Resumo do dia: Wall Street volta a atingir novos máximos históricos enquanto o petróleo cai

Índices de mercado em máximos históricos: Wall Street atingiu novos máximos históricos, impulsionada pelo otimismo em relação à manutenção do cessar-fogo no Médio Oriente. O US100 valorizou 1,5% , impulsionado por uma forte recuperação da Intel, enquanto o US500 subiu 0,9% , aproximando-se da marca dos 7 300 pontos .

Wall Street atingiu novos máximos históricos, impulsionada pelo otimismo em relação à manutenção do cessar-fogo no Médio Oriente. O valorizou , impulsionado por uma forte recuperação da Intel, enquanto o subiu , aproximando-se da marca dos . Tensões geopolíticas no Estreito de Ormuz: A semana começou com uma breve escalada no Estreito de Ormuz. A Marinha dos EUA escoltou dois navios, repelindo ataques do Irão. Embora a agência de notícias FARS tenha afirmado que um ataque iraniano atingiu um navio de guerra dos EUA com dois mísseis, os EUA negaram oficialmente estas notícias.

A semana começou com uma breve escalada no Estreito de Ormuz. A Marinha dos EUA escoltou dois navios, repelindo ataques do Irão. Embora a agência de notícias FARS tenha afirmado que um ataque iraniano atingiu um navio de guerra dos EUA com dois mísseis, os estas notícias. Sinais diplomáticos do Irão e de Israel: O Irão anunciou planos para criar uma nova instituição para gerir o trânsito pelo Estreito de Ormuz. O presidente iraniano também manifestou a intenção de discutir a resolução de disputas regionais com parceiros árabes. Entretanto, Israel caracterizou os recentes ataques iranianos aos Emirados Árabes Unidos como um «sinal de aviso» e afirmou que não espera uma nova escalada.

O Irão anunciou planos para criar uma nova instituição para gerir o trânsito pelo Estreito de Ormuz. O presidente iraniano também manifestou a intenção de discutir a resolução de disputas regionais com parceiros árabes. Entretanto, caracterizou os recentes ataques iranianos aos Emirados Árabes Unidos como um «sinal de aviso» e afirmou que não espera uma nova escalada. Recuo dos preços do petróleo: Com o cessar-fogo a manter-se, os preços do petróleo bruto recuaram em relação aos máximos recentes. O petróleo Brent caiu mais de 3% para 110 dólares por barril , enquanto o WTI desceu para 102 dólares por barril .

Com o cessar-fogo a manter-se, os preços do petróleo bruto recuaram em relação aos máximos recentes. caiu mais de , enquanto o desceu para . Perspetivas económicas de Trump: Num discurso proferido hoje, Donald Trump afirmou que o processo de escolta de navios através do Estreito de Ormuz conduziria a preços mais baixos dos combustíveis. Referiu que vários países pretendem comprar petróleo aos EUA e sugeriu que o Irão ainda deseja um acordo, descrevendo os incidentes recentes como «jogos» em vez de uma verdadeira tentativa de escalada.

Num discurso proferido hoje, Donald Trump afirmou que o processo de escolta de navios através do Estreito de Ormuz conduziria a preços mais baixos dos combustíveis. Referiu que vários países pretendem comprar petróleo aos EUA e sugeriu que o Irão ainda deseja um acordo, descrevendo os incidentes recentes como «jogos» em vez de uma verdadeira tentativa de escalada. A Intel e o setor dos semicondutores: As ações da Intel subiram 14% hoje, prolongando uma recuperação massiva que levou as ações a valorizarem 440% nos últimos 12 meses . O salto está associado a uma potencial renovação da parceria com a Apple para a produção de novos processadores. A AMD valorizou mais de 4% antes da divulgação do seu relatório de resultados após o fecho da sessão, num contexto de elevadas expectativas do mercado.

As ações da subiram hoje, prolongando uma recuperação massiva que levou as ações a valorizarem . O salto está associado a uma potencial renovação da parceria com a para a produção de novos processadores. A valorizou mais de antes da divulgação do seu relatório de resultados após o fecho da sessão, num contexto de elevadas expectativas do mercado. Resultados mistos para as ações do setor tecnológico e do retalho: as ações da PayPal caíram quase 10% ; apesar de resultados sólidos, as orientações mistas para os próximos trimestres assustaram os investidores; a Pinterest registou uma volatilidade significativa; a GameStop continuou a sua descida devido às crescentes dúvidas quanto à sua potencial aquisição da eBay .

caíram quase ; apesar de resultados sólidos, as orientações mistas para os próximos trimestres assustaram os investidores; a registou uma volatilidade significativa; a continuou a sua descida devido às crescentes dúvidas quanto à sua potencial aquisição da . Desempenho da Palantir: A Palantir divulgou resultados financeiros sólidos, com 1,63 mil milhões de dólares em receitas (um aumento de 85% em relação ao ano anterior ), superando as expectativas. O lucro por ação (EPS) subiu para 33 cêntimos (um aumento de 250% em relação ao ano anterior ). No entanto, as ações caíram 6% , uma vez que os investidores se mostraram preocupados com um crescimento mais lento do que o esperado no setor comercial dos EUA.

A Palantir divulgou resultados financeiros sólidos, com (um ), superando as expectativas. O lucro por ação (EPS) subiu para (um aumento de ). No entanto, as ações caíram , uma vez que os investidores se mostraram preocupados com um crescimento mais lento do que o esperado no setor comercial dos EUA. Dados económicos dos EUA: O ISM de Serviços situou-se em 53,6 , ligeiramente abaixo dos valores anteriores e das expectativas. As novas encomendas estão a cair acentuadamente e, embora o índice de preços não tenha subido tanto quanto o esperado, mantém-se em níveis extremamente elevados. O JOLTS (vagas de emprego) caiu para 6,86 milhões , ficando exatamente em linha com as previsões.

situou-se em , ligeiramente abaixo dos valores anteriores e das expectativas. As novas encomendas estão a cair acentuadamente e, embora o índice de preços não tenha subido tanto quanto o esperado, mantém-se em níveis extremamente elevados. O (vagas de emprego) caiu para , ficando exatamente em linha com as previsões. Bancos Centrais e Forex: O RBA(Banco Central da Austrália) aumentou as taxas de juro em 25 pontos base para 4,35%B , tal como esperado. A inflação persistente sugere que poderão estar a caminho novos aumentos; o AUDUSDsubiu 0,32%B . O EURUSDB mantém-se ligeiramente abaixo de 1,1700B , devido às expectativas limitadas quanto a aumentos das taxas da Reserva Federal. O USDJPY prosseguiu a sua recuperação na sequência de intervenções recentes, aproximando-se do nível de 158B .

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