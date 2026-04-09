Num contexto global marcado pela escalada de tensões entre o Irão e os Estados Unidos, o setor do turismo tem demonstrado resiliência. A volatilidade nos preços do petróleo, a incerteza nos mercados financeiros e o impacto no sentimento dos consumidores criaram um cenário que, historicamente, tenderia a penalizar a procura por viagens. No entanto, os dados mais recentes indicam uma realidade mais equilibrada: apesar da pressão sobre os custos operacionais, em particular o combustível de aviação, o fluxo global de reservas de voos e hotéis manteve-se relativamente estável.
O recente cessar-fogo temporário de 15 dias contribuiu para aliviar parte da tensão nos mercados, com o preço do petróleo a recuar mais de 10% face aos máximos recentes. Este movimento reforçou o apetite por ativos ligados ao consumo discricionário, incluindo empresas associadas ao turismo e experiências. Num setor altamente sensível à confiança do consumidor, o comportamento das ações sugere que os investidores continuam a antecipar uma procura sólida no médio prazo.
Neste enquadramento, a XTB analisou 6 empresas dos principais players globais, sendo elas: Marriott, Hyatt, Expedia, Airbnb, Booking e Trip.com., combinando métricas fundamentais e técnicas para avaliar a forma como o setor tem reagido ao atual contexto macroeconómico e geopolítico.
Crescimento mantém-se, mas com divergências entre empresas
Os resultados do quarto trimestre de 2025 confirmam que o crescimento do setor permanece positivo, embora com diferenças significativas entre operadores:
- Trip.com: +20,8% Y/Y, lidera o grupo em crescimento de receitas
- Booking: +16,0% Y/Y, segunda melhor performance
- Airbnb: +12,0% Y/Y, mantém ritmo sólido de expansão
- Hyatt: +11,7% Y/Y, desempenho consistente no segmento hoteleiro
- Expedia: +11,4% Y/Y, crescimento alinhado com a média do setor
- Marriott: +4,1% Y/Y, evolução mais moderada, mas historicamente mais estável e menos dependente da sazonalidade turística
Em termos trimestrais, apenas a Marriott registou crescimento face ao trimestre anterior, o que reforça a perceção de maior previsibilidade operacional no segmento hoteleiro tradicional.
A rentabilidade operacional continua a ser liderada pela Booking, com uma margem operacional de 29,3%, ainda que pressionada por efeitos sazonais. A Trip.com mantém igualmente níveis robustos de eficiência (16,5%), enquanto Marriott e Expedia posicionam-se numa faixa intermédia. Hyatt e Airbnb apresentaram margens mais reduzidas no trimestre, refletindo o impacto do aumento de custos e alguma moderação da procura após os picos sazonais.
Do ponto de vista do balanço, Airbnb e Trip.com destacam-se pela posição líquida de caixa, conferindo maior flexibilidade financeira num contexto de incerteza. Booking e Expedia mantêm níveis de alavancagem considerados moderados. Já a Marriott continua a evidenciar maior pressão ao nível da dívida líquida e capital próprio negativo, fator que poderá aumentar a sensibilidade da empresa a eventuais abrandamentos económicos.
Mercado recompensa exposição ao ciclo económico
A performance bolsista dos últimos 12 meses demonstra que os investidores continuam a privilegiar empresas com maior exposição ao ciclo económico global e ao segmento de reservas digitais.
A Expedia lidera destacadamente, acumulando uma valorização superior a 75% no período analisado. Marriott e Hyatt também apresentam desempenhos positivos consistentes, beneficiando da recuperação sustentada da procura por alojamento.
Por outro lado, a Airbnb mantém uma trajetória de subida mais gradual, refletindo uma fase de consolidação após fortes valorizações anteriores. Já Booking e Trip.com registaram desempenhos mais fracos, evidenciando maior sensibilidade às revisões de expectativas de crescimento.
Performance das empresas (últimos 12 meses)
Marriott (Linha Roxa); Hyatt (Linha Azul Escura); Expedia (Linha Verde); Airbnb (Linha Laranja); Booking (Linha Azul Clara) e Trip.com (Linha Rosa).
Análise técnica aponta níveis-chave de decisão
Do ponto de vista técnico, o setor apresenta sinais mistos, com algumas empresas a manter tendências estruturais positivas, enquanto outras enfrentam fases de correção ou consolidação.
Marriott (MAR.US)
A Marriott mantém uma tendência ascendente iniciada nos mínimos de abril de 2025, negociando acima da média móvel de 200 períodos e dentro de um intervalo entre 311 e 368 dólares, zona que continua a ser monitorizada pelos investidores como referência de curto prazo.
Hyatt (H.US)
A Hyatt quebrou recentemente a sua estrutura ascendente iniciada em abril de 2025, encontrando-se atualmente a testar a média móvel de longo prazo (SMA 200), nível que poderá funcionar como suporte técnico relevante.
Expedia (EXPE.US)
A Expedia apresenta uma correção de curto prazo desde os máximos de dezembro de 2025, embora a tendência de médio e longo prazo permaneça positiva. Um eventual rompimento da linha de tendência descendente poderá sinalizar retoma do momentum altista.
Airbnb (ABNB.US)
A Airbnb mantém um padrão lateral nos últimos meses, com o preço a oscilar entre os 115 e os 140 dólares. Uma quebra sustentada deste intervalo poderá definir a próxima tendência direcional.
Booking (BKNG.US)
A Booking, apesar da tendência estrutural de subida nos últimos anos, acumulou uma correção superior a 30% desde o pico de julho de 2025. O recente rompimento da linha de tendência descendente de curto prazo sugere a possibilidade de estabilização, com a zona dos 182 dólares a assumir-se como resistência relevante.
Trip.com (TCOM.US)
A Trip.com continua a apresentar maior fragilidade relativa face ao setor. A quebra da linha de tendência de médio prazo na zona dos 60 dólares confirmou uma estrutura técnica mais negativa, com o suporte próximo dos 48 dólares a tornar-se um nível crítico para evitar movimentos descendentes mais acentuados.
Procura resiliente, mas sensível ao contexto geopolítico
Apesar do ruído provocado pelo contexto geopolítico e pela volatilidade nos preços da energia, o setor do turismo demonstra capacidade de adaptação, sustentado por níveis de procura que permanecem robustos.
Ainda assim, a evolução do conflito no Médio Oriente permanece um fator de risco relevante. Novos choques nos preços do petróleo ou deterioração do sentimento económico global poderão traduzir-se em revisões nas perspetivas de crescimento do setor.
Para já, os mercados parecem distinguir entre empresas com maior solidez financeira e aquelas mais expostas a revisões de expectativas. Expedia, Marriott e Hyatt surgem como nomes que concentram maior interesse dos investidores, ainda que os fundamentos apresentem diferenças relevantes entre si.
Num setor historicamente sensível a ciclos económicos e eventos geopolíticos, a atual fase reforça uma tendência recorrente: mesmo perante incerteza global, a procura por viagens continua a revelar-se resiliente.
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