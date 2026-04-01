Os mercados financeiros continuam a recuperar na sequência de comentários recentes que indicam o desejo de um rápido fim do conflito com o Irão.



Donald Trump afirma que o Irão solicitou um cessar-fogo. Entretanto, os ataques tanto por parte dos Estados Unidos como do Irão continuam. O Irão declarou na televisão pública que as alegações de Trump são falsas.



Donald Trump salienta que um aspeto fundamental de um cessar-fogo é a abertura do Estreito de Ormuz.



O Irão está a levar a cabo os seus maiores ataques contra Israel desde o início da guerra, ao mesmo tempo que tem como alvo um petroleiro do Catar, um centro de dados da Amazon no Bahrein e a produtora de alumínio EGA nos Emirados Árabes Unidos.



A Axios informa que as negociações entre o Irão e os EUA estão em curso, mas as declarações tanto do Presidente iraniano como do Líder Supremo indicam que as condições do Irão permanecem inalteradas (retirada total dos EUA da região, reparações e reconhecimento do Irão como «proprietário» do Estreito de Ormuz).



Vance terá afirmado que os Estados Unidos pretendem intensificar os ataques para pressionar o Irão a chegar a um acordo. A revista The Atlantic relata que os EUA estarão alegadamente a preparar-se para uma invasão terrestre com o objetivo de tomar a Ilha de Kharg e apreender urânio enriquecido.



relata que os EUA estarão alegadamente a preparar-se para uma invasão terrestre com o objetivo de tomar a Ilha de Kharg e apreender urânio enriquecido. Esta noite, às 3h00 CET (21h00 em Washington), está previsto que Donald Trump faça um discurso televisivo à nação em todas as principais redes de televisão.



O relatório ISM Manufacturing revelou que o índice principal subiu para 52,7, superando as expectativas de 52,3 e o nível anterior de 52,4. No entanto, um ponto-chave a destacar é a forte subida do subíndice de preços para 78,3, face aos 70,5 anteriores. O subíndice de novas encomendas caiu para 53,5, enquanto o subíndice de emprego desceu para 48,7.



O relatório da ADP apresentou um valor de 62 000, contra as expectativas de 40 000 e um nível anterior de 63 000.



As reservas de petróleo bruto dos EUA continuam a aumentar, enquanto as reservas de gasolina e destilados estão a diminuir. Isto destaca uma situação local bastante interessante nos EUA. As reservas da SPR registaram apenas uma descida mínima na semana passada.



O PMI final do setor industrial da zona euro ficou ligeiramente acima, em 51,6 pontos, em comparação com a leitura preliminar de 51,4 pontos.



Uma grande surpresa foi o salto do PMI do setor industrial da Suíça para 53,3 pontos, apesar das expectativas de uma queda para 47 pontos. Esta marca a primeira leitura acima dos 50 pontos desde 2022. O EURCHF está a recuar significativamente após os ganhos de ontem.



Os futuros dos índices registam mais um dia de ganhos espetaculares, impulsionados pelas esperanças de uma resolução rápida do conflito. O JP225 subiu 3% hoje, enquanto os contratos europeus subiram mais de 1% na maioria dos casos. O DE40 subiu 1,3% e o SPA35 disparou 2,3%.



Nos EUA, os futuros também estão a ser negociados em alta. O US100 subiu 1,7%, enquanto o US500 ganha 1,1%.



Os preços do petróleo estão a registar uma forte retração hoje. Na sequência de uma queda acentuada, o petróleo Brent está a ser negociado a apenas 102 USD por barril, uma descida de 1%. O petróleo WTI está a testar o nível dos 100 USD. O gás natural dos EUA está a cair 2,8% devido ao baixo consumo e à elevada produção.



A diminuição do risco, apesar da potencial incerteza persistente, está a conduzir a uma recuperação no mercado dos metais preciosos. O ouro está a recuperar 2,5%, testando o nível de 4800, enquanto a prata subiu 0,7%, testando os 75 USD.



O EURUSD ultrapassou o nível de 1,1600, quebrando a linha de tendência descendente de 2026, sinalizando uma clara viragem no mercado.



A Bitcoin está a registar uma recuperação em direção à zona dos 69 000, mantendo-se como um dos ativos menos voláteis nos últimos tempos.



A Maersk informa que o transporte de carga será encaminhado através de Omã e dos Emirados Árabes Unidos.



A Marinha francesa indica que é necessária uma maior coordenação entre as várias nações para garantir que o Estreito de Ormuz permaneça aberto. Salientou ainda que não há sinais de mineração e que a China deve fazer mais para ajudar a restabelecer o comércio.



De acordo com responsáveis da Casa Branca, espera-se que Trump anuncie esta noite que as operações no Irão deverão concluir-se num prazo de 2 a 3 semanas.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.