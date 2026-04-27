Resumo do dia: Irão procura a paz enquanto o mercado aguarda por quarta-feira

Wall Street está a negociar num clima de cautela, com os principais índices norte-americanos a oscilarem em torno dos níveis de fecho de sexta-feira. O mercado carece claramente de um catalisador suficientemente forte para definir uma direção clara.

Os investidores estão firmemente focados na quarta-feira, quando serão divulgados os resultados financeiros de quatro membros dos «Magnificent Seven»: Alphabet, Microsoft, Amazon e Apple. Além disso, a Reserva Federal anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro no mesmo dia. Os mercados esperam, em geral, que as taxas permaneçam inalteradas, mas o verdadeiro foco estará nos comentários de Jerome Powell e em quaisquer orientações relativas ao futuro rumo da política monetária.

Vale também a pena notar que, na semana passada, o Departamento de Justiça retirou ações anteriores relacionadas com o atual presidente da Fed , atenuando as especulações sobre potenciais mudanças na liderança e reduzindo as expectativas em torno de uma possível nomeação de Kevin Warsh.

, atenuando as especulações sobre potenciais mudanças na liderança e reduzindo as expectativas em torno de uma possível nomeação de Kevin Warsh. No plano geopolítico, o Irão propôs aliviar as tensões na região através da redução da pressão em torno do Estreito de Ormuz, uma das rotas de transporte de petróleo mais críticas do mundo. De acordo com fontes regionais, a proposta — transmitida através do Paquistão — inclui o levantamento do bloqueio dos EUA e uma redução parcial da atividade militar.

uma das rotas de transporte de petróleo mais críticas do mundo. De acordo com fontes regionais, a proposta — transmitida através do Paquistão — inclui o levantamento do bloqueio dos EUA e uma redução parcial da atividade militar. Um elemento-chave do plano é adiar as discussões sobre o programa nuclear do Irão para uma fase posterior das negociações , separando efetivamente os esforços de redução de tensões a curto prazo da disputa estratégica a longo prazo.

, separando efetivamente os esforços de redução de tensões a curto prazo da disputa estratégica a longo prazo. Ao mesmo tempo, Teerão está a realizar consultas paralelas com a Rússia como parte de uma coordenação mais ampla em relação ao conflito regional. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, reuniu-se também com Vladimir Putin em São Petersburgo, afirmando que os Estados Unidos não conseguiram atingir os seus objetivos militares, o que, na sua opinião, aumenta a probabilidade de uma retoma das negociações.

No entanto, Donald Trump rejeitou a proposta na sua forma atual, insistindo num acordo abrangente que cubra tanto o Estreito de Ormuz como o programa nuclear do Irão, mantendo a pressão sobre Teerão, embora tenha também sinalizado uma disponibilidade para conversações diretas.

mantendo a pressão sobre Teerão, embora tenha também sinalizado uma disponibilidade para conversações diretas. Na sequência do colapso das negociações diplomáticas, o petróleo Brent subiu para o seu nível mais alto desde 13 de abril, ultrapassando brevemente os 100 dólares por barril , refletindo um aumento do prémio de risco geopolítico associado à escalada das tensões no Médio Oriente.

, refletindo um aumento do prémio de risco geopolítico associado à escalada das tensões no Médio Oriente. Os mercados europeus também encerraram a sessão em território negativo , com a maioria dos principais índices a fechar em baixa. O FTSE 100 do Reino Unido caiu mais de 0,5%, o CAC 40 da França cerca de 0,2%, o DAX da Alemanha mais de 0,1%, enquanto o IBEX 35 da Espanha terminou praticamente inalterado.

, com a maioria dos principais índices a fechar em baixa. O FTSE 100 do Reino Unido caiu mais de 0,5%, o CAC 40 da França cerca de 0,2%, o DAX da Alemanha mais de 0,1%, enquanto o IBEX 35 da Espanha terminou praticamente inalterado. A pressão também foi visível nos metais preciosos , onde o ouro recuou cerca de 0,9% para aproximadamente 4.700 dólares por onça, enquanto a prata caiu mais de 1,5%, testando o nível dos 75 dólares.

, onde o ouro recuou cerca de 0,9% para aproximadamente 4.700 dólares por onça, enquanto a prata caiu mais de 1,5%, testando o nível dos 75 dólares. Um sentimento semelhante prevaleceu no mercado de criptomoedas, onde os principais ativos digitais ficaram sob pressão. A Bitcoin caiu cerca de 1,5%, ficando abaixo dos 77 000 dólares, enquanto a Ethereum caiu quase 2,5%, caindo abaixo dos 2300 dólares.

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