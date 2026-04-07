Principais conclusões Os investidores regressam a posições em ações selecionadas, apoiados por sinais de possível desaceleração do conflito EUA-Irão e dados económicos favoráveis, embora a volatilidade continue elevada.

Trump fixou um prazo para o Irão reabrir o Estreito de Ormuz, enquanto ameaças a Ormuz e ao Estreito de Bab al-Mandab mantêm elevados os riscos para o abastecimento global de energia.

O petróleo inverteu ganhos anteriores e o ouro registou descidas, refletindo a redução do prémio de risco geopolítico e alterações nas expetativas de política monetária face à inflação e aos custos de energia.

Wall Street deverá abrir a sessão desta segunda-feira no horário habitual, após o encerramento do mercado na Sexta-Feira Santa. O sentimento melhorou com notícias que sugerem uma potencial desaceleração do conflito no Médio Oriente e as negociações em curso entre os EUA e o Irão. Os investidores voltaram a apostar cautelosamente nas ações, sustentando ganhos em mercados selecionados, embora o movimento continue a ter um alcance limitado. Para além dos desenvolvimentos geopolíticos, os mercados centrar-se-ão nos dados do ISM dos EUA, com divulgação prevista para as 16:00 CET. Atualizações do conflito EUA vs Irão De acordo com relatos da imprensa, os Estados Unidos, o Irão e um grupo de mediadores regionais estão a discutir os termos de um potencial cessar-fogo de 45 dias. Os mercados interpretariam provavelmente tal cenário como um primeiro passo para uma desaceleração mais ampla. Durante o fim de semana, Donald Trump estabeleceu um prazo até às 01:00 GMT de terça-feira, 7 de abril, para que o Irão decida sobre a reabertura do Estreito de Ormuz, alertando para a «destruição total» caso contrário. Um apoio adicional ao sentimento provém do aumento do tráfego de navios através do Estreito de Ormuz, aliviando as preocupações quanto a perturbações imediatas no abastecimento global de petróleo e energia. No entanto, os riscos de escalada permanecem elevados. O Irão ameaçou não só retaliar contra os aliados dos EUA em caso de um ataque, mas também o potencial encerramento do Estreito de Bab al-Mandab, perto do Golfo de Áden. Em conjunto com Ormuz, estas rotas representam cerca de 25% dos transportes globais de petróleo. Destaques nos mercados Os futuros do S&P 500 recuperaram as perdas anteriores e registam uma subida de cerca de 0,3%, indicando que os mercados começam a descontar um cenário de desaceleração parcial.

O Índice MSCI Ásia-Pacífico valorizou 0,4%, com uma distribuição relativamente equilibrada entre ganhos e perdas.

As ações do setor tecnológico apresentaram um desempenho superior, sugerindo um retorno seletivo de capital para ativos de beta mais elevado. Ao mesmo tempo, o contexto político permanece altamente frágil. Donald Trump intensificou a sua retórica em relação ao Irão, ameaçando ataques a infraestruturas civis caso não se chegue a um acordo. Anunciou também uma conferência de imprensa e reiterou um prazo específico, sem fornecer detalhes operacionais. No mercado de matérias-primas, os ganhos anteriores do petróleo bruto foram totalmente revertidos, sugerindo que os investidores estão a reduzir o prémio de risco geopolítico, pelo menos no curto prazo.

O ouro registou uma descida de cerca de 0,6%, para aproximadamente 4650 dólares por onça. Desde o início do conflito, no final de fevereiro, o ouro em barras desvalorizou-se cerca de 12%. A descida do ouro pode estar associada à mudança nas expectativas em matéria de política monetária. O aumento dos custos da energia reforçou as preocupações com a inflação, reduzindo a probabilidade de cortes nas taxas de juro a curto prazo, que normalmente apoiam ativos sem rendimento, como o ouro. Gráfico EURUSD xStation5

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