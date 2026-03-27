Donald Trump absteve-se de atacar as infraestruturas energéticas do Irão, tendo prorrogado por duas vezes o prazo para a assinatura de um acordo com os Estados Unidos. Apesar dos relatórios iniciais promissores, o mercado voltou a recear uma escalada e mais turbulência nos setores energéticos. Embora a situação no Médio Oriente continue a ser o principal fator determinante para os mercados financeiros na semana que antecede a Páscoa, é importante ter em conta a próxima divulgação de vários relatórios macroeconómicos cruciais, incluindo os dados do mercado de trabalho dos EUA e os valores preliminares da inflação relativos a março. Consequentemente, os investidores devem prestar especial atenção ao EURUSD, ao petróleo e ao US500. EURUSD O dólar americano começou a valorizar-se novamente, à medida que se tornou claro que o Irão não tenciona negociar com os EUA nem cumprir o ultimato que lhe foi apresentado. No meio desta incerteza, assistimos a uma renovada «fuga para o dinheiro», com o dólar a reinar supremo. Esta tendência é sustentada pela relativa distância geográfica dos EUA em relação ao conflito e pelo seu elevado nível de segurança energética, apesar de se poder argumentar que foram as ações dos EUA a desencadear a crise atual. No que diz respeito aos dados, fique atento à inflação preliminar do IPC da zona euro na terça-feira e ao relatório sobre o emprego não agrícola (NFP) dos EUA na sexta-feira. PETRÓLEO O mercado do petróleo está atualmente a registar uma das maiores volatilidades da história. Só em março, o aumento dos preços poderá ultrapassar os 50%; apenas em duas ocasiões anteriores na história se observou uma dinâmica mensal tão acentuada. Estas oscilações extremas estão associadas ao bloqueio em curso do Estreito de Ormuz, o que poderá conduzir ao maior défice de sempre no mercado do petróleo, apesar dos esforços globais para mitigar o impacto. Enquanto Donald Trump estabeleceu um novo prazo para um acordo a 6 de abril, Teerão sinalizou que não estão, de facto, a decorrer negociações e que o país está preparado para um conflito de longa duração. Se a crise não for resolvida rapidamente, preços recorde do petróleo, potencialmente superiores a 150 dólares por barril, poderão tornar-se o cenário base. US500 Os futuros do S&P 500, o índice bolsista mais importante dos EUA, mantêm-se muito próximos dos máximos históricos. Apesar dos riscos geopolíticos significativos, os preços das ações norte-americanas mantêm-se estáveis em níveis elevados. À medida que nos aproximamos do final do primeiro trimestre, uma nova época de divulgação de resultados está prestes a começar. O mercado irá agora centrar-se no desempenho das grandes empresas tecnológicas, num contexto de despesas de capital avultadas e custos energéticos crescentes. O receio subjacente mantém-se: será que o ressurgimento da inflação irá forçar uma nova ronda de subidas das taxas de juro? Um cenário semelhante em 2022 terminou numa dolorosa tendência de queda para Wall Street, e os investidores receiam que a história se repita.

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