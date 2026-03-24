Embora a valorização da Microsoft tenha diminuído significativamente e a empresa esteja agora a ser negociada a cerca de 20 vezes os lucros previstos para os próximos 12 meses, as ações continuam a cair. O mercado parece preocupado com a dimensão do CAPEX, com a intensificação da concorrência no setor da IA e com a possibilidade de que, na sequência do mercado em baixa de 2022, o ciclo possa voltar a tornar-se desafiante para Wall Street.

A recente onda de vendas na Microsoft e no setor tecnológico em geral não é um episódio aleatório, mas sim o resultado de um choque entre duas forças: a narrativa, que já se arrasta há vários anos, de uma revolução da IA e uma realidade macroeconómica cada vez mais exigente. Os investidores que, até recentemente, estavam dispostos a financiar a corrida à infraestrutura de inteligência artificial com poucas reservas, começam agora a colocar questões muito mais concretas sobre a sustentabilidade do crescimento no contexto de um potencial abrandamento global, incluindo nos Estados Unidos.

O foco volta-se para o panorama geral: estará a IA a passar para segundo plano?

A Microsoft tem sido há muito considerada uma das principais beneficiárias da tendência da IA, mas tornou-se também um dos seus barómetros mais sensíveis. A empresa está a investir dezenas de milhares de milhões de dólares em centros de dados, a expandir o Azure e a integrar ferramentas como o Copilot em todo o seu ecossistema de produtos.

A questão é que o mercado já não recompensa apenas o investimento e o crescimento, agora espera monetização visível. Ao mesmo tempo, a exposição significativa da Microsoft à OpenAI, que concorre com empresas como a Anthropic (Claude), a Google e a Perplexity, levanta questões sobre se o capital foi alocado de forma ótima do ponto de vista estratégico.

Isto marca uma mudança fundamental. Nos últimos dois anos, os investidores estavam a comprar a “promessa da IA”. Agora, exigem cada vez mais resultados tangíveis: margens, receitas e aplicações empresariais reais. Qualquer abrandamento no crescimento do Azure ou uma adoção das ferramentas de IA mais fraca do que o esperado pode ser interpretado como um sinal de alerta, em vez de uma flutuação temporária. Vale a pena notar, no entanto, que os resultados recentes da Microsoft se mantiveram sólidos e ainda não indicam um abrandamento claro na computação em nuvem.

Petróleo, rendimentos e risco de recessão: o contexto macroeconómico intensifica-se

Esta mudança de perspetiva é ainda mais reforçada por um cenário macroeconómico muito mais desafiante. A subida dos preços do petróleo para acima dos 100 dólares por barril, impulsionada pela escalada das tensões no Médio Oriente, não é apenas uma questão que afeta os consumidores, pode funcionar como um catalisador para um aperto financeiro mais generalizado.

Historicamente, choques petrolíferos intensos têm frequentemente precedido recessões. O mecanismo é simples: preços mais elevados da energia alimentam a inflação, reduzem os rendimentos reais e obrigam os bancos centrais a manter taxas de juro elevadas por mais tempo. Consequentemente, os rendimentos das obrigações sobem e o custo de capital aumenta em toda a economia, incluindo para as empresas tecnológicas.

Para empresas como a Microsoft, isto tem um impacto duplo. Por um lado, taxas mais elevadas comprimem as valorizações dos ativos de crescimento, que são particularmente sensíveis ao desconto dos fluxos de caixa futuros. Por outro lado, um potencial abrandamento económico pode enfraquecer a procura por serviços na nuvem e soluções de IA. Um conflito prolongado envolvendo os EUA, Israel e o Irão representa um risco significativo para o setor tecnológico.

A IA como um ciclo de investimento, e não apenas uma mudança tecnológica

Um aspeto crucial frequentemente ignorado nas narrativas do mercado é que a IA representa um dos ciclos de investimento mais intensivos em capital da história do setor tecnológico. A construção de infraestruturas, desde chips a centros de dados, requer enormes despesas de capital que, em última análise, têm de ser justificadas pela procura futura.

No entanto, esta procura não é independente do ciclo económico. Pelo contrário, é altamente cíclica. A maior parte das despesas com IA é financiada através de orçamentos empresariais, que estão entre as primeiras áreas a serem otimizadas durante períodos de incerteza.

Num ambiente macroeconómico mais fraco, as empresas podem:

adiar a migração para a nuvem,

limitar a experimentação com ferramentas de IA,

reduzir as despesas com infraestruturas de TI.

Isto implica que, mesmo que a tecnologia em si continue a ser transformadora, a sua curva de adoção pode ser significativamente mais cíclica do que se supunha anteriormente. É também importante notar que as grandes empresas de tecnologia já comprometeram capital substancial com a IA, aumentando os riscos do ciclo. Não é por acaso que a pressão de venda mais forte é atualmente visível nas ações de software. Estas empresas são as mais expostas aos gastos empresariais e são, por isso, as primeiras a refletir as mudanças no sentimento empresarial. A Microsoft, devido à sua exposição ao Azure e às soluções de IA empresarial, encontra-se no centro desta dinâmica. Ao contrário das empresas de semicondutores, que estão a beneficiar de um boom de investimento a curto prazo, o setor do software parece mais dependente da durabilidade da procura final. Após um período dominado por uma expansão impulsionada por narrativas e por um crescimento múltiplo, o mercado está a entrar numa fase de maior seletividade e disciplina de capital.

Uma mudança de paradigma, não o fim da IA

Isto não marca o fim da história da IA. No entanto, sinaliza uma mudança na forma como o mercado a avalia:

os investidores estão a tornar-se mais sensíveis aos dados relativos à adoção e à monetização,

as empresas com elevados gastos de capital (CAPEX) enfrentam um escrutínio cada vez maior,

as avaliações estão cada vez mais expostas a mudanças macroeconómicas.

A Microsoft já não é vista apenas como uma «líder em IA», mas cada vez mais como um caso de teste para todo o setor, um parâmetro de referência para determinar se os investimentos maciços se traduzirão em crescimento sustentável de receitas e lucros. Notavelmente, espera-se que os «Magnificent Seven» aloquem cerca de 650 mil milhões de dólares à infraestrutura de IA só este ano, o que sublinha a dimensão da aposta.

A questão fundamental: o momento certo, não a direção

A longo prazo, a direção parece relativamente clara, é provável que a inteligência artificial se torne um dos principais motores do crescimento económico. A incerteza crucial reside no momento certo.

Será que o mercado antecipou esta transformação demasiado cedo?

Será que a escala do investimento já ultrapassa a procura final real?

A recente onda de vendas na Microsoft e no setor da IA em geral sugere que os investidores estão a começar a levar estas questões a sério, mesmo que ainda seja demasiado cedo para declarar o fim do ciclo de investimento na IA.

Ações da Microsoft: correção ou mudança estrutural?

As ações da Microsoft registam agora uma queda de quase 33% em relação ao seu pico de 2025, uma magnitude comparável à queda de cerca de 36% observada em 2022. Desta vez, porém, o ritmo da onda de vendas tem sido significativamente mais rápido, com o RSI a cair para perto de 30, indicando condições de sobrevenda. As perspetivas continuam incertas. Um princípio duradouro dos mercados, no entanto, continua a aplicar-se: para que um investidor compre uma ação a um preço atrativo, é necessário que alguém esteja disposto a vendê-la. Se for evitada uma recessão e as tensões com o Irão diminuírem relativamente depressa, as ações do setor tecnológico poderão recuperar a preferência dos investidores mais cedo do que o esperado. Embora o risco de um mercado em baixa mais generalizado seja real, as ações da Microsoft podem já estar a refletir uma parte substancial desse cenário, quedas superiores a 30% têm sido, historicamente, relativamente raras para a empresa.

MICROSOFT (D1)