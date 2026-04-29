Os futuros dos principais índices norte-americanos apresentaram uma clara divergência na sequência da recente conferência de imprensa de Jerome Powell sobre a decisão relativa às taxas de juro.



Os futuros do Nasdaq mantêm-se em território positivo (US100: +0,25%), enquanto as pequenas empresas sensíveis às taxas de juro do Russell 2000 estão a agravar as suas perdas (US2000: -1,2%). Os futuros do S&P 500 (US500: -0,3%) e do DJIA (US30: -0,9%) também estão a perder terreno.



A Reserva Federal manteve as taxas de juro dos EUA inalteradas (3,50%–3,75%) pela quarta vez consecutiva, sublinhando um novo aumento da incerteza quanto às perspetivas económicas no contexto da guerra no Médio Oriente.

Quatro membros do FOMC afastaram-se do consenso, o maior número desde 1992. Stephen Miran votou a favor de uma redução das taxas de juro, enquanto Hammack, Kashkari e Logan se opuseram a alterar a declaração oficial de política monetária num sentido mais dovish (ou seja, rejeitaram referências a potenciais reduções).

Powell permanecerá no FOMC como governador após Kevin Warsh assumir a presidência (a 15 de maio) até que os processos do Departamento de Justiça estejam completamente encerrados.

Powell enfatizou a sua confiança no seu sucessor, Kevin Warsh, tanto em termos de gestão do duplo mandato da Fed como da sua independência em relação à Casa Branca. O petróleo está a atingir níveis extremamente elevados, com potenciais fechos ao mais alto nível desde o início da crise energética.

As taxas de rendibilidade das obrigações a 2 anos dos EUA subiram 10 pontos base em reação à decisão do Fed. O mercado está atualmente a precificar cerca de 10% de probabilidade de um aumento das taxas de juro até ao final de 2026, mas quase 50% em 2027.



O contrato de junho do Brent está a fechar a 118 dólares por barril, enquanto o contrato de julho, atualmente ativo e mais líquido, está a ser negociado na faixa dos 110/111 dólares. O petróleo WTI está a ultrapassar o nível dos 105/106 dólares por barril.



O relatório do DOE mostra uma queda acentuada nos inventários de petróleo bruto e de produtos petrolíferos, com uma libertação significativa das reservas estratégicas, indicando uma forte procura local e exportações recorde.



No caso do petróleo bruto, atingiu 6 milhões de barris, enquanto para todos os produtos chegou aos 14 milhões de barris. O petróleo está a reagir à crescente incerteza em relação ao Estreito de Ormuz. Donald Trump sugere um possível regresso aos bombardeamentos no Irão e rejeita a proposta de abrir o estreito e adiar as negociações nucleares.



A redução nos inventários de petróleo foi de -6,2 milhões de barris, em comparação com um aumento esperado de 0,3 milhões de barris. Os estoques de gasolina caíram 6,08 milhões de barris (previsão de -2,1 milhões), enquanto os estoques de destilados caíram 4,49 milhões de barris (previsão de -2,3 milhões).



A inflação do IPC na Alemanha em abril subiu ligeiramente menos do que o esperado, para 2,9% a/a (previsão de 3,0% a/a; anterior de 2,7% a/a). O Banco do Canadá manteve as taxas de juro inalteradas em 2,25%, com previsões de inflação ligeiramente mais elevadas. A economia do Canadá está resistente ao choque, principalmente devido à sua forte dependência das exportações de petróleo.



As encomendas de bens duradouros registaram uma recuperação significativa de 0,8% em termos mensais (previsão de 0,5% em termos mensais; anterior -1,2% em termos mensais).



O dólar americano domina hoje o mercado cambial (USDIDX: +0,25%), apoiado por uma diminuição do apetite pelo risco face ao aumento dos preços do petróleo e ao tom «hawkish» da declaração de política monetária após a decisão da Fed. O USDJPY está a ser negociado acima da resistência psicológica de 160, suscitando preocupações quanto a uma intervenção cambial por parte do governo japonês. O EURUSD está a perder 0,3%, para 1,167.



Um dólar forte e o aumento dos preços do petróleo, que suscitam preocupações com a inflação, estão a levar a uma queda nos preços dos metais preciosos. O ouro está a cair para 4.540 dólares, o nível mais baixo desde o final de março, enquanto a prata está a cair para 71,5 dólares por onça.



Estão a ser observados ganhos muito fortes em muitos mercados de commodities agrícolas. O milho está a subir para quase 480 cêntimos por alqueire, o nível mais alto desde maio de 2025. Ganhos significativos são também observados no trigo (com uma retração posterior). O açúcar regista um ganho de cerca de 4%, anulando metade da queda das últimas semanas.



Quedas generalizadas dominam o mercado de criptomoedas. A Bitcoin recua cerca de 1,3% para 75 300 dólares, enquanto a Ethereum perde cerca de 2,6% para 2230 dólares. Entre as poucas moedas em alta está a Dogecoin (+2,4%).



Após o encerramento da sessão de Wall Street, quatro grandes empresas do setor tecnológico divulgarão os seus resultados financeiros: a Microsoft, a Alphabet, a Meta e a Amazon. O mercado irá, naturalmente, centrar-se no retorno dos avultados investimentos em IA e na continuação das despesas de capital massivas. Petróleo (D1) O petróleo tem potencial para registar o seu valor de fecho mais elevado desde o início do conflito, embora seja importante ter em conta que estamos a seguir a duas grandes quedas provocadas por um backwardation extremo. Fonte: xStation5

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