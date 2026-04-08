Inventários de petróleo bruto: +3,08 milhões de barris (previsão: +0,5 milhões). Trata-se de um aumento significativo, que excede o consenso do mercado em mais de seis vezes (Bloomberg).

(previsão: +0,5 milhões). Trata-se de um aumento significativo, que excede o consenso do mercado em mais de seis vezes (Bloomberg). Inventários de destilados: -3,14 milhões de barris (previsão: -1,25 milhões). Uma queda muito acentuada, sugerindo uma forte procura por gasóleo e óleo para aquecimento ou problemas de produção.

(previsão: -1,25 milhões). Uma queda muito acentuada, sugerindo uma forte procura por gasóleo e óleo para aquecimento ou problemas de produção. Inventários de gasolina: -1,59 milhões de barris (previsão: -1,55 milhões). O resultado está quase perfeitamente em linha com as expectativas, indicando uma procura sazonal estável.

(previsão: -1,55 milhões). O resultado está quase perfeitamente em linha com as expectativas, indicando uma procura sazonal estável. Utilização das refinarias: -0,1 pontos percentuais (previsão: +0,8 pontos percentuais). Uma queda surpreendente na atividade das refinarias, o que explica parcialmente o aumento nos inventários de petróleo bruto (petróleo não processado).

(previsão: +0,8 pontos percentuais). Uma queda surpreendente na atividade das refinarias, o que explica parcialmente o aumento nos inventários de petróleo bruto (petróleo não processado). Importações do México: -59% (queda para 165 mil b/d). Trata-se de um nível historicamente baixo, resultante da política do México de limitar as exportações em favor das suas próprias refinarias (incluindo Dos Bocas). Este é o sétimo aumento consecutivo dos inventários de petróleo bruto dos EUA. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB O petróleo bruto está a acumular-se, mas os combustíveis estão a esgotar-se O relatório da EIA retrata um mercado de «duas velocidades», o que, no contexto do cessar-fogo recentemente anunciado entre os EUA e o Irão, poderá complicar ainda mais as avaliações: Choque de oferta na matéria-prima: O aumento dos inventários de petróleo em mais de 3 milhões de barris, numa altura em que o mercado esperava um aumento simbólico, constitui um sinal de baixa . Isto resulta principalmente de uma menor produção (utilização) das refinarias e de importações sólidas do Canadá, que atenuaram a escassez proveniente de outras fontes. Observámos um aumento forte e contínuo dos inventários nas últimas semanas.

O aumento dos inventários de petróleo em mais de 3 milhões de barris, numa altura em que o mercado esperava um aumento simbólico, constitui um . Isto resulta principalmente de uma menor produção (utilização) das refinarias e de importações sólidas do Canadá, que atenuaram a escassez proveniente de outras fontes. Observámos um aumento forte e contínuo dos inventários nas últimas semanas. Crise dos destilados: Enquanto o petróleo bruto está a aumentar, os inventários de combustíveis acabados (especialmente destilados) estão a esgotar-se rapidamente. Este é um sinal otimista para as margens de refinação. O mercado de produtos continua extremamente restrito, o que poderá impedir que os preços dos combustíveis nas estações de serviço desçam, mesmo que o preço do petróleo Brent em si desça drasticamente em resposta ao cessar-fogo.

Enquanto o petróleo bruto está a aumentar, os inventários de combustíveis acabados (especialmente destilados) estão a esgotar-se rapidamente. Este é um para as margens de refinação. O mercado de produtos continua extremamente restrito, o que poderá impedir que os preços dos combustíveis nas estações de serviço desçam, mesmo que o preço do petróleo Brent em si desça drasticamente em resposta ao cessar-fogo. «Desintoxicação» mexicana: A queda drástica nas importações do México (em 233 mil b/d) constitui uma mudança estrutural. Os EUA têm de procurar petróleo bruto pesado noutros locais (por exemplo, o aumento das importações da Venezuela para 321 mil b/d), o que aumenta os custos logísticos para as refinarias da Costa do Golfo (PADD 3).

A queda drástica nas importações do México (em 233 mil b/d) constitui uma mudança estrutural. Os EUA têm de procurar petróleo bruto pesado noutros locais (por exemplo, o aumento das importações da Venezuela para 321 mil b/d), o que aumenta os custos logísticos para as refinarias da Costa do Golfo (PADD 3). Contexto geopolítico: Estes dados chegaram ao mercado precisamente quando o «prémio de guerra» está a evaporar-se na sequência da trégua de 7 de abril. O excesso de oferta de crude nos EUA (+3 milhões de barris) dá à administração Trump um argumento adicional nas negociações, os EUA estão a mostrar que têm reservas, o que enfraquece a posição negocial do Irão relativamente ao Estreito de Ormuz.

Estes dados chegaram ao mercado precisamente quando o «prémio de guerra» está a evaporar-se na sequência da trégua de 7 de abril. O excesso de oferta de crude nos EUA (+3 milhões de barris) dá à administração Trump um argumento adicional nas negociações, os EUA estão a mostrar que têm reservas, o que enfraquece a posição negocial do Irão relativamente ao Estreito de Ormuz. Libertação de reservas: Desde 20 de março, apenas 2 milhões de barris de petróleo foram libertados da Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), apesar de ter sido anunciada uma libertação de até 172 milhões de barris. Vale a pena salientar que o petróleo está hoje a reagir a questões relacionadas com o Irão. As últimas notícias indicam que o Irão exige que Israel pare de atacar o Líbano. Sem a cessação dos ataques, o Irão decidiria, alegadamente, abandonar o cessar-fogo muito rapidamente. Petróleo (M5) Fonte: xStation5

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