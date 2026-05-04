A atenção dos investidores está a desviar-se da época de divulgação de resultados para o Irão. Todos os indícios sugerem que o Irão violou o cessar-fogo ao bombardear os Emirados Árabes Unidos e vários navios no Estreito de Ormuz. Muitos investidores estão convencidos de que as hostilidades em grande escala poderão recomeçar em breve, o que está a pesar sobre os índices bolsistas e a sustentar os preços das matérias-primas energéticas.

Os índices norte-americanos registam quedas ligeiramente inferiores a 1% devido às preocupações geopolíticas. As maiores quedas verificam-se no Dow, cujos futuros chegam a cair mais de 1%. O Nasdaq é o que melhor se mantém, limitando as perdas a menos de 0,3%.

Surgem também mais questões em torno da dívida dos EUA. As taxas de rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA registam aumentos notáveis, particularmente nos prazos de 1 a 5 anos. John Williams tentou acalmar os ânimos na conferência da Reserva Federal em Nova Iorque — o presidente da Fed local afirmou que a economia dos EUA está bem preparada para a incerteza e o risco.

A GameStop (GME.US), uma empresa frequentemente associada à chamada categoria de «ações meme», anunciou a sua intenção de adquirir a plataforma eBay. Os analistas apontam para a capacidade limitada da empresa para financiar a aquisição. As ações subiram inicialmente mais de 6%, mas, à medida que a sessão avançava, inverteram a tendência e encerraram com uma queda superior a 7%.

A Palantir (PLTR.US) divulgará os resultados após o encerramento do mercado norte-americano. O mercado espera uma melhoria de dois dígitos na rentabilidade e comentários que abordem as preocupações sobre o ritmo de crescimento a longo prazo no segmento comercial.

Os dados macroeconómicos dos EUA surpreenderam positivamente. As encomendas de bens duradouros subiram em linha com as expectativas, 0,8%, mas as encomendas às fábricas aceleraram 1,5% em termos mensais, contra expectativas de apenas 0,5%.

Na sequência das tensões no Médio Oriente, quase todos os principais índices europeus registaram perdas significativas. A Espanha liderou as quedas — no final do dia, os futuros do IBEX registavam uma descida de até 3%.

O sentimento no setor industrial é muito melhor do que no mercado bolsista. Os PMIs industriais europeus surpreenderam positivamente na maior parte do bloco, com quase todos os países a conseguirem elevar o seu PMI acima do nível de 50 pontos. O agregado da zona euro situou-se em 52,2 pontos.

Nos mercados cambiais, o dólar australiano está a registar uma evolução notável. O AUD caiu mais de 0,6% face ao dólar americano, principalmente em resultado de dados de inflação mais fracos do que o esperado. Observa-se uma tendência semelhante no dólar neozelandês.

No mercado de matérias-primas, o foco dos investidores está no petróleo. Dado o risco de um conflito em grande escala recomeçar no Estreito de Ormuz, o petróleo Brent subiu quase 5%, chegando por vezes a ultrapassar os 114 dólares por barril. O WTI limita os ganhos a 3%, oscilando em torno dos 105 dólares.

Os metais preciosos registam quedas: o ouro desce pouco menos de 2%, enquanto a prata desce 3%.

Entre as matérias-primas agrícolas, o cacau subiu mais de 8%, à medida que os investidores precificam o risco de escassez de fertilizantes necessários para o cultivo, o que poderá alterar o equilíbrio entre a oferta e a procura.

O açúcar também está a subir, em 2%, à medida que mais cana-de-açúcar está a ser redirecionada para a produção de etanol.

Apesar da incerteza, o sentimento nos mercados de criptomoedas mantém-se positivo. A Bitcoin voltou a ultrapassar os 80 000 dólares, com uma subida de quase 2%. A Ethereum subiu cerca de 1,8%. A Solana está a reduzir os ganhos para menos de 1%, mantendo-se em torno dos 85 dólares.

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