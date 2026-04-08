Principais conclusões Hawkish, mas desatualizado: As atas de março revelaram que a Reserva Federal considerou subidas das taxas de juro devido ao preço elevado do petróleo, mas o preço atual do crude a 90 dólares e a trégua com o Irão tornam este cenário menos provável.

As atas de março revelaram que a Reserva Federal considerou devido ao preço elevado do petróleo, mas o preço atual do crude a 90 dólares e a trégua com o Irão tornam este cenário menos provável. A armadilha da estagflação: A Reserva Federal encontra-se paralisada por um «risco duplo» — temendo uma inflação enraizada devido a choques energéticos, ao mesmo tempo que alerta para o facto de a fragilidade do mercado de trabalho poder provocar um aumento do desemprego.

A Reserva Federal encontra-se paralisada por um «risco duplo» — temendo uma inflação enraizada devido a choques energéticos, ao mesmo tempo que alerta para o facto de a poder provocar um aumento do desemprego. “Desvanecimento” do mercado: O dólar e os índices ignoraram o tom agressivo, uma vez que os investidores descartaram os dados antigos de março, concentrando-se, em vez disso, na possibilidade de o cessar-fogo de 14 dias no Golfo Pérsico se manter.

O regresso do espectro do aumento das taxas: «Muitos» participantes consideraram que os preços do petróleo persistentemente elevados poderiam conduzir a um surto inflacionista, o que mais tarde poderia exigir aumentos das taxas, enquanto «alguns» propuseram uma descrição «ambivalente» das decisões futuras que incluiria oficialmente a possibilidade de um aperto monetário.

«Muitos» participantes consideraram que os preços do petróleo persistentemente elevados poderiam conduzir a um surto inflacionista, o que mais tarde poderia exigir aumentos das taxas, enquanto «alguns» propuseram uma descrição «ambivalente» das decisões futuras que incluiria oficialmente a possibilidade de um aperto monetário. Riscos assimétricos: Uma «vasta maioria» vê o risco de uma inflação mais elevada, identificando simultaneamente riscos para o emprego, o que, teoricamente, poderia abrir caminho para um regresso aos cortes nas taxas de juro no futuro.

Uma «vasta maioria» vê o risco de uma inflação mais elevada, identificando simultaneamente riscos para o emprego, o que, teoricamente, poderia abrir caminho para um regresso aos cortes nas taxas de juro no futuro. Fragilidade do mercado de trabalho: A Fed utilizou uma linguagem notavelmente direta, alertando que, num ambiente de baixa contratação, qualquer nova queda na procura de mão-de-obra poderia conduzir a um «aumento acentuado» do desemprego.

A Fed utilizou uma linguagem notavelmente direta, alertando que, num ambiente de baixa contratação, qualquer nova queda na procura de mão-de-obra poderia conduzir a um «aumento acentuado» do desemprego. Incerteza no Médio Oriente: «A maioria» dos membros considerou que era demasiado cedo para avaliar o impacto do conflito na economia dos EUA, mas receiam que uma guerra prolongada possa afetar o mercado de trabalho de forma tão grave que se tornem necessários cortes.

«A maioria» dos membros considerou que era demasiado cedo para avaliar o impacto do conflito na economia dos EUA, mas receiam que uma guerra prolongada possa afetar o mercado de trabalho de forma tão grave que se tornem necessários cortes. Erros de previsão: A equipa do Fed assumiu «apenas um efeito reduzido» dos preços do petróleo e das quedas no mercado bolsista sobre a economia, o que parece ser uma previsão excessivamente otimista, tendo em conta os preços dos combustíveis em março.

A equipa do Fed assumiu «apenas um efeito reduzido» dos preços do petróleo e das quedas no mercado bolsista sobre a economia, o que parece ser uma previsão excessivamente otimista, tendo em conta os preços dos combustíveis em março. Riscos de crédito privado: O Fed registou um aumento nos pedidos de resgate em fundos de crédito e manifestou preocupações quanto à exposição do setor do software a perturbações impulsionadas pela IA.

O Fed registou um aumento nos pedidos de resgate em fundos de crédito e manifestou preocupações quanto à exposição do setor do software a perturbações impulsionadas pela IA. A armadilha do «fogo cruzado» do Fed: Riscos de aumento da inflação versus potencial fraqueza do mercado de trabalho. O que significa isto para os mercados no contexto da trégua de hoje? A ata revela que o Fed está claramente preocupado com a inflação. No entanto, a trégua de hoje (7 de abril) e a queda do petróleo para 90–95 dólares funcionam como um «disjuntor». Se o petróleo se mantiver abaixo dos 100 dólares, os argumentos a favor de subidas das taxas de juro desaparecerão provavelmente rapidamente da agenda, e o foco do FOMC voltará a centrar-se na recuperação do mercado de trabalho em enfraquecimento. A ata confirma que o Fed está atualmente «paralisado». O mercado está a precificar uma probabilidade inferior a 50% de um corte e, dada a atual incerteza, há uma probabilidade crescente de o Fed decidir que as taxas de juro já se encontram no nível adequado. Qual é o veredicto final? Um tom «hawkish» em teoria, mas «desatualizado» na prática. Embora a ata sugira aumentos, a trégua de hoje com o Irão significa que os mercados provavelmente irão «ignorar» este sinal, concentrando-se, em vez disso, na questão de saber se a paz no Golfo Pérsico sobreviverá às próximas duas semanas. Se a trégua ruir, o cenário de aumento descrito na ata tornar-se-á o tema dominante do mercado. Em resposta, não estamos a observar, essencialmente, qualquer movimento significativo no EURUSD ou nos índices norte-americanos. A ata de hoje constitui um registo das discussões de uma reunião que teve lugar após o início da guerra no Irão, mas antes de se ter verificado uma escalada significativa, o que tornava a situação difícil de avaliar na altura. No entanto, a comunicação assumiu um tom mais hawkish, e a ata indica uma postura ainda mais hawkish. Embora tenham sido incluídas referências a aumentos, é de salientar que problemas graves no mercado de trabalho poderiam simultaneamente conduzir a cortes. O Fed parece bem posicionado, mas o risco de estagflação está a aumentar. O principal dilema do Fed é uma «armadilha de dois lados»: Por um lado, a inflação energética (o petróleo atingiu uma média de cerca de 100 dólares em março) leva os falcões a aumentar as taxas para evitar que as expectativas de inflação se desvinculem. Por outro lado, o mercado de trabalho está a tornar-se frágil. O Fed observa que o crescimento do emprego está concentrado em apenas alguns setores (por exemplo, cuidados de saúde), tornando o resto da economia vulnerável a um arrefecimento repentino. Por um lado,(o petróleo atingiu uma média de cerca de 100 dólares em março) leva os falcões a aumentar as taxas para evitar que as expectativas de inflação se desvinculem. Por outro lado,. O Fed observa que o crescimento do emprego está concentrado em apenas alguns setores (por exemplo, cuidados de saúde), tornando o resto da economia vulnerável a um arrefecimento repentino.

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