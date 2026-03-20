SAP cai 4% mesmo com recomendação positiva da Bernstein 📉

O Bernstein SocGen Group reiterou a sua classificação de Outperform para as ações da SAP e manteve o seu preço-alvo em 322 dólares (278 euros), em comparação com o preço atual de 153 euros por ação. Os analistas do Bernstein consideram o software de gestão da cadeia de abastecimento como um dos temas de investimento a longo prazo mais atraentes. Na sua opinião, as cadeias de abastecimento globais estão a ser reconstruídas em tempo real, impulsionadas por choques geopolíticos, inflação, requisitos ESG e expectativas crescentes dos clientes. Neste contexto, os sistemas de gestão da cadeia de abastecimento estão a tornar-se a espinha dorsal digital desta transformação. Um catalisador adicional é a inteligência artificial, que está a acelerar a transição de uma simples modernização para uma reinvenção em grande escala do panorama tecnológico.

Isto, por sua vez, está a impulsionar o crescimento nas áreas do software, dos serviços e da infraestrutura na nuvem. De acordo com a Bernstein, a SAP está particularmente bem posicionada para beneficiar desta tendência. Esta perspetiva é sustentada pela oferta de produtos ampla e abrangente da empresa, pela integração profunda com sistemas ERP e pela migração em curso para o S/4, o que pode naturalmente impulsionar uma maior adoção de soluções de cadeia de abastecimento.

A SAP beneficia também dos elevados custos de mudança para os clientes e das relações empresariais de longa data, que reforçam a sua posição competitiva no mercado. Ao mesmo tempo, a empresa divulgou recentemente os seus resultados do quarto trimestre de 2025, que ficaram aquém das expectativas dos analistas.

O lucro por ação (EPS) ascendeu a 1,62 dólares, em comparação com os 1,76 dólares esperados, representando uma surpresa negativa de 7,95%. As receitas também ficaram aquém das expectativas, com a SAP a reportar 9,68 mil milhões de dólares contra as expectativas de 11,35 mil milhões de dólares, um défice de 14,71%. Apesar dos resultados mais fracos, a empresa anunciou planos para distribuir aproximadamente 2,92 mil milhões de euros em dividendos com base no seu desempenho de 2025. O dividendo proposto é de 2,50 euros por ação, o que representa um aumento de 6,4% em relação ao ano anterior. Esta medida indica que, apesar da pressão sobre os lucros, a SAP continua empenhada em devolver capital aos acionistas e em manter uma política de distribuição de dividendos atrativa. Fonte: xStation5

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