Os preços do petróleo estão a regredir ligeiramente após as valorizações de ontem, enquanto os futuros dos índices bolsistas, incluindo o US100 e o US500, bem como a Bitcoin, estão a recuperar, apesar da incerteza persistente e das tensões extremamente elevadas no Golfo Pérsico. A maior criptomoeda está a subir em direção aos 81 000 dólares, reforçando o otimismo em torno de um regresso gradual a uma tendência ascendente. Os principais dados macroeconómicos de hoje incluem os dados do JOLTS e do ISM Services dos EUA, ambos com divulgação prevista para as 15h00 GMT. Antes do início da sessão, a PayPal e a Pfizer divulgarão os seus resultados, seguidas pela AMD após o fecho do mercado.



As tensões geopolíticas no Golfo Pérsico estão a afetar a logística e a segurança do petróleo, um navio da Maersk com bandeira dos EUA saiu do Golfo através do Estreito de Ormuz sob escolta militar dos EUA, destacando os riscos operacionais elevados ao longo de uma das rotas energéticas mais críticas do mundo. Tais desenvolvimentos apontam para ameaças tangíveis à continuidade do abastecimento e para uma crescente militarização da região.



O mercado petrolífero está a sinalizar um aperto nas condições de abastecimento no contexto do conflito com o Irão, a Chevron aponta para um cenário de abastecimento em deterioração, enquanto as reservas de armazenamento estão a ser esgotadas, reduzindo a capacidade do mercado para absorver choques de abastecimento. Este ambiente contribui para uma maior volatilidade nos preços da energia.



O Banco Central da Austrália (RBA) aumentou as taxas de juro, em linha com as expectativas, endurecendo a política monetária em resposta à inflação persistente e elevando a taxa de juro de referência de 4,10% para 4,35%.



A Palantir superou significativamente as expectativas financeiras e elevou as suas previsões, a empresa divulgou resultados melhores do que o esperado (EPS de 1,33 dólares contra a previsão de 1,28 dólares, a par de receitas e EBITDA mais fortes), ao mesmo tempo que aumentou as suas perspetivas para o segundo trimestre e para o ano inteiro, particularmente no segmento comercial dos EUA. Isto aponta para uma procura forte e sustentada por soluções de dados/IA e para uma maior eficiência operacional. Apesar disso, as ações caíram quase 3% nas negociações após o fecho do mercado.



Os EUA estão a alterar a sua postura regulatória em relação à inteligência artificial, a administração está a considerar a introdução de mecanismos de supervisão para modelos de IA antes do lançamento público, incluindo um potencial processo de revisão formal e a criação de um grupo de trabalho que reúna o governo e as grandes empresas de tecnologia. Isto marca um afastamento da abordagem anteriormente mais passiva e introduz um potencial fator de risco regulatório para o setor.



A União Europeia está a acompanhar ativamente o desenvolvimento da IA e a colaborar com o setor privado, o contacto com a Anthropic relativamente ao projeto Mythos sublinha o crescente envolvimento regulatório na IA, o que poderá conduzir a uma maior harmonização ou a divergências regulatórias entre a UE e os EUA. Petróleo (D1) Fonte: xStation5 Palantir (D1) Fonte: xStation5

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