Na tarde desta sexta-feira, o sentimento dos mercados é dominado pelos receios de uma nova escalada militar no Irão. Prevê-se que a concentração de forças norte-americanas no Golfo Pérsico aumente, e os mercados estão cada vez mais preocupados com a possibilidade de qualquer ofensiva potencial por parte dos EUA e de Israel poder envolver também a Arábia Saudita. Tal cenário representaria uma escalada extrema, podendo conduzir a ataques recíprocos contra infraestruturas críticas em toda a região, desde centrais elétricas a instalações de dessalinização. Os mercados ignoraram em grande parte a declaração de ontem de Donald Trump, que anunciou durante a noite que o período de não agressão contra as infraestruturas energéticas do Irão tinha sido prolongado por mais 10 dias, até 4 de abril. As ações europeias estão sob pressão, com quedas generalizadas nos principais índices. O Euro Stoxx 50 registou uma descida superior a 1,3%, enquanto o DAX alemão caiu mais de 1,5%. A presidente do BCE, Christine Lagarde, alertou ontem que os mercados poderão estar a subestimar a dimensão do choque energético que se está a propagar gradualmente pela economia global. Salientou que a Europa poderia estar particularmente exposta através dos mercados energéticos, das cadeias de abastecimento e de recursos críticos como o hélio, essencial para a produção de semicondutores. Lagarde observou ainda que o choque poderá persistir durante anos, com o ajustamento económico a desenrolar-se gradualmente. A indústria pesada europeia, bem como setores como o químico e o da logística, parecem especialmente vulneráveis a uma potencial recessão impulsionada pelos preços elevados do petróleo e do gás. O setor dos meios de comunicação, de natureza cíclica, está hoje entre os que registam pior desempenho, com as empresas europeias do segmento a registarem uma queda média de cerca de 3%. A CTS Eventim está no centro das atenções, com as suas ações a desvalorizarem-se 16% na sequência de perspetivas anuais dececionantes.



Os mercados continuam altamente sensíveis às notícias relativas a uma nova escalada militar, incluindo a possibilidade de um maior envolvimento de tropas terrestres dos EUA na região. Às vésperas do fim de semana, os investidores estão claramente a reduzir a sua exposição ao risco.



O Estreito de Ormuz continua a ser um ponto-chave para os mercados globais. Na opinião dos participantes no mercado, apenas progressos tangíveis no sentido da reabertura do estreito proporcionariam uma melhoria mais duradoura no sentimento.



O impacto económico do conflito é cada vez mais visível nos dados macroeconómicos, com os dados recentes a apontar para um abrandamento acentuado da atividade do setor privado em março. Isto reforça as preocupações quanto a uma combinação de crescimento mais fraco e pressões inflacionistas crescentes.



Os mercados de taxas de juro também reajustaram as expectativas em relação ao BCE. A probabilidade de um aumento das taxas em abril subiu para cerca de 71%, em comparação com as expectativas de ausência de aumentos durante a maior parte do ano antes do início do conflito.



O aumento das taxas de rendibilidade das obrigações está a exercer pressão adicional sobre as ações, com a taxa de rendibilidade das obrigações alemãs a 10 anos a subir para o seu nível mais elevado desde 2011, reduzindo a atratividade relativa das ações e aumentando o custo de capital.



Perante a fraqueza generalizada do mercado, a Pernod Ricard destaca-se, registando uma valorização de cerca de 3% após ter confirmado as discussões relativas a uma potencial fusão com a Brown-Forman, proprietária da Jack Daniel’s.



A AstraZeneca também está a apresentar um desempenho superior, com as ações a subirem 3,4% após o seu tratamento respiratório experimental Tozorakimab ter atingido os objetivos primários em dois ensaios em fase avançada, apoiando o setor da saúde em geral.



No geral, a sessão reflete um padrão consistente: os investidores estão a reduzir o risco, as taxas de rendibilidade das obrigações estão a subir e os principais canais de transmissão das tensões geopolíticas para os mercados continuam a ser os preços da energia, as expectativas de inflação e a política do banco central.



No início desta semana, o STOXX 600 aproximou-se brevemente de uma correção, caindo cerca de 10% em relação ao seu pico de fevereiro. No entanto, comentários subsequentes de Donald Trump sobre uma potencial prorrogação do prazo para a reabertura do Estreito de Ormuz ajudaram a estabilizar parcialmente o sentimento do mercado. DE40 (D1) Fonte: xStation5 US100 (D1) Fonte: xStation5

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