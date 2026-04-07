A Samsung Electronics prevê que o primeiro trimestre de 2026 será um dos mais espetaculares da história da empresa. Espera-se que os lucros e as receitas aumentem acentuadamente devido à procura excepcionalmente forte por memória utilizada em inteligência artificial e infraestruturas de centros de dados. Como um dos principais fornecedores de memória para o treino de modelos de IA e a construção de centros de dados, a empresa está a tirar pleno partido do boom da IA, o que, de acordo com as previsões, se traduzirá em resultados recorde. Principais resultados financeiros previstos para o 1.º trimestre de 2026 Prevê-se que o lucro operacional atinja aproximadamente 57,2 biliões de won, o equivalente a cerca de 38 mil milhões de dólares, representando um aumento superior a oito vezes em comparação com o 1.º trimestre de 2025, quando se situou nos 6,69 biliões de won

As receitas estão projetadas em cerca de 133 biliões de won, um aumento de aproximadamente 70% e ultrapassando os 100 biliões de won num único trimestre pela primeira vez na história da empresa

Estima-se que o segmento de memória, incluindo DRAM, NAND e HBM, represente aproximadamente 40% das receitas O principal motor destes resultados previstos espetaculares é a procura por memória de alta largura de banda, particularmente HBM, que é utilizada na NVIDIA, AMD e outros aceleradores que alimentam a infraestrutura de IA. A construção de centros de dados e modelos de IA requer enormes recursos de memória, criando restrições de oferta e fazendo subir os preços dos chips. As previsões indicam que os preços da memória para centros de dados deverão continuar a subir. A Samsung incorporou efetivamente o boom da IA no seu balanço, tornando a memória a principal fonte dos seus lucros. Reação do mercado A reação dos investidores às previsões foi imediata, com as ações a subirem na primeira hora de negociação e a manterem um forte impulso. As orientações trimestrais da Samsung excederam significativamente o consenso dos analistas, o que, em termos de mercado, é referido como uma «super surpresa». De uma perspetiva de mercado, os resultados previstos demonstram claramente que a Samsung é uma das principais beneficiárias do boom global da IA. As suas memórias DRAM e HBM para centros de dados e sistemas de IA constituem a base para o crescimento dos lucros. Os investidores devem, no entanto, permanecer atentos aos riscos relacionados com as tensões em regiões críticas para a cadeia de abastecimento, a possibilidade de uma nova escalada do conflito no Golfo Pérsico e o impasse prolongado em torno do bloqueio do Estreito de Ormuz. A Samsung Electronics não só reforça a sua posição como gigante das memórias, como os resultados previstos também mostram que a empresa está destinada a ser uma das principais beneficiárias do surto global de IA. Espera-se que a forte procura por memórias DRAM e HBM utilizadas em centros de dados e na formação de modelos de IA impulsione receitas e lucros recorde também nos próximos trimestres. A empresa continua a ser um interveniente atraente no mercado asiático, com exposição ao crescimento das infraestruturas de centros de dados e da tecnologia de IA, oferecendo fundamentos financeiros sólidos, embora continue exposta a riscos cíclicos e geopolíticos. Gráfico Samsumg xStation5

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