🕌 Médio Oriente: Sinal de euforia vindo de Teerão
O presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, emitiu na terça-feira uma declaração que imediatamente eletrizou os mercados globais: Teerão declarou-se disposta a pôr fim ao conflito, mas apenas em troca de garantias formais de segurança que protejam o país de futuros ataques. Os investidores interpretaram isto como o primeiro sinal diplomático genuíno proveniente de Teerão e começaram imediatamente a reduzir o prémio de risco geopolítico. O Dow Jones subiu brevemente mais de 1.100 pontos em resposta à notícia.
O presidente Trump confirmou numa entrevista ao New York Post que o conflito «não vai durar muito mais tempo» e manifestou confiança de que o Estreito de Ormuz será reaberto por outras nações sem maior envolvimento militar dos EUA. O Wall Street Journal noticiou que Trump sinalizou disposição para pôr fim às hostilidades militares, mesmo que o Estreito permanecesse parcialmente fechado. Os mercados estão a encarar estes desenvolvimentos como mais uma peça do quebra-cabeças que aponta para uma desescalada.
⚠️ Médio Oriente: Ameaças do IRGC contra as grandes empresas tecnológicas
O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC) emitiu uma advertência severa, designando 18 empresas tecnológicas norte-americanas, incluindo a Microsoft, a Apple, a Google, a Intel e a Boeing, como «alvos militares legítimos». O IRGC acusou diretamente o setor das TIC e da IA de participar no planeamento de operações contra o Irão, o que constitui uma acusação direta sem precedentes contra a indústria tecnológica civil. Os ataques às instalações destas empresas na região deverão, alegadamente, ter início já a 1 de abril. As ações sofreram inicialmente uma queda na sequência desta declaração, mas os comentários subsequentes de ambos os presidentes mais do que reverteram essa tendência.
📈 Sentimento do mercado: Euforia substancial
Wall Street encerrou a terça-feira com uma forte recuperação: o Dow Jones subiu quase 980 pontos (+2,2%), o S&P 500 subiu 2,6% e o Nasdaq Composite disparou 3,6%. As grandes empresas tecnológicas recuperaram de forma generalizada e decisiva, a Meta subiu mais de 6%, a Google ganhou quase 5%, a Nvidia subiu cerca de 5% e a Palantir disparou mais de 6%. O setor tecnológico, que tem estado sob maior pressão desde o início do conflito, registou um dos seus melhores desempenhos num único dia das últimas semanas.
O índice de volatilidade VIX recuou mais de 4 pontos para cerca de 26, sinalizando alguma estabilização no sentimento, embora os analistas alertem contra um otimismo prematuro. Apesar da recuperação de hoje, o S&P 500 registou uma queda superior a 5% em março, o seu pior desempenho mensal desde 2022, com 10 dos 11 setores do índice a caminho de encerrar março em território negativo.
O único setor que encerrou o mês de março em alta é o da energia, com um aumento superior a 12,5% no mês, beneficiando-se diretamente da subida dos preços do petróleo e das perturbações no abastecimento. O Nasdaq é o índice com o desempenho mais fraco numa base trimestral, registando uma queda superior a 7%, o S&P 500 perdeu 5% e o Dow Jones registou uma descida de cerca de 4%, tornando o primeiro trimestre de 2026 um dos trimestres mais desafiantes para os mercados acionistas nos últimos anos.
🏭 Dados macroeconómicos: Estados Unidos
O relatório JOLTS de fevereiro revelou 6,882 milhões de vagas de emprego, um valor ligeiramente abaixo das expectativas de 6,890 milhões e bem abaixo do valor revisto de janeiro, de 7,24 milhões. A taxa de demissões voluntárias caiu para 1,9%, enquanto as demissões por motivos operacionais subiram para 1,721 milhões, ambos os sinais apontam para um arrefecimento gradual do mercado de trabalho e uma normalização após o sobreaquecimento pós-pandémico. Os mercados estão a acompanhar estes dados de perto, na véspera da próxima reunião da Reserva Federal.
O índice de confiança do consumidor do Conference Board de março surpreendeu positivamente: um valor de 91,8 contra as expectativas de 87,9, sugerindo que os consumidores, pelo menos nas pesquisas de opinião, permanecem relativamente resilientes, apesar da escalada do conflito. Este é um sinal notável, dado que os preços da gasolina nos EUA ultrapassaram hoje os 4 dólares por galão pela primeira vez desde agosto de 2022.
🌍 Dados macroeconómicos: Europa e China
A inflação na zona euro acelerou em março para 2,5%, face aos 1,9% do mês anterior, o maior aumento mensal desde 2022, impulsionado por uma subida acentuada dos preços da energia na sequência do encerramento do Estreito de Ormuz. Esta situação complica a tarefa do BCE, uma vez que este deve agora encontrar um equilíbrio entre a contenção da inflação e o apoio a uma economia em desaceleração.
A China surpreendeu positivamente: o PMI do setor industrial subiu para 50,4 (anteriormente 49,0) e o PMI dos serviços subiu para 50,1 (anteriormente 49,5), ambos os valores acima do limiar de 50 pontos que separa a expansão da contração, e acima do consenso. No entanto, estes números são ensombrados pelos avisos dos fornecedores chineses, que anunciam aumentos de preços dos produtos devido à volatilidade do preço do petróleo, o que poderá em breve traduzir-se em novas pressões inflacionistas a nível global.
🏢 Empresas: A Oracle e a onda de despedimentos impulsionada pela IA
A Oracle iniciou uma nova ronda de despedimentos que ascende a milhares, fontes não oficiais sugerem que poderão ser eliminados até 30 000 postos de trabalho de um quadro de 162 000 funcionários. A empresa tem vindo a investir agressivamente em infraestruturas de centros de dados capazes de lidar com cargas de trabalho de IA, e as crescentes despesas de capital precisam de ser financiadas, a redução da força de trabalho torna-se a alavanca óbvia. Apesar da ausência de um comunicado oficial da empresa, as ações da Oracle subiram durante a sessão, recuperando parte da perda de 27% registada desde o início do ano.
💊 Empresas: Onda de fusões e aquisições
As ações da McCormick estão a ser negociadas em alta depois de a Unilever ter confirmado negociações avançadas relativas a uma fusão da sua divisão alimentar com o fabricante de especiarias, num negócio avaliado em aproximadamente 44,8 mil milhões de dólares no total. A estrutura prevê 15,7 mil milhões de dólares em dinheiro adiantado, sendo o restante liquidado em ações da McCormick, após a conclusão, a Unilever e os seus acionistas ficariam com 65% da empresa resultante da fusão.
A Apellis Pharmaceuticals está a registar um dos maiores ganhos em um único dia da sessão, após a Biogen ter anunciado a aquisição da empresa por 5,6 mil milhões de dólares em dinheiro, com o objetivo de reforçar o seu portfólio nas áreas da imunologia e das doenças raras. A Eli Lilly está a adquirir a Centessa Pharmaceuticals, uma empresa que desenvolve tratamentos para a sonolência diurna excessiva, por 38 dólares por ação em dinheiro, acrescidos de direitos de valor contingente, com o valor total da transação a atingir potencialmente 7,8 mil milhões de dólares. A Lilly continua a consolidar a sua posição de liderança no domínio das doenças do sistema nervoso central.
💻 Empresas: IA, Tecnologia e Outros
A Marvell Technology registou uma forte subida após a Nvidia ter anunciado um investimento estratégico de 2 mil milhões de dólares na empresa, a parceria visa integrar os chips da Marvell nos ecossistemas AI Factory e AI-RAN da Nvidia através da tecnologia NVLink Fusion. Isto marca mais um passo no esforço da Nvidia para construir um ecossistema de infraestruturas de IA em circuito fechado, reforçando a sua posição dominante no mercado e, simultaneamente, criando valor para os principais parceiros.
A Snap subiu mais de 12% após a Bloomberg ter noticiado que o investidor ativista Irenic Capital Management está a adquirir uma participação na empresa, numa carta pública dirigida ao CEO Evan Spiegel, a Irenic delineou um caminho para uma valorização de 26,37 dólares, em comparação com cerca de 4,50 dólares ao meio-dia. A Phreesia registou uma das quedas mais acentuadas da sessão, após ter reduzido drasticamente a sua previsão de receitas para o ano inteiro para um valor bem abaixo do consenso. A Nike subiu ligeiramente, numa antecipação cautelosa dos resultados trimestrais a serem divulgados após o fecho do mercado.
💱 Mercado cambial: O euro domina, o dólar sob pressão
O euro é, de longe, a moeda mais forte do dia, o EURUSD subiu quase 0,8%, para 1,1552, com o indicador de força cambial a colocar o euro firmemente no topo. O dólar está a perder terreno em várias frentes: o DXY (USDIDX) cai 0,69% para cerca de 99,7, o USDJPY recua 0,58% para 158,80 e o USDPLN perde 0,68% para 3,7142. O iene japonês e a libra esterlina (+0,47% face ao USD, para 1,3243) estão a valorizar-se, sendo consideradas moedas mais seguras num contexto de acalmia.
No mercado cambial regional, o EURPLN está a ser negociado a 4,2910 (+0,19%), o zloty beneficia da fraqueza do dólar, embora os ganhos face ao euro permaneçam contidos. O franco suíço, contrariamente ao seu papel tradicional de porto seguro, é uma das moedas mais fracas do dia, confirmando que o movimento de hoje é principalmente uma redução do prémio de risco geopolítico, em vez de uma clássica fuga para a segurança.
🛢️ Matérias-primas: Petróleo recua com sinais de paz
O petróleo bruto está a registar uma forte queda na sequência das declarações de ambos os presidentes, o Brent (CFD sobre petróleo) perde quase 3,8%, para 104,50 dólares por barril, enquanto o WTI desce 2,8%, para cerca de 102,00 dólares. O mercado começou a reverter o prémio geopolítico incorporado nos preços do petróleo, na sequência da declaração de Pezeshkian de que está disposto a pôr fim ao conflito e das garantias de Trump de que os EUA sairão em breve da região e esperam que o Estreito de Ormuz reabra. Trata-se de uma reação clássica nos mercados de commodities energéticas a sinais de distensão, qualquer passo no sentido de desbloquear a rota marítima pesa imediatamente sobre os preços do petróleo.
O ouro sobe mais de 3,3%, atingindo um recorde de 4.660 dólares por onça, enquanto a prata dispara 6,6%, para 74,7 dólares, ambos os metais preciosos beneficiam principalmente da acentuada reversão da força do dólar observada hoje no mercado cambial.
Última hora: Mercados registam uma subida na sequência da declaração do presidente iraniano sobre um possível fim do conflito
Última hora: IRGC ameaça atacar a Microsoft, a Apple e a Alphabet
Após a guerra com o Irão: Impacto nos Mercados
ÚLTIMA HORA: Mercado de trabalho dos EUA volta a dar sinais de fraqueza
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