Resumo do dia: Euforia continua nos mercados 🚀

🔑 Principal fator impulsionador do mercado O principal catalisador de toda a sessão foi a cimeira histórica entre Trump e Xi em Pequim, descrita pelo CEO da Nvidia, Jensen Huang, como um evento de importância histórica. Xi Jinping assegurou aos líderes empresariais presentes, incluindo Elon Musk, Tim Cook e Huang, que «as portas da China à abertura só se abrirão ainda mais». Um impulso adicional para a recuperação veio dos resultados financeiros excecionais da Cisco e da espetacular estreia na Nasdaq da fabricante de chips de IA Cerebras Systems. 🌍 Geopolítica O New York Times revelou que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos realizaram ataques secretos em território iraniano em retaliação a ataques contra ambas as monarquias, marcando a primeira vez na história em que ambos os países atacaram diretamente o Irão e sinalizando uma mudança significativa na dinâmica de poder regional. Durante a cimeira de Pequim, Trump anunciou que Xi Jinping declarou a sua disponibilidade para ajudar a manter o Estreito de Ormuz aberto e garantiu que Pequim não forneceria equipamento militar a Teerão. A China também manifestou interesse em adquirir volumes maiores de petróleo bruto americano, o que os mercados interpretaram como um sinal significativo de distensão para as rotas globais de abastecimento energético. Taiwan continuou a ser um ponto de tensão, com Xi a alertar que apoiar a independência de Taiwan constitui ultrapassar uma «linha vermelha». 📊 Dados macroeconómicos Os dados de ontem sobre a inflação dos preços no produtor nos EUA ficaram acentuadamente acima das expectativas: o PPI em termos homólogos atingiu 6,0% contra o consenso de 4,8%, enquanto a leitura mensal subiu 1,4% contra uma previsão de 0,5%. A reação do mercado foi surpreendentemente moderada, com a probabilidade implícita de um aumento das taxas de juro pela Fed antes do final do ano a oscilar entre 33% e 35%. Os dados de hoje sobre as vendas a retalho nos EUA ficaram em linha com as expectativas, em 0,5% em termos mensais, embora os preços das importações tenham subido 1,9% contra o consenso de 1,0% e os preços das exportações tenham registado um aumento de 3,3% contra as expectativas de 1,2%. A economia da Polónia desiludiu: o PIB do primeiro trimestre de 2026 cresceu apenas 0,5% em relação ao trimestre anterior, o valor mais fraco desde o terceiro trimestre de 2024, embora o consenso para o ano inteiro continue a prever um crescimento sólido de cerca de 3,5%. 📈 Índices Wall Street encerrou o dia com fortes ganhos: o Dow Jones recuperou o nível psicológico dos 50 000 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq estabeleceram novos máximos históricos intradiários. Na Europa, o DAX liderou com ganhos de 1,3%, apoiado pela Siemens, que subiu mais de 3%, embora várias bolsas europeias estivessem encerradas devido a um feriado. O panorama na Ásia foi misto: o KOSPI da Coreia do Sul valorizou 1,8% e regista agora uma subida de quase 90% desde o início do ano, enquanto o Shanghai Composite caiu 1,5% e o Nikkei 225 do Japão recuou 1%. 💼 Ações A estrela indiscutível da sessão foi a Cisco, com as ações a subirem 14-18% após resultados recorde no terceiro trimestre do ano fiscal de 2026: as receitas atingiram 15,8 mil milhões de dólares, um aumento de 12% em relação ao ano anterior, enquanto as encomendas de infraestruturas de IA cresceram mais de 50%, elevando a previsão de encomendas de IA para o ano inteiro de 5 mil milhões de dólares para 9 mil milhões de dólares. A Nvidia valorizou mais de 4% após notícias da Reuters sobre a aprovação dos EUA para a venda de chips H200 a 10 empresas chinesas, com a participação pessoal de Jensen Huang na delegação de Pequim a ser interpretada como um sinal de abertura de um dos maiores mercados potenciais. A maior sensação foi a estreia na Nasdaq da fabricante de chips de IA Cerebras Systems: as ações abriram a 350 dólares, quase 90% acima do preço de 185 dólares da oferta pública inicial (IPO), avaliando a empresa de 10 anos em mais de 100 mil milhões de dólares e tornando-a a maior oferta pública inicial de tecnologia dos EUA desde a Uber em 2019. No lado negativo, a plataforma médica digital Doximity desvalorizou 21-23% após orientações decepcionantes e uma onda de revisões em baixa por parte dos principais bancos de investimento. Surgiu um novo fator de risco para a Apple: a Bloomberg noticiou que a OpenAI já está a trabalhar com um escritório de advogados externo numa potencial ação judicial contra a Apple, argumentando que a integração do ChatGPT no ecossistema iOS não trouxe os benefícios financeiros esperados, o que aumentou a incerteza em torno do caminho de monetização da IA da Apple e acrescentou volatilidade a curto prazo às ações da AAPL. 💱 Moedas O dólar fortaleceu-se ao longo da sessão, apoiado pela combinação de sinais positivos da cimeira Trump-Xi e pelos dados positivos do PPI: o USDIDX valorizou 0,31% e o EURUSD enfraqueceu para 1,1679. A libra esterlina ficou sob pressão, com o GBPUSD a cair 0,73%. Entre as moedas dos mercados emergentes, o won sul-coreano e o rand sul-africano tiveram um desempenho superior, enquanto o real brasileiro ficou na parte inferior do ranking global, pressionado por um escândalo político que liga Flávio Bolsonaro ao caso do Banco Master, o que também arrastou o Ibovespa para uma queda superior a 10% no mês passado. 🛢️ Matérias-primas O cobre atingiu máximos históricos, ultrapassando os 14 000 dólares por tonelada métrica na LME, impulsionado por uma crise de abastecimento de ácido sulfúrico decorrente do bloqueio do Estreito de Ormuz, uma queda de 6% na produção de cobre chilena no primeiro trimestre e a proibição da China às exportações de ácido sulfúrico, em vigor desde 1 de maio. Um fator estrutural adicional de procura é a infraestrutura de IA: os centros de dados de hiperescala consomem 27 a 33 toneladas de cobre por megawatt de capacidade instalada, com a procura total do setor de IA a atingir, segundo as projeções, 475 000 toneladas só em 2026. O petróleo bruto manteve-se acima dos 100 dólares por barril: o WTI subiu 0,68% para mais de 101 dólares, enquanto o Brent subiu 0,14% para 105,71 dólares. O ouro registou uma ligeira descida de 0,19% para 4.679 dólares por onça, enquanto a prata sofreu uma correção acentuada, caindo mais de 3% para cerca de 84,75 dólares por onça. ₿ Criptomoedas A Bitcoin liderou todas as classes de ativos com um ganho de 2,68% para 81 433 dólares, com um sentimento positivo a espalhar-se por todo o segmento das criptomoedas. O principal catalisador foi um passo legislativo histórico nos EUA: a comissão do Senado aprovou a Clarity Act, um projeto de lei abrangente sobre a estrutura do mercado de criptomoedas que representa a primeira regulamentação abrangente do setor. As ações de empresas relacionadas com criptomoedas reagiram de forma acentuada: a Coinbase subiu 9%, a Figure ganhou 9%, a Galaxy subiu 6% e tanto a Strategy como a Sharplink subiram cerca de 7%.

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