação mais baixa), e o Shanghai Composite recuou cerca de 0,4%, apesar dos dados positivos da produção industrial chinesa. O KOSPI recuperou da sua cotação mais baixa do dia e está atualmente em alta de 1,2%.

A economia chinesa entrou em 2026 com otimismo: a produção industrial aumentou 6,3% (previsão: 5,3%) e as vendas a retalho cresceram 2,8% (previsão: 2,6%). O investimento em ativos fixos aumentou 1,8% , quebrando a tendência descendente anterior. No entanto, este otimismo é atenuado pela taxa de desemprego ( 5,3% ) e por uma nova queda de 11,1% no investimento imobiliário. A escalada da guerra no Irão está a desestabilizar o comércio e os preços da energia, o que poderá levar Pequim a adiar os cortes nas taxas de juro previstos.

O setor de serviços da Nova Zelândia voltou a registar uma contração em fevereiro. O índice PSI caiu para 48,0 pontos , pondo fim a uma breve recuperação. O sentimento negativo (56,4 %) é alimentado pelos efeitos da inflação e pela fraca procura. Este resultado é uma desilusão, especialmente quando comparado com os dados otimistas do setor industrial divulgados anteriormente.

O Índice do Dólar mantém-se praticamente inalterado. A principal fonte de volatilidade cambial provém das moedas da região das Antípodas, que estão a recuperar após uma nova pressão de baixa no final da semana passada ( AUDUSD, NZDUSD: +0,25% ). O EURUSD mantém-se estável em 1,1427.

A prata está a regredir 0,8%, para 80 dólares por onça, enquanto o ouro apresenta uma ligeira queda (-0,05%), sendo negociado a 5025 dólares . Entretanto, a platina e o paládio estão a recuperar cerca de 1,1%.

O Bitcoin continua a sua recuperação gradual, subindo 1,5% para 73 800 dólares, enquanto o Ethereum regista mais um aumento de 3,8%, atingindo os 2 270 dólares.

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