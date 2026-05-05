Última Hora: ISM EUA dá espaço para narrativa Dovish pela FED 💡

PMI de Serviços ISM dos EUA: Real 53,6 (Previsão 53,7, Anterior 54,0) Preços Pagos no Setor de Serviços ISM dos EUA: Real 70,7 (Previsão 73,5, Anterior 70,7)

PMI de Emprego do ISM dos Serviços dos EUA: Real 48 (Previsão 48,3, Anterior 45,2)

PMI de Novas Encomendas do ISM dos Serviços dos EUA: Real 53,5 (Previsão 57,3, Anterior 60,6) O par de moedas EURUSD sobe ligeiramente após dados da FED ligeiramente dovish. Fonte: xStation Os dados macroeconómicos dos EUA divulgados esta tarde apresentaram um quadro misto, embora geralmente positivo, do estado da economia norte-americana. As vendas de casas novas em março surpreenderam significativamente em alta, atingindo 682 000 unidades contra uma estimativa de 652 000, o que representa um aumento de 7,4% em relação ao mês anterior, após uma queda acentuada de 17,6% em fevereiro. Esta forte recuperação sugere que o mercado imobiliário está a demonstrar alguma resiliência, apesar das taxas de juro persistentemente elevadas. Entretanto, o índice ISM para o setor dos serviços em abril situou-se nos 53,6 pontos, ligeiramente abaixo dos 54,0 pontos de março e da estimativa consensual de 53,7 pontos, mas ainda bem acima do limiar de 50 pontos que separa a expansão da contração. O componente de novas encomendas pode ser motivo de preocupação, uma vez que caiu para 53,5 pontos contra as expectativas de 57,3 pontos, o que poderá sinalizar algum abrandamento da procura nos próximos meses. Os dados do JOLTS de março revelaram 6,866 milhões de vagas de emprego, ligeiramente acima das estimativas (6,835 milhões), indicando um mercado de trabalho ainda sólido, embora em gradual arrefecimento.

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