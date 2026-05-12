A confirmação da parceria entre o Swatch Group (UHR.CH) e a relojoaria independente Audemars Piguet marca um dos acontecimentos mais inéditos da história moderna da indústria relojoeira. A coleção, denominada «Royal Pop», cujo lançamento mundial está previsto para 16 de maio de 2026, tem entusiasmado não só os entusiastas da relojoaria, mas, acima de tudo, os investidores. A decisão de fundir uma marca associada ao mercado de massas com um fabricante de elite da chamada «Santíssima Trindade» do luxo é uma medida com implicações colossais para todo o setor. Para compreender plenamente o potencial deste acontecimento e o seu possível impacto no preço das ações do conglomerado suíço, é necessário analisar os fundamentos de ambas as empresas, os seus resultados financeiros históricos e a estrutura do próprio produto.

Um Choque de Mundos: Uma Análise da Swatch e da Audemars Piguet

Para quem não está familiarizado com o mercado relojoeiro no dia-a-dia, o significado desta colaboração pode ser difícil de compreender sem um conhecimento adequado do contexto histórico de ambas as empresas. Isto porque estamos perante uma fusão de dois modelos de negócio e filosofias de fabrico radicalmente diferentes.

A Audemars Piguet é sinónimo do auge do luxo. Fundada em 1875 na aldeia suíça de Le Brassus, esta manufatura continua a ser uma das poucas no mercado a ser inteiramente independente e controlada pelas famílias fundadoras. Na indústria relojoeira, a Audemars Piguet situa-se ao lado de marcas como a Patek Philippe e a Vacheron Constantin. A criação mais reconhecível deste fabricante é o modelo Royal Oak, apresentado em 1972. Desenhado pelo lendário Gérald Genta, este relógio, que se distingue por uma luneta octogonal inspirada num capacete de mergulho, parafusos visíveis e uma bracelete de aço integrada, redefiniu a categoria dos relógios desportivos de luxo. Os preços dos modelos básicos desta linha começam atualmente em várias dezenas de milhares de euros, e a sua oferta é deliberada e estritamente limitada a cerca de 50 000 peças por ano, criando listas de espera de vários anos e gerando prémios substanciais no mercado secundário.

No outro extremo do espectro encontra-se a Swatch. Esta marca constitui a pedra angular do poderoso Swatch Group e é amplamente considerada como a entidade que, na década de 1980, salvou a indústria relojoeira suíça do colapso causado pelo afluxo de relógios de quartzo baratos provenientes da Ásia. A Swatch revolucionou o mercado ao introduzir relógios de plástico acessíveis e coloridos, que se tornaram um fenómeno da cultura pop e uma tela para artistas como Keith Haring. Hoje, a marca baseia o seu modelo de negócio em economias de escala, volumes de produção massivos e materiais inovadores, como a biocerâmica. Os relógios Swatch estão amplamente disponíveis e destinam-se a um público generalizado, o que é o oposto da estratégia de elite da Audemars Piguet.

A parceria entre um fabricante no auge do mercado de luxo e uma marca que se dirige às massas representa uma estratégia de marketing com enorme potencial comercial. Para a Swatch, esta é uma oportunidade para impulsionar as vendas e replicar o sucesso de 2022, enquanto para a Audemars Piguet se trata de uma experiência ousada, mas controlada, que visa expor o seu design histórico a uma geração de consumidores completamente nova e mais jovem, sem o risco de diluir permanentemente o prestígio do seu produto emblemático.

Concepção e formato do produto: o Royal Pop como variável-chave

Os detalhes relativos ao design final da coleção AP x Swatch são mantidos em segredo, mas uma análise da campanha promocional e das linhas de produtos anteriores permite-nos tirar algumas conclusões significativas. O próprio nome «Royal Pop» é um híbrido, fazendo referência, por um lado, ao icónico modelo Royal Oak e, por outro, à linha Swatch POP, que estreou no mercado em 1986. Os relógios da série POP caracterizavam-se por um design modular. As suas caixas robustas podiam ser facilmente destacadas das braceletes padrão e fixadas a peças de vestuário, colarinhos ou correntes especiais, transformando o relógio clássico num acessório de moda versátil.

Do ponto de vista do mercado, o sucesso comercial final deste projeto depende, em grande medida, da forma que o relógio irá assumir. Esta variabilidade dá origem a dois cenários principais.

Se o Royal Pop se revelar uma réplica fiel em biocerâmica do clássico relógio de pulso Royal Oak, o Swatch Group pode esperar um sucesso de vendas imediato e sem precedentes. A manutenção da caixa octogonal distintiva com bracelete integrada garante uma procura massiva entre milhões de entusiastas que há muito sonham com o design de Genta, mas não dispõem de um orçamento superior a trinta mil euros. Neste cenário, oferecer um substituto para o relógio desportivo mais caro do mundo a um preço previsto de cerca de 300–500 dólares americanos (aproximadamente 2.000 PLN) desencadearia uma histeria de consumo em massa, semelhante à de 2022. Tal opção é segura do ponto de vista empresarial e traduzir-se-ia quase automaticamente em centenas de milhões de francos em receitas adicionais.

Surge uma perspetiva completamente diferente quando consideramos os materiais promocionais. Cartazes publicitários e fugas de informação das boutiques revelaram braceletes coloridas e presilhas de tecido, sugerindo fortemente um regresso ao conceito de relógio com presilha. A Audemars Piguet tem um historial de criação de relógios de bolso exclusivos com a forma do Royal Oak, como a referência 5961 da década de 1980.

Fonte: Arquivos da Audemars Piguet

Se a nova coleção assumir a forma de um relógio de bolso ou de um pendente de designer, o mercado poderá reagir com bastante mais cautela. Os clientes tradicionais que procuram uma alternativa mais económica para o pulso poderão sentir-se desiludidos com a falta de funcionalidade para uso no pulso. As variações que se afastam diretamente da forma clássica de os usar acarretam um risco de vendas mais elevado na fase inicial. Deve-se notar, no entanto, que em 2025–2026, o mercado de artigos de luxo e moda urbana foi dominado por brinquedos e gadgets colecionáveis, como as populares figuras Pop Mart Labubu. Competir por um lugar no pulso está a tornar-se cada vez mais difícil na era da expansão global dos relógios inteligentes, mas entrar no segmento de pingentes de pulso exclusivos contorna este problema e apela perfeitamente aos gostos da Geração Z.

Independentemente do formato escolhido, há fortes indícios de que o relógio será movido por um movimento mecânico, em vez de um de quartzo.

Fonte: Site da Swatch

A utilização de um movimento automático, combinada com uma estética pop art, reforça ainda mais o valor percebido do produto e justifica o preço de venda ao público estimado mais elevado em comparação com colaborações anteriores. O esquema de cores e o toque de cultura pop, também evidentes na embalagem oficial, confirmam a intenção de alcançar um público completamente novo.

Fonte: Site da Swatch

Contexto empresarial e resultados financeiros do Swatch Group

Para responder à questão de por que razão o Swatch Group tomou uma medida tão radical, é necessário realizar uma análise imparcial da sua saúde financeira. Os relatórios publicados relativos a 2024 e 2025 revelaram as fraquezas estruturais deste poderoso conglomerado, o que se refletiu imediatamente em quedas drásticas na sua cotação em bolsa.

Em 2022, em grande parte graças ao sucesso da coleção MoonSwatch, o grupo registou excelentes resultados, gerando vendas líquidas de 7,49 mil milhões de francos suíços com uma margem operacional excecional de 15,5 por cento. Infelizmente, os anos seguintes trouxeram um abrandamento acentuado. O encerramento de 2025 revelou um declínio na receita líquida para 6,28 mil milhões de francos suíços, representando uma queda de quase 6% em termos nominais. O principal dano ao balanço foi causado por uma queda na procura na região asiática, particularmente na China, combinada com o impacto negativo do franco suíço forte na conversão das receitas estrangeiras.

No entanto, a questão principal acabou por ser o lucro operacional de todo o conglomerado. Este caiu de mais de mil milhões de francos suíços em 2023 para apenas 135 milhões de francos suíços em 2025. A margem operacional consolidada encolheu drasticamente para 2,1%. O lucro líquido ascendeu a uns simbólicos 25 milhões de francos, o que, para uma empresa com uma capitalização de mercado de cerca de nove mil milhões, constitui um resultado altamente insatisfatório. Uma análise detalhada destes números revela que o segmento de vendas de relógios, por si só, teve um desempenho bastante bom, gerando um lucro operacional de 549 milhões de francos em 2025. O segmento de fabrico foi o principal responsável pelo desempenho desastroso do grupo. A administração tomou uma decisão consciente e onerosa de manter a capacidade de produção total e os postos de trabalho nas suas fábricas suíças, apesar da diminuição do volume de encomendas. Isto gerou custos fixos enormes e ineficientes.

Esta situação causou uma enorme anomalia nos indicadores do mercado bolsista. O rácio preço/lucro da empresa cotada sob o símbolo UHR.CH disparou para níveis sem precedentes, ultrapassando os três mil, o que foi um resultado direto do colapso matemático do denominador, ou seja, do lucro por ação. As ações da empresa caíram das alturas do mercado em alta e estabilizaram-se na faixa de 180 a 210 francos suíços.

O lançamento do projeto Royal Pop é, portanto, uma estratégia de resgate perfeitamente adaptada. Com capacidade de produção excedentária, as fábricas do Swatch Group podem absorver a produção de um sucesso de mercado de massa praticamente sem custos. Se a nova coleção gerar uma procura na ordem das centenas de milhares, os enormes volumes absorverão os custos fixos que pesam sobre o grupo. A empresa ativará assim uma poderosa alavancagem operacional, em que cada modelo adicional vendido, devido à margem bruta muito elevada, contribuirá de forma desproporcional para o lucro líquido.

Quando analisadas em comparação com os seus múltiplos históricos EV/EBITDA e P/E, as ações da empresa estão atualmente a ser negociadas com um prémio significativo em relação ao seu valor médio. Fonte: Koyfin

O impacto da colaboração nos preços das ações e nas estimativas dos analistas

Do ponto de vista do mercado bolsista, o anúncio de uma parceria com uma marca independente faz parte de uma estratégia para gerar picos repentinos na procura. A reação dos mercados financeiros a tais eventos é geralmente dupla. Inicialmente, assistimos a um entusiasmo de curto prazo baseado em estimativas e expectativas. Nos primeiros dias após o anúncio dos teasers de maio, as ações do Swatch Group reagiram positivamente, subindo localmente para cerca de 213 francos, o que sinalizou o regresso do capital especulativo.

No entanto, analistas de instituições financeiras de renome, como o Morgan Stanley e o Citigroup, estão a abordar estas revelações com a devida cautela. Mantêm recomendações neutras, estabelecendo preços-alvo médios de cerca de 152 a 158 francos suíços para os próximos meses. Isto porque mesmo um único produto altamente rentável tem um poder limitado para compensar as tendências macroeconómicas negativas nos mercados asiáticos, dos quais o Swatch Group tem tradicionalmente dependido para uma parte significativa das suas receitas.

Para avaliar adequadamente as perspetivas de uma melhoria sustentada na avaliação da empresa, vale a pena comparar o impacto projetado do Royal Pop com colaborações anteriores. A visualização abaixo ajudará nesse sentido.

Tabela 1: Visão geral comparativa das principais colaborações do Swatch Group

Como demonstra a análise acima, o projeto Royal Pop possui todos os atributos necessários para repetir o sucesso de vendas de 2022, com a vantagem adicional de uma parceria com uma marca externa. O MoonSwatch impulsionou as vendas a curto prazo dos relógios Omega originais em mais de cinquenta por cento. No caso da Audemars Piguet, não se verificará um efeito tão forte nas vendas dos relógios clássicos do parceiro, uma vez que a AP opera sob um regime rigoroso de racionamento da oferta. Isto, no entanto, funciona a favor do Swatch Group, que concentra toda a atenção dos consumidores nas suas próprias boutiques.

A aplicação de uma política de distribuição limitada exclusivamente às lojas de rua é outro elemento-chave de uma excelente otimização financeira. Ao contornar os canais de comércio eletrónico, a empresa gera cobertura mediática orgânica através de imagens de enormes filas, o que funciona como um equivalente a publicidade gratuita. Além disso, o modelo de venda direta ao consumidor nas suas próprias lojas de retalho maximiza as margens, eliminando as comissões para distribuidores externos. Milhares de clientes que visitam as lojas físicas e não conseguem adquirir o modelo de edição limitada geram receitas através da venda cruzada, comprando coleções regulares disponíveis nas prateleiras.

No entanto, o mercado secundário está a causar preocupação entre os investidores. Estimativas iniciais dos mercados de previsão sugerem prémios substanciais para os modelos Royal Pop, com transações previstas para ficarem bem acima do preço de retalho. Por um lado, isto demonstra o excelente posicionamento do produto; por outro, corre o risco de desencorajar os clientes genuínos devido à atividade em massa dos chamados «flippers» e especuladores, um fenómeno já observado nas fases finais do ciclo de vida do modelo MoonSwatch.

Fonte: Análise própria, Google Trends

O índice «Hype Life Cycle» é uma agregação normalizada de consultas de pesquisa globais do Google Trends, em que um valor de referência de 100 corresponde ao pico absoluto de pesquisas pelo termo «MoonSwatch» no dia do seu lançamento. As previsões de vendas para o «Royal Pop» foram calculadas utilizando um modelo de regressão múltipla proprietário. O Cenário A (relógio completo) pressupõe uma taxa de conversão de pesquisas em vendas 15% superior à do caso da Omega, devido à maior indisponibilidade da marca AP subjacente.

O sucesso deste empreendimento depende da capacidade da administração de controlar cuidadosamente o fornecimento de produtos ao mercado. Manter o interesse na coleção Royal Pop até ao final de 2026, através da introdução de novas variações de cores, poderá ser a única forma de cumprir as previsões da administração, que anunciou uma redução significativa das perdas no segmento de produção e um regresso a uma elevada rentabilidade este ano. Um aumento do preço das ações dependerá da confirmação, nos próximos relatórios trimestrais, de que este fenómeno é capaz de impulsionar de forma permanente o fluxo de caixa operacional da empresa, em vez de ser apenas uma anomalia pontual nas estatísticas de vendas.