A trégua entre os EUA e o Irão , alcançada pouco antes do início da onda de bombardeamentos de 7 de abril de 2026, fez com que os preços do petróleo Brent caíssem de 120 dólares para um mínimo de 90 dólares , embora os fundamentos continuem tensos. O Irão exige que Israel suspenda os seus ataques ao Líbano, ameaçando rescindir o acordo.

, alcançada pouco antes do início da onda de bombardeamentos de 7 de abril de 2026, , embora os fundamentos continuem tensos. O Irão exige que Israel suspenda os seus ataques ao Líbano, ameaçando rescindir o acordo. Países como o Catar e o Kuwait relatam que os ataques do Irão continuaram , o que pode indicar um incumprimento do acordo. O Irão recusa-se a aceitar os ataques de Israel ao Líbano.

, o que pode indicar um incumprimento do acordo. O Irão recusa-se a aceitar os ataques de Israel ao Líbano. Fontes da Casa Branca informam que o plano de paz de 10 pontos do Irão, publicado hoje, difere do que os Estados Unidos receberam através do Paquistão. No entanto, o acordo de cessar-fogo deve ser respeitado , e as negociações de paz estão previstas para começar a 10 de abril. Contudo, permanecem muitos pontos de tensão que podem ser inaceitáveis para um ou outro lado.

, e as negociações de paz estão previstas para começar a 10 de abril. Contudo, permanecem muitos pontos de tensão que podem ser inaceitáveis para um ou outro lado. Mais de 800 navios (aproximadamente 150-200 milhões de barris de equivalente de petróleo e GNL) encontram-se retidos na região. Mesmo com a paz total, o regresso à plena capacidade levará anos (devido aos danos no Catar, no Kuwait e nas instalações petroquímicas iranianas).

Mesmo com a paz total, o regresso à plena capacidade levará anos (devido aos danos no Catar, no Kuwait e nas instalações petroquímicas iranianas). O Irão procura formalizar taxas de trânsito para o Estreito de Ormuz (2 milhões de dólares por navio) , o que poderá tornar-se uma nova componente permanente do preço por barril.

, o que poderá tornar-se uma nova componente permanente do preço por barril. Os stocks de petróleo bruto dos EUA aumentaram em 3,08 milhões de barris (7.º aumento semanal consecutivo), servindo como um sinal de baixa para os preços das matérias-primas.

(7.º aumento semanal consecutivo), servindo como um sinal de baixa para os preços das matérias-primas. O petróleo bruto reagiu com uma recuperação para 95 dólares por barril , na sequência de relatos de que o Irão está a suspender a passagem de navios até que Israel pare de atacar o Líbano. A Casa Branca indica que as questões relacionadas com o Líbano não foram consideradas no plano de cessar-fogo.

, na sequência de relatos de que o Irão está a suspender a passagem de navios até que Israel pare de atacar o Líbano. A Casa Branca indica que as questões relacionadas com o Líbano não foram consideradas no plano de cessar-fogo. Simultaneamente, os stocks de destilados caíram acentuadamente (-3,14 milhões de barris) , mantendo as margens de refinação elevadas e impedindo quedas rápidas nos preços nos postos de abastecimento (especialmente para o gasóleo).

, mantendo as margens de refinação elevadas e impedindo quedas rápidas nos preços nos postos de abastecimento (especialmente para o gasóleo). A curva de futuros no mercado petrolífero permanece estável para os contratos de novembro e dezembro, que foram negociados ligeiramente abaixo dos 80 dólares por barril na semana passada e hoje.

na semana passada e hoje. A desaceleração da situação levou a um aumento do EURUSD em direção ao nível de 1,1700 , embora tenha ocorrido uma ligeira retração durante o dia.

, embora tenha ocorrido uma ligeira retração durante o dia. Os futuros dos EUA registaram hoje uma recuperação de 2-3% . O US500 está a ser negociado no seu nível mais alto desde 6 de março.

. O US500 está a ser negociado no seu nível mais alto desde 6 de março. A Bitcoin está a recuperar hoje em direção aos 72 000 dólares , num contexto de fraqueza do dólar americano. O Irão tenciona, alegadamente, cobrar taxas de trânsito no Estreito de Ormuz em criptomoedas.

, num contexto de fraqueza do dólar americano. O Irão tenciona, alegadamente, cobrar taxas de trânsito no Estreito de Ormuz em criptomoedas. O ouro está a registar hoje uma clara recuperação, atingindo um máximo de 4.800 dólares por onça , enquanto a prata subiu para 77 dólares por onça. Os preços registaram uma ligeira descida ao longo do dia.

, enquanto a prata subiu para 77 dólares por onça. Os preços registaram uma ligeira descida ao longo do dia. Observou-se também uma forte retração dos preços nos mercados que beneficiaram dos elevados preços do petróleo. Verificam-se recuos acentuados no milho, no açúcar e no trigo.

As atas da Fed de março revelaram que os aumentos das taxas de juro poderão potencialmente voltar a estar em cima da mesa , no caso de um choque inflacionário sustentado. No entanto, o próprio Fed indicou que a avaliação atual da situação era muito difícil.

revelaram que , no caso de um choque inflacionário sustentado. No entanto, o próprio Fed indicou que a avaliação atual da situação era muito difícil. O Fed está paralisado por um «risco duplo» : teme uma inflação enraizada, mas, simultaneamente, alerta que o frágil mercado de trabalho pode entrar em colapso repentinamente . A ata incluiu declarações de que o conflito no Médio Oriente poderia levar a um colapso do mercado de trabalho, o que, por sua vez, justificaria um regresso aos cortes nas taxas.

: teme uma inflação enraizada, mas, simultaneamente, alerta que o . A ata incluiu declarações de que o conflito no Médio Oriente poderia levar a um colapso do mercado de trabalho, o que, por sua vez, justificaria um regresso aos cortes nas taxas. O mercado está a ignorar o Fed : O dólar e os mercados bolsistas não reagiram ao tom hawkish, uma vez que os investidores estão a ignorar os dados antigos de março e a concentrar-se em saber se a trégua de 14 dias no Golfo irá sobreviver .

: O dólar e os mercados bolsistas não reagiram ao tom hawkish, uma vez que os investidores estão a ignorar os dados antigos de março e a concentrar-se em saber se a . O petróleo registou uma ligeira recuperação nas últimas horas, uma vez que os ataques de Israel ao Líbano foram vistos de forma negativa pelo Irão. Fonte: xStation5 Oil has rebounded slightly higher in last hours as Israel strikes on Lebanon was negatively viewed by Iran. Source: xStation5

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