A decisão de Donald Trump de permitir a exportação de chips Nvidia H200 para a China, sujeitos a uma tarifa de 25%, provocou uma forte reação em ambos os lados do Pacífico. Embora formalmente represente uma abertura parcial ao maior mercado de semicondutores do mundo, as autoridades chinesas decidiram reter os envios na fronteira.

Para os mercados financeiros, este é um sinal claro de que a rivalidade tecnológica entre os EUA e a China entrou numa fase de maior incerteza, em que as decisões administrativas têm cada vez mais um impacto direto nas cadeias de abastecimento globais e nas avaliações das empresas de tecnologia.

A procura chinesa por IA supera a capacidade de produção da Nvidia

Do ponto de vista da Nvidia, o que está em jogo são contratos no valor de dezenas de milhares de milhões de dólares. As empresas de tecnologia chinesas, responsáveis por cerca de 30% da procura global por infraestrutura de IA, teriam feito encomendas superiores a 2 milhões de chips H200, enquanto o fornecimento disponível da empresa é atualmente estimado em cerca de 1 milhão de unidades. Isso significa que a procura declarada excede significativamente a capacidade de produção atual.

O novo chip H200 oferece até seis vezes a capacidade de computação do H20, que foi anteriormente concebido como uma versão compatível com as restrições de exportação. Apesar desta vantagem tecnológica, as autoridades alfandegárias chinesas receberam instruções para que os chips não fossem importados.

O paradoxo da Nvidia: crescimento explosivo e risco regulatório

Do ponto de vista do mercado, a disputa sobre o H200 destaca um paradoxo crescente na avaliação da Nvidia. A empresa beneficia-se de uma demanda global sem precedentes por poder de computação de IA, mas uma parte cada vez maior de sua história depende de decisões políticas, em vez de fundamentos puramente operacionais.

Qualquer sinal de um potencial abrandamento ou endurecimento das restrições à China afeta imediatamente o sentimento em relação às ações da gigante da tecnologia e ao conjunto mais amplo de empresas relacionadas à IA.

Congresso dos EUA intensifica debate sobre exportações de IA

Como resultado, o prémio de risco regulatório aumenta e os modelos tradicionais de avaliação precisam cada vez mais incorporar cenários geopolíticos, e não apenas trajetórias de receita e margem. A disputa também moveu-se rapidamente para o âmbito da política interna dos EUA. A pressão está aumentando no Congresso para aumentar a supervisão das exportações de tecnologias avançadas de IA para a China, refletida no trabalho em andamento sobre a Lei de Supervisão de IA.

Os defensores da regulamentação alertam que a venda de chips dessa classe poderia fortalecer as capacidades tecnológicas da China em áreas estratégicas da inteligência artificial. Os opositores, no entanto, defendem que a intervenção legislativa excessiva poderia enfraquecer a competitividade dos fabricantes de semicondutores dos EUA e limitar a sua flexibilidade operacional globalmente.

Qual o impacto da disputa H200 nas decisões de investimento em semicondutores?

Para o mercado de tecnologia mais amplo, o conflito H200 pode servir como mais um sinal para reduzir seletivamente a exposição à China e transferir capital para jurisdições consideradas mais estáveis em termos regulatórios.

Os investidores institucionais têm levado em consideração o risco de uma desacoplagem gradual nos setores de semicondutores e infraestrutura de IA há vários anos, e o caso da Nvidia mostra que mesmo soluções aparentemente de compromisso, como tarifas ou limites de volume, podem, na prática, levar a situações em que o produto não chega ao cliente final por razões não relacionadas à demanda real.

Neste contexto, a visita do CEO da Nvidia, Jensen Huang, a Xangai em janeiro assume um significado que vai além do simbolismo comercial. A presença do líder da empresa, cujos produtos hoje representam uma parte substancial da capacidade computacional global utilizada no desenvolvimento de IA, ressalta a natureza do novo confronto tecnológico.

A sua essência não se resume mais apenas a tarifas e sanções, mas ao controlo sobre algoritmos, acesso a dados e a direção do desenvolvimento tecnológico, que cada vez mais determina o equilíbrio de poder global.