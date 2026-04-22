Resumo do dia: Mercado continua otimista após adiamento do cessar-fogo

Donald Trump decidiu hoje prolongar unilateralmente o cessar-fogo para dar ao Irão mais tempo para deliberar.

para dar ao Irão mais tempo para deliberar. O Irão manifesta o desejo de regressar às negociações de paz, mas exige simultaneamente o levantamento do bloqueio ao Estreito de Ormuz por parte dos Estados Unidos .

. O Irão afirma que continua capaz de exportar petróleo. Entretanto, o Irão apreendeu dois navios que tentavam violar o bloqueio iraniano, o que poderá aumentar ligeiramente as tensões.

que tentavam violar o bloqueio iraniano, o que poderá aumentar ligeiramente as tensões. Trump mencionou a possibilidade de as conversações serem retomadas na sexta-feira. O Paquistão está otimista, citando uma elevada probabilidade de regresso à mesa de negociações.

Trump deu ao Irão até domingo para iniciar as conversações.

O Pentágono indica que a remoção das minas do Estreito de Ormuz poderá demorar até 6 meses e só poderá começar assim que a paz for alcançada. Isto significa que o trânsito pelo Estreito ficará severamente limitado praticamente até ao final deste ano.

e só poderá começar assim que a paz for alcançada. Isto significa que o trânsito pelo Estreito ficará severamente limitado praticamente até ao final deste ano. O US500 continua a sua recuperação e tem a possibilidade de fechar hoje em um novo recorde histórico. Os futuros do S&P 500 estão em alta de 0,5%, enquanto o Nasdaq (US100) sobe mais de 1%.

Os futuros do S&P 500 estão em alta de 0,5%, enquanto o Nasdaq (US100) sobe mais de 1%. Embora não haja tensão visível em Wall Street, o mercado de petróleo está a reagir com ganhos significativos ao bloqueio contínuo do Estreito de Ormuz. O petróleo Brent subiu 2,5% (ultrapassando os 96 $/bbl) , enquanto o WTI sobe quase 3%, testando a zona dos 93 $/bbl.

ao bloqueio contínuo do Estreito de Ormuz. , enquanto o WTI sobe quase 3%, testando a zona dos 93 $/bbl. O ouro regista ganhos modestos (+0,4%), enquanto se observam aumentos mais significativos na platina (+2,1%) e na prata (+1,7%) , apesar da recuperação do ouro e de um dólar americano forte.

, apesar da recuperação do ouro e de um dólar americano forte. O EURUSD continua a sua queda acentuada desde ontem, aproximando-se do nível de 1,1700. As hipóteses de um aumento das taxas de juro pelo BCE em abril são mínimas.

As hipóteses de um aumento das taxas de juro pelo BCE em abril são mínimas. Philip Lane, economista-chefe do BCE, alerta para fatores de risco na zona euro, tais como um abrandamento económico e um pico de inflação impulsionado pelos preços da energia.

A Alemanha reduziu a sua previsão de crescimento económico para este ano de 1,0% para 0,5% devido à crise energética.

devido à crise energética. Os inventários de petróleo bruto dos EUA aumentaram em 1,9 milhões de barris , contrariando as expectativas de uma redução. No entanto, os inventários de produtos refinados (gasolina e destilados) registaram quedas muito acentuadas.

, contrariando as expectativas de uma redução. No entanto, os inventários de produtos refinados (gasolina e destilados) registaram quedas muito acentuadas. A inflação do Reino Unido em março ficou em 3,3% a/a, tal como esperado, mas subiu mais fortemente numa base mensal, para 0,7% m/m. O GBPUSD está a estabilizar acima de 1,35.

A Bitcoin aproxima-se hoje dos 80 000 dólares , impulsionada pelo aumento da atividade dos ETF e pelo apetite por ativos de maior risco, na sequência dos ganhos em Wall Street.

, impulsionada pelo aumento da atividade dos ETF e pelo apetite por ativos de maior risco, na sequência dos ganhos em Wall Street. A Tesla e a Intel divulgarão os seus resultados após o encerramento da sessão de Wall Street. Embora a Tesla tenha registado vendas de veículos no primeiro trimestre inferiores ao esperado, os investidores irão concentrar-se principalmente nos planos futuros relacionados com IA e robótica.

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