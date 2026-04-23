Thermo Fisher Scientific cai 3% apesar dos bons resultados apresentados 📉

A Thermo Fisher Scientific divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2026, que superaram as expectativas do mercado em indicadores financeiros-chave, mas a reação dos investidores foi negativa, com as ações a registarem uma queda nas negociações pré-market.
- A empresa registou um EPS ajustado de 5,44 dólares, acima do consenso de 5,25 dólares, o que representa um crescimento de 6% em relação ao ano anterior. A receita atingiu 11,01 mil milhões de dólares, um aumento de 6% em relação ao ano anterior (contra 10,36 mil milhões de dólares no ano anterior), e também superou as expectativas de 10,87 mil milhões de dólares.
- Numa base reportada (GAAP), o EPS ficou em 4,43 dólares (+11% em relação ao ano anterior), enquanto o resultado operacional atingiu 1,86 mil milhões de dólares (+9% em relação ao ano anterior). O resultado operacional ajustado totalizou 2,40 mil milhões de dólares (+6% em relação ao ano anterior), com uma margem operacional de 21,8%, praticamente inalterada em relação aos 21,9% registados há um ano.
Questão-chave: fraco crescimento orgânico
A conclusão mais importante do relatório é a estrutura do crescimento. O crescimento orgânico das receitas foi de apenas 1%, indicando que a maior parte da expansão foi impulsionada por aquisições e fatores externos. Na prática, isto aponta para um abrandamento no negócio principal, o que ajuda a explicar a reação moderada do mercado, apesar dos resultados terem superado as expectativas.
Aquisições e alocação de capital
No primeiro trimestre, a empresa:
- adquiriu a Clario (soluções de dados de ensaios clínicos),
- recomprou ações no valor de 3,0 mil milhões de dólares,
- aumentou o seu dividendo em 10%.
Isto confirma a continuação de uma estratégia de crescimento impulsionada por fusões e aquisições, a par de uma gestão ativa do capital.
Novos produtos e desenvolvimento tecnológico
Durante o trimestre, a Thermo Fisher lançou vários novos produtos, incluindo:
- Microscópio Glacios 3 Cryo-TEM,
- Espectrómetro de massa TSQ Certis,
- Analisador Niton XL5e,
- Sistema Gibco CTS Compleo para a produção de terapia celular.
Estes produtos visam segmentos de maior valor, particularmente nas ciências da vida e na investigação laboratorial avançada.
Parcerias estratégicas
A empresa anunciou também colaborações com:
- NVIDIA – integração de IA na instrumentação laboratorial,
- SHL Medical – expansão das capacidades de fabrico farmacêutico e de dispositivos.
Estas medidas apontam para um maior desenvolvimento na automatização e na digitalização dos processos de investigação. A Thermo Fisher apresentou um conjunto sólido de resultados:
- Crescimento das receitas: +6% em relação ao ano anterior
- EPS ajustado acima do consenso
- Margem operacional estável (21,8%)
No entanto, o crescimento orgânico de apenas 1% continua a ser o principal obstáculo à narrativa de crescimento. O mercado está a sinalizar claramente que, no ambiente atual, simplesmente superar as estimativas não é suficiente — o ritmo e a qualidade do crescimento subjacente do negócio são mais importantes.
TMO (intervalo D1)
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