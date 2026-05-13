Uma das reuniões geopolíticas e económicas mais importantes do ano teve início hoje em Pequim com o encontro de Trump e Xi. Espera-se que a cimeira diplomática inclua negociações diretas entre os líderes dos Estados Unidos e da China, bem como conversações entre representantes do mundo empresarial americano e do Partido Comunista Chinês. O mercado espera que os principais temas sejam a economia e a tecnologia. Isto é particularmente importante no contexto do atual «boom da IA» e da espetacular recuperação das ações do setor dos semicondutores. Donald Trump confirma, em parte, estas expectativas apenas pela composição da delegação — esta está repleta de representantes e diretores executivos das mais importantes e maiores empresas tecnológicas e financeiras dos Estados Unidos. Composição da delegação: Tecnologia: Elon Musk — Tesla

Tim Cook — Apple

Jensen Huang — Nvidia

Cristiano Amon — Qualcomm

Sanjay Mehrotra — Micron

Chuck Robbins — Cisco

Dina Powell McCormick — Meta

Jim Anderson — Coherent

Jacob Thaysen — Illumina Finanças: Larry Fink — BlackRock

Stephen Schwarzman — Blackstone

Jane Fraser — Citi

David Solomon — Goldman Sachs

Michael Miebach — Mastercard

Ryan McInerney — Visa Indústria: Kelly Ortberg — Boeing

H. Lawrence Culp — GE

Brian Sikes — Cargill O mercado favorece claramente as empresas cujos representantes estão à mesa das negociações. Isto é especialmente visível no caso das empresas menos conhecidas do grupo. A Coherent registou uma subida superior a 7%. A Nvidia e a Tesla também estão a valorizar mais de 2%. A partir da composição da delegação, é possível perceber mais do que apenas os nomes dos CEOs. As interações entre países a este nível — especialmente quando a China está envolvida — são tanto um espetáculo como um negócio. A presença ou ausência de grandes intervenientes sinaliza o grau de proximidade e alinhamento entre a liderança de uma empresa e a administração dos EUA. Pode também indicar onde entidades específicas se enquadram na política económica atual e futura — ou que não se enquadram. Isto pode ser ainda mais importante para as empresas mais pequenas. Também digna de nota é a decisão da Meta de enviar Dina Powell. Os interesses da Meta na China são limitados devido ao nível extremo de censura. Isto pode também ser um sinal da Meta ou do governo dos EUA na sequência da recente medida da China de bloquear a aquisição de uma das empresas chinesas de IA. Dina Powell é principalmente especialista em consultoria política e financiamento — não em tecnologia. Este é apenas o início das negociações. Para além dos resultados formais, os investidores atentos devem acompanhar de perto os sinais e gestos indiretos dos participantes.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.