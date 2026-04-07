O DAX alemão caiu mais de 1% hoje, o FTSE britânico registou uma queda superior a 0,85% e o CAC40 francês recuou 0,65%, na sequência de resultados mistos do PMI de serviços nas economias europeias. Os dados da Sentix apontaram para uma acentuada deterioração do sentimento empresarial e dos investidores na zona euro, caindo para níveis não observados desde abril de 2025 (-19,2 contra -8 esperado e -3,1 anteriormente).

Os índices bolsistas dos EUA recuperaram parte das suas perdas iniciais, com os futuros do S&P 500 a registarem uma queda de 0,3%, em comparação com uma queda superior a 1% logo após a abertura. As encomendas de bens duradouros nos EUA caíram 1,4% em termos mensais, mais do que a queda esperada de -1,2%, após um valor anterior de 0%. No entanto, as encomendas subjacentes (excluindo transportes) aumentaram 0,8% contra expectativas de 0,5%. As expectativas de inflação a um ano, de acordo com o Fed de Nova Iorque, aumentaram para 3,4% (contra uma previsão de 3,5% e 3% anteriormente), enquanto Austan Goolsbee, do Fed, alertou para os riscos reais de inflação decorrentes do aumento dos preços dos combustíveis, o que poderá pesar sobre o crescimento e complicar a luta contra a inflação.

O petróleo continua a sua tendência ascendente, mantendo-se em cerca de 110 dólares por barril, na véspera de um potencial ataque dos EUA ao Irão anunciado por Donald Trump. De acordo com o comunicado, o ataque deverá ter início na quarta-feira, por volta das 2h00, hora da Polónia. O Irão alertou para uma retaliação sem precedentes dirigida contra países vizinhos e infraestruturas relevantes. Autoridades iranianas afirmam que Teerão tem mais de 45 000 drones e vários milhares de mísseis à sua disposição, com reservas descritas como «longe de estarem esgotadas». Entretanto, o Pentágono sustenta que as forças armadas do Irão são fracas e incapazes de alcançar a vitória. Petróleo (H1) Fonte: xStation5

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