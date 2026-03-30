Inflação do IPC (m/m): 1,1% (previsão: 1,1%; anterior: 0,2%)

(previsão: 1,1%; anterior: 0,2%) Inflação do IHPC (m/m): 1,2% (previsão: 1,2%; anterior: 0,4%)

(previsão: 1,2%; anterior: 0,4%) Inflação do IPC (a/a): 2,7% (previsão: 2,7%; anterior: 1,9%)

(previsão: 2,7%; anterior: 1,9%) Inflação do IHPC (a/a): 2,8% (previsão: 2,8%; anterior: 2,0%) Por que é que estes dados são importantes Os dados sobre a inflação na Alemanha são extremamente importantes, pois influenciam diretamente as decisões tomadas pelo Banco Central Europeu. Se a dinâmica dos preços acelerar, isso poderá levar o banco central a manter as taxas de juro elevadas por mais tempo e a adiar potenciais reduções das taxas. Consequentemente, a política monetária permanece mais restritiva. Estes valores também têm impacto sobre o euro. Uma inflação superior ao esperado tende a apoiar a moeda, uma vez que os investidores antecipam que as taxas de juro na zona euro se manterão mais elevadas durante um período prolongado. A importância destes dados vai além da própria Alemanha, uma vez que esta é a maior economia da Europa e, frequentemente, define o tom das tendências de inflação em toda a zona do euro. Por esta razão, os investidores consideram-nos um indicador-chave antes da divulgação dos dados regionais mais abrangentes. Os dados sobre a inflação têm também um efeito claro nos mercados financeiros. Uma inflação mais elevada pode fazer subir as taxas de rendibilidade das obrigações, ao mesmo tempo que exerce pressão sobre as ações devido ao aumento do custo do dinheiro. Além disso, conduz a uma maior volatilidade no mercado cambial, particularmente nos pares de moedas relacionados com o euro. Do ponto de vista da economia real, o aumento da inflação agrava o fardo sobre os consumidores, reduzindo o poder de compra. Ao longo do tempo, isto pode limitar o consumo e contribuir para um crescimento económico mais lento. Dados atuais Os dados de inflação divulgados hoje pela Alemanha revelam uma clara aceleração no crescimento dos preços, embora os valores tenham ficado em linha com as expectativas do mercado. Numa base mensal, a inflação do IPC atingiu 1,1%, o que representa um aumento acentuado em comparação com os 0,2% anteriores. Isto sugere uma forte recuperação das pressões sobre os preços a curto prazo. Da mesma forma, a inflação do IHPC subiu para 1,2% em termos mensais, em linha com as previsões, mas significativamente superior aos 0,4% anteriores, confirmando um aumento generalizado dos preços em toda a economia. Em termos anuais, a inflação do IPC subiu de 1,9% para 2,7%, indicando que a pressão inflacionária está novamente a aumentar. Da mesma forma, a inflação medida pelo IHPC aumentou de 2,0% para 2,8% em termos homólogos, voltando a situar-se acima da meta do Banco Central Europeu de cerca de 2%. A principal conclusão é que, embora os dados tenham correspondido às expectativas, a sua composição é de tom restritivo. A inflação está a acelerar tanto numa base mensal como anual, o que poderá reduzir a probabilidade de cortes nas taxas de juro a curto prazo e apoiar uma postura mais cautelosa por parte do banco central. EURUSD (M5) Fonte: xStation5

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