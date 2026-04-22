A Administração de Informação Energética dos EUA (EIA) divulgou o seu relatório semanal sobre a situação do petróleo, apresentando um panorama misto, mas, em última análise, negativo para os preços do crude. Os stocks comerciais de petróleo bruto aumentaram em 1 925 mil barris, contrariando drasticamente as expectativas do mercado, que apontavam para uma redução de 1 200 mil barris. Isto representa uma divergência significativa em relação aos dados da API divulgados ontem, que sugeriam uma redução massiva de 4,4 milhões de barris. Principais dados: Petróleo bruto: +1 925 mil barris (Previsão: -1 200 mil)

+1 925 mil barris (Previsão: -1 200 mil) Gasolina: -4 570 mil barris (Previsão: -1 494 mil)

-4 570 mil barris (Previsão: -1 494 mil) Destilados: -3 427 mil barris (Previsão: -2 458 mil) Embora o aumento dos inventários de petróleo bruto tenha sido uma surpresa, os inventários totais permanecem apenas ligeiramente acima da média sazonal de cinco anos. Vale a pena referir que o Departamento de Energia (DOE) continuou a libertar barris da Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) para manter a estabilidade do mercado; no entanto, o ritmo atual destas libertações é consideravelmente mais lento do que a intervenção agressiva observada por parte da administração em 2022. A notícia negativa sobre o petróleo bruto foi parcialmente compensada por dados muito positivos relativos aos produtos refinados. As retiradas massivas de gasolina e destilados (ambas significativamente maiores do que o esperado) indicam que a procura subjacente nos EUA continua resiliente, apesar dos preços elevados e das tensões geopolíticas. O petróleo bruto WTI registou uma ligeira variação após a divulgação. O preço está próximo da máxima do dia, ligeiramente abaixo dos 92 USD por barril. A resistência chave para o índice de referência situa-se em torno dos 94 USD por barril, perto do retracement de Fibonacci de 38,2. Para além dos dados de inventários, o mercado está a reagir às notícias geopolíticas em constante mudança. O Presidente Donald Trump deu a entender que as negociações diplomáticas com o Irão poderão potencialmente ser retomadas já esta sexta-feira. Esta perspetiva de um avanço diplomático está a levar os operadores a reduzir o «prémio de risco geopolítico», mesmo que o bloqueio naval dos portos iranianos continue em vigor. Por enquanto, o mercado está a equilibrar a robusta procura interna de combustíveis com a esperança de uma resolução no Médio Oriente. Petróleo (D1) Fonte: xStation5

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