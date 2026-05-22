A última segunda-feira de maio proporcionará aos mercados financeiros globais uma breve pausa, com a suspensão das negociações nos EUA devido ao feriado do Memorial Day, a par do encerramento dos mercados no Reino Unido, em Hong Kong e na Coreia do Sul. No entanto, esta calma poderá revelar-se enganadora. As tensões geopolíticas no Médio Oriente continuam intensas, e a próxima semana promete uma agenda repleta de dados macroeconómicos destinados a moldar o sentimento dos investidores a curto prazo.

Entre estes, destacam-se o indicador de inflação preferido da Reserva Federal: o índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), a par de uma série de publicações do índice de preços no consumidor (IPC) europeu e de comentários críticos por parte dos responsáveis dos bancos centrais. Antecipando estes catalisadores iminentes na próxima semana, três instrumentos merecem uma análise atenta: o S&P 500 (US500), EUR/USD e USD/JPY.

S&P 500 (US500)

O índice de referência dos EUA enfrenta um teste crucial à sua resiliência. Tendo estabilizado e aproximado-se dos seus máximos históricos, a atenção dos investidores volta-se agora para o conjunto de dados substanciais dos EUA a divulgar na próxima quinta-feira. Do ponto de vista da política monetária, o evento principal será o relatório de rendimentos e despesas pessoais de abril, que inclui o deflator PCE subjacente, o indicador de inflação preferido da Reserva Federal (embora esta preferência possa mudar rapidamente sob a liderança de Kevin Warsh).

A publicação fornecerá um sinal claro sobre a margem para potenciais ajustes das taxas de juro nos próximos meses. A quinta-feira trará também atualizações sobre o PIB dos EUA, as encomendas de bens duradouros e os pedidos semanais de subsídio de desemprego. Embora o recente relatório de grande sucesso da Nvidia tenha marcado o fim da época de resultados empresariais para muitos, várias empresas de grande visibilidade, incluindo Salesforce, Dell, Costco e Snowflake, têm a divulgação dos seus resultados agendada para a próxima semana.

EURUSD

O par de moedas mais negociado do mundo está prestes a tornar-se um campo de batalha para as narrativas macroeconómicas concorrentes entre os EUA e a zona euro. Enquanto a próxima quinta-feira será dominada pela publicação do PCE dos EUA, a sexta-feira seguinte trará uma enxurrada de dados do Velho Continente.

Coincidindo com o final do mês, a sexta-feira trará os dados preliminares do IPC de maio das principais economias da zona euro, incluindo a Alemanha, a França, a Itália e a Espanha, complementados pelos relatórios do PIB da França e da Itália. Um dia antes, na quinta-feira, serão divulgados os indicadores económicos e de confiança dos consumidores da zona euro. Fundamentalmente, a quinta-feira também verá a publicação da ata da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu, que será analisada de perto, dada a intensa antecipação do mercado quanto a uma decisão sobre as taxas de juro em junho.

USDJPY

O iene japonês está a entrar num período de elevada volatilidade, impulsionado por uma combinação de fatores monetários e eventos geopolíticos significativos. O Banco do Japão tem vindo a sinalizar, há já algum tempo, um potencial aumento das taxas de juro para combater os riscos inflacionistas, apesar de os dados nacionais recentes revelarem valores notavelmente baixos. Simultaneamente, com a economia a balançar à beira de um potencial abrandamento, os mercados estão a precificar uma probabilidade de quase 100% de um aumento das taxas até ao final de julho.

Na próxima quarta-feira, está prevista uma intervenção do governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, que poderá consolidar as expectativas de um aumento ou descartá-las por completo. Na sexta-feira, o mercado receberá os dados da inflação de Tóquio, juntamente com os números do desemprego, da produção industrial e das vendas a retalho.

O clima geopolítico será também moldado pela reunião de terça-feira dos ministros dos Negócios Estrangeiros do Quad em Nova Deli, seguida na sexta-feira pelo início da prestigiada cimeira de defesa em Singapura, que contará com a presença do Secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, entre outros.