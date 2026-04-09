Após um início de sessão agitado em Wall Street , desencadeado pelas notícias matinais sobre violações do cessar-fogo no Médio Oriente, os índices recuperaram as perdas e registaram ganhos significativos: o S&P 500 subiu cerca de 0,7%, o Nasdaq subiu mais de 0,8% e o Dow Jones subiu 0,6%.

, desencadeado pelas notícias matinais sobre violações do cessar-fogo no Médio Oriente, os índices recuperaram as perdas e registaram ganhos significativos: o subiu cerca de 0,7%, o subiu mais de 0,8% e o subiu 0,6%. O índice VIX caiu mais de 5% e, pela primeira vez num mês, desceu abaixo do nível psicológico de 20 pontos, indicando uma diminuição da ansiedade dos investidores.

caiu mais de 5% e, pela primeira vez num mês, desceu abaixo do nível psicológico de 20 pontos, indicando uma diminuição da ansiedade dos investidores. A inflação, medida pelo índice PCE , aumentou cerca de 0,4% em relação ao mês anterior em fevereiro, em linha com as expectativas do mercado e semelhante a leituras anteriores. Em termos anuais, manteve-se em torno de 2,8/3,0%, o que significa que a inflação continua a exceder a meta de 2% do Fed .

, aumentou cerca de 0,4% em relação ao mês anterior em fevereiro, em linha com as expectativas do mercado e semelhante a leituras anteriores. Em termos anuais, manteve-se em torno de 2,8/3,0%, o que significa que a inflação continua a exceder a . No que diz respeito ao PIB , os dados mais recentes relativos ao 4.º trimestre de 2025 revelaram que a economia dos EUA cresceu a uma taxa de aproximadamente 0,5% em termos homólogos, após revisões das estimativas anteriores, o que é significativamente mais fraco do que as expectativas do mercado.

, os dados mais recentes relativos ao 4.º trimestre de 2025 revelaram que a economia dos EUA cresceu a uma taxa de aproximadamente 0,5% em termos homólogos, após revisões das estimativas anteriores, o que é significativamente mais fraco do que as expectativas do mercado. As tensões continuam elevadas no Médio Oriente . O Irão acusa Israel de continuar a realizar ataques no sul do Líbano e ameaça retirar-se do cessar-fogo, enquanto o lado norte-americano-israelita salienta que as ações de Israel não estavam abrangidas pelo acordo formal e, por isso, não violam os seus termos. Esta diferença de interpretação mantém a situação altamente incerta e os riscos de escalada elevados.

. de continuar a realizar ataques no sul do Líbano e ameaça retirar-se do cessar-fogo, enquanto o salienta que as ações de Israel não estavam abrangidas pelo acordo formal e, por isso, não violam os seus termos. Esta diferença de interpretação mantém a situação altamente incerta e os riscos de escalada elevados. Apesar das tensões, Benjamin Netanyahu anunciou o início de negociações de paz diretas com o Líbano , com foco particular na influência e nas atividades do Hezbollah ao longo da fronteira. As conversações visam reduzir as ameaças à segurança, resolver disputas territoriais e criar um quadro para uma possível desescalada do conflito.

anunciou o início de , com foco particular na influência e nas atividades do ao longo da fronteira. As conversações visam reduzir as ameaças à segurança, resolver disputas territoriais e criar um quadro para uma possível desescalada do conflito. Mark Rutte destacou que a OTAN está a caminhar para uma maior independência europeia e menor dependência dos EUA , ao mesmo tempo que espera que a Europa contribua mais para a segurança coletiva. Ele salientou que, embora o domínio histórico dos EUA na defesa da Europa tenha sido necessário, os aliados precisam agora de partilhar o fardo de forma mais equitativa e desenvolver as suas próprias capacidades militares.

destacou que , ao mesmo tempo que espera que a Europa contribua mais para a segurança coletiva. Ele salientou que, embora o domínio histórico dos EUA na defesa da Europa tenha sido necessário, os aliados precisam agora de partilhar o fardo de forma mais equitativa e desenvolver as suas próprias capacidades militares. Na Europa , a sessão foi mista: o DAX caiu mais de 1,3%, o CAC 40 recuou 0,2%, o IBEX 35 caiu pouco menos de 0,2% e o FTSE terminou ligeiramente em baixa.

, a sessão foi mista: o caiu mais de 1,3%, o recuou 0,2%, o caiu pouco menos de 0,2% e o terminou ligeiramente em baixa. No mercado do petróleo , as condições acalmaram-se um pouco nas últimas horas. Às 20h, o Brent está a ser negociado em cerca de 95 USD por barril, semelhante ao WTI , sugerindo uma estabilização após a recente volatilidade.

, as condições acalmaram-se um pouco nas últimas horas. Às 20h, o está a ser negociado em cerca de 95 USD por barril, semelhante ao , sugerindo uma estabilização após a recente volatilidade. No mercado dos metais , verifica-se uma recuperação. O ouro subiu quase 1%, ultrapassando os 4.800 USD por onça, enquanto a prata está a subir ainda mais, 1,6%, sendo negociada acima dos 76 USD por onça.

, verifica-se uma recuperação. O subiu quase 1%, ultrapassando os 4.800 USD por onça, enquanto a está a subir ainda mais, 1,6%, sendo negociada acima dos 76 USD por onça. No mercado de criptomoedas , o sentimento é misto. O Bitcoin subiu cerca de 0,5%, ultrapassando os 72 000 USD, enquanto o Ethereum caiu 0,6%, oscilando em torno dos 2 200 USD.

, o sentimento é misto. O subiu cerca de 0,5%, ultrapassando os 72 000 USD, enquanto o caiu 0,6%, oscilando em torno dos 2 200 USD. A Amazon anunciou que investirá aproximadamente 25 mil milhões de USD em novos centros de dados no Mississippi para reforçar a sua infraestrutura de serviços na nuvem e soluções de inteligência artificial.

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