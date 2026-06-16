SpaceX continua a subir 🔼 Valorização perto dos 30% desde o IPO

As ações da SpaceX já valorizaram quase 30 % desde a sua estreia na bolsa na passada sexta-feira, e a magnitude desta subida tem sido notável. Hoje, as ações estão a ser negociadas com mais 3 % de valorização no pré-market, aproximando-se da marca dos 200 dólares e implicando uma capitalização bolsista de cerca de 2,6 biliões de dólares. Entretanto, os críticos que argumentam que a avaliação se afastou da realidade continuam a defender a sua posição, mas, em última análise, não são eles que estão a comprar as ações. Não existe um preço máximo para as ações, e os defensores da «revolução espacial» parecem dispostos a pagar praticamente qualquer preço por uma participação na empresa emblemática de Elon Musk.
SpaceX: A Análise Fundamental é Complexa
O argumento otimista assenta em vários argumentos convincentes: o domínio da SpaceX nos serviços de lançamento orbital, as enormes barreiras à entrada enfrentadas por potenciais concorrentes, a liderança tecnológica da empresa e a importância estratégica da rede Starlink. O conflito na Ucrânia, por si só, demonstrou o valor prático das capacidades da Starlink. Tudo isto, combinado com o carisma de Elon Musk, a sua visão ambiciosa e uma missão corporativa que atrai muitos investidores para além de considerações puramente financeiras, resultou num prémio de avaliação extraordinário que parece difícil de justificar através da análise fundamentalista tradicional.
Isso não significa necessariamente que as ações não possam continuar a subir, nem predetermina um eventual fracasso do mercado. É perfeitamente possível que a SpaceX continue a desafiar os quadros de avaliação convencionais durante um período prolongado. No entanto, se o sentimento geral do mercado se deteriorar, a realidade económica poderá eventualmente alcançar a empresa. Os membros da administração continuam sujeitos a restrições de bloqueio e não poderão vender ações durante vários meses mais. Se as ações da SpaceX duplicassem em relação aos níveis atuais e atingissem 400 dólares por ação, a empresa ultrapassaria, mantendo-se tudo o resto igual, a Nvidia em capitalização de mercado.
No entanto, a SpaceX registou um prejuízo líquido de 4,94 mil milhões de dólares em 2025, após um lucro líquido inferior a 800 milhões de dólares em 2024, enquanto a Nvidia gerou mais de 120 mil milhões de dólares em lucro líquido só em 2025, o que representa um crescimento anual de 64%. É difícil dizer até que ponto as ações da SpaceX podem subir e se uma avaliação de 3 biliões de dólares está ao alcance num futuro próximo. Uma coisa é clara, no entanto: a partir dos níveis já extremos de hoje, cada movimento adicional de alta empurra a história ainda mais para um território que muitos investidores considerariam cada vez mais distante das métricas tradicionais de avaliação.
Relatórios nos seus próprios termos?
Após a sua estreia no mercado público, a SpaceX parece ansiosa por estabelecer as suas próprias regras para as relações com investidores. A empresa planeia publicar os resultados financeiros exclusivamente no seu site corporativo e no X, contornando os serviços tradicionais de notícias.
Isto representa um afastamento do modelo de comunicação padrão utilizado pela maioria das empresas cotadas, que normalmente divulgam os seus resultados financeiros através das principais agências noticiosas e de fornecedores especializados de informação financeira. Para os investidores, esta medida significa uma maior dependência de canais de comunicação controlados diretamente pela empresa.
Para a SpaceX, a estratégia poderá proporcionar um maior controlo sobre as mensagens, o momento da publicação e a apresentação da informação financeira. A desvantagem é que alguns participantes do mercado, particularmente aqueles que dependem de sistemas tradicionais de informação financeira, poderão enfrentar uma acessibilidade reduzida às divulgações corporativas. A decisão está em consonância com o estilo de comunicação mais abrangente de Elon Musk, que há muito privilegia o envolvimento direto com os investidores e o público através do X, em vez dos canais de comunicação social convencionais.
Ações da SpaceX (SPCX.US), intervalo de tempo M1
Eryk Szmyd Analista de Mercados Financeiros, XTB
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