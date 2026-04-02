Uma sessão muito dinâmica em Wall Street está a chegar ao fim. As quedas iniciais nos principais índices chegaram a atingir 2% depois de o discurso de D. Trump não ter fornecido ao mercado qualquer orientação quanto à distensão na região. No entanto, a meio da sessão, surgiram notícias na imprensa de que o Irão está oficialmente a trabalhar num protocolo destinado a permitir o trânsito seguro pelo estreito. A maioria dos índices bolsistas recuperou as perdas, e os preços dos futuros oscilam entre 0,1% e 0,3% abaixo do nível de abertura.

Os dados macroeconómicos divulgados nos EUA na quinta-feira não se revelaram um fator determinante para os preços: Pedidos iniciais de subsídio de desemprego: ligeiramente abaixo das expectativas; em baixa para 202 mil. Relatório Challenger: em alta para 60 mil. Balança comercial dos EUA: o défice reduziu-se para 57,3 mil milhões de dólares.

O mercado acionista foi dominado por empresas relacionadas com o espaço, que subiram na sequência de notícias positivas e do otimismo após o lançamento da missão Artemis II. Há rumores, de acordo com relatos não confirmados, de que a Globalstar será adquirida pela Amazon; as ações subiram 7%. A Intuitive Machines subiu 14%. A Tesla desapontou com o número de veículos entregues; as ações caíram mais de 3%. A Blue Owl registou uma queda de cerca de 3% após introduzir restrições adicionais relacionadas com levantamentos por parte de clientes de crédito privado.

A sessão europeia começou com um claro pessimismo, o que devido a especulações sobre a reabertura do Estreito de Ormuz, permitiu aos mercados recuperar parte das perdas anteriores. As maiores quedas foram registadas pelo DAX, cujos futuros terminam o dia em baixa de cerca de 0,5%. O FTSE 100 e o WIG20 tiveram um desempenho melhor, com os seus futuros a subirem menos de 1%.

No mercado cambial, observam-se perdas notáveis na libra esterlina, no iene e no dólar canadiano, que caíram 0,5% face ao dólar americano e cerca de 0,2% face ao euro. O próprio euro também registou uma queda de cerca de 0,2% face ao dólar.

Nas matérias-primas: Entre as matérias-primas agrícolas, o cacau está a ampliar as perdas, com uma queda superior a 3%. Os operadores do setor energético não parecem convencidos quanto às perspetivas de acalmia. O petróleo Brent subiu 7% e o WTI subiu 12%, atingindo 107 e 110 dólares por barril, respetivamente. Os metais preciosos estão em queda: a prata registou uma descida de 3%, enquanto o ouro caiu 2%.

No mercado das criptomoedas, persistem quedas generalizadas e um sentimento extremamente negativo. A maioria dos tokens regista perdas significativas, embora as criptomoedas de maior dimensão se estejam a aguentar relativamente melhor. A Bitcoin registou uma queda de 1,5%, situando-se nos 67 200 dólares. A Ethereum registou uma queda superior a 4%, caindo para os 2060 dólares. Entre elas encontra-se a Solana, com uma queda de cerca de 2,5% e um preço inferior a 80 dólares.

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