Mercados e Empresas Os futuros dos índices europeus estão a recuperar das perdas registadas no início da sessão, na sequência de notícias que suscitaram otimismo em torno de uma potencial segunda ronda de negociações entre os EUA e o Irão no Paquistão.



Este desenvolvimento levou à primeira queda do preço do petróleo Brent em cinco sessões, caindo abaixo dos 105 dólares por barril, à medida que os operadores acompanham os riscos de abastecimento energético no Estreito de Ormuz.



O índice EU50, de ampla composição, sobe 0,75%; o NED25, com forte presença de semicondutores, lidera os ganhos (+1,4%); os futuros do DAX alemão (DE40) registam uma subida de 0,5%, enquanto o CAC 40 francês fica ligeiramente atrás (FRA40: +0,15%), equilibrando o desempenho superior de ontem. Kemira : As ações caíram até 9,8% depois de os resultados do primeiro trimestre terem ficado aquém das expectativas. A receita diminuiu 4,4%, para 677,3 milhões de euros. O CEO Antti Salminen referiu as tensões geopolíticas e a guerra no Irão como fatores que afetaram a procura. A empresa está a implementar aumentos de preços para combater o aumento dos custos e recuperar a rentabilidade para o intervalo alvo.



: As ações caíram até 9,8% depois de os resultados do primeiro trimestre terem ficado aquém das expectativas. A receita diminuiu 4,4%, para 677,3 milhões de euros. O CEO Antti Salminen referiu as tensões geopolíticas e a guerra no Irão como fatores que afetaram a procura. A empresa está a implementar aumentos de preços para combater o aumento dos custos e recuperar a rentabilidade para o intervalo alvo. Spie : A empresa registou receitas no primeiro trimestre de 2,45 mil milhões de euros, um aumento de 1,5% em relação ao ano anterior. O desempenho em França e na Alemanha superou as estimativas consensuais. A Spie mantém a sua previsão para 2026 de um forte crescimento orgânico e expansão da margem Ebita. A taxa de distribuição de dividendos proposta mantém-se em cerca de 40% do resultado líquido ajustado. A empresa francesa é hoje uma das três que mais valorizaram no índice Stoxx 600 (+7,9%) .



: A empresa registou receitas no primeiro trimestre de 2,45 mil milhões de euros, um aumento de 1,5% em relação ao ano anterior. O desempenho em França e na Alemanha superou as estimativas consensuais. A Spie mantém a sua previsão para 2026 de um forte crescimento orgânico e expansão da margem Ebita. A taxa de distribuição de dividendos proposta mantém-se em cerca de 40% do resultado líquido ajustado. A empresa francesa é hoje uma das três que mais valorizaram no índice Stoxx 600 (+7,9%) . Eni: A Eni aumentou a sua meta de recompra de ações em 90%, para 2,8 mil milhões de euros, na sequência do aumento das expectativas de fluxo de caixa. A orientação para o fluxo de caixa operacional anual subiu para 13,8 mil milhões de euros, à medida que a guerra no Irão empurrou o petróleo Brent para acima dos 100 dólares. Apesar de não ter atingido as estimativas de lucro líquido ajustado do primeiro trimestre, a empresa elevou a sua previsão de lucros para o ano inteiro no setor do gás e do GNL. As ações mantêm-se estáveis. SAP : As ações subiram 6% depois de as receitas de nuvem do primeiro trimestre, no valor de 5,96 mil milhões de euros, terem superado as estimativas dos analistas. A empresa manteve a sua previsão anual de receitas de nuvem. O CEO Christian Klein está a reorientar o modelo de negócio para um sistema de preços baseado no consumo de IA. Os analistas salientaram que os resultados ajudam a dissipar as preocupações relativas à disrupção causada pela IA e aos impactos do conflito no Médio Oriente.



: As ações subiram 6% depois de as receitas de nuvem do primeiro trimestre, no valor de 5,96 mil milhões de euros, terem superado as estimativas dos analistas. A empresa manteve a sua previsão anual de receitas de nuvem. O CEO Christian Klein está a reorientar o modelo de negócio para um sistema de preços baseado no consumo de IA. Os analistas salientaram que os resultados ajudam a dissipar as preocupações relativas à disrupção causada pela IA e aos impactos do conflito no Médio Oriente. O Índice do Dólar reverteu os ganhos decorrentes do pico de ontem na procura por ativos de refúgio (USDIDX: -0,2%), com o dólar neozelandês (NZDUSD: +0,35%) e o euro (EURUSD: +0,25%) a liderarem a recuperação face ao dólar americano, num contexto de melhoria do sentimento de risco. Desempenho dos setores do Stoxx 600 hoje. Fonte: Bloomberg Finance LP Economia e Política O otimismo está a aumentar à medida que os EUA e o Irão avançam para uma segunda ronda de negociações após um período de impasse, estando previsto que o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão chegue a Islamabad na sexta-feira para, potencialmente, aliviar as tensões decorrentes da guerra em curso.



O índice alemão Ifo de clima empresarial caiu para 84,4 em abril , face aos 86,3 registados em março, ficando aquém das estimativas consensuais e atingindo o seu nível mais baixo desde maio de 2020. O sentimento deteriorou-se em todos os principais setores, particularmente nos serviços, no comércio e na construção, à medida que o índice de expectativas caiu para 83,3, refletindo um aumento do pessimismo em relação às perspetivas a curto prazo. Este declínio, impulsionado pelo choque energético resultante da guerra no Irão, sinaliza um risco acrescido de contração económica para a Alemanha no segundo trimestre de 2026.

, face aos 86,3 registados em março, ficando aquém das estimativas consensuais e atingindo o seu nível mais baixo desde maio de 2020. O sentimento deteriorou-se em todos os principais setores, particularmente nos serviços, no comércio e na construção, à medida que o índice de expectativas caiu para 83,3, refletindo um aumento do pessimismo em relação às perspetivas a curto prazo. Este declínio, impulsionado pelo choque energético resultante da guerra no Irão, sinaliza um risco acrescido de contração económica para a Alemanha no segundo trimestre de 2026. O general Caine, um dos principais responsáveis dos EUA, afirmou que os EUA continuarão a realizar operações de intercepção nos oceanos Pacífico e Índico contra navios iranianos, admitindo que o Irão atacou cinco navios mercantes.

O Secretário da Guerra dos EUA, Pete Hegseth afirmou que o Irão tem «uma oportunidade de chegar a um bom acordo», embora o bloqueio naval ao Irão se mantenha em vigor enquanto for necessário. Além disso, Hegseth acusou a Europa e a Ásia de se aproveitarem da proteção dos EUA, pressionando essas regiões a assumirem o seu papel no conflito, uma vez que «a Europa precisa do Estreito de Ormuz mais do que nós [os EUA]». O responsável do BCE, Peter Kazimir, sugeriu que poderá ser necessária uma ligeira subida das taxas de juro, uma vez que a guerra no Irão está a fazer subir os preços da energia. Com a inflação a atingir, previsivelmente, os 3%, Kazimir observou que as discussões passaram de potenciais reduções para possíveis aumentos, na véspera da reunião de 30 de abril. Fonte: xStation5

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